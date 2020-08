Gigabyte B550 Vision D - Dizajnirana za kreativce

specifikacije - gigabyte b550 vision d Čipset AMD B550 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, 5200 MHz+, maks. 128 GB standard/ECC PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU, maks. x8/x8)

1 × PCIe 3.0 x16 (čipset, interno x4) SATA / M.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

SATA DOM

1 × M.2 do 22110 NVMe x4 Gen4 / SATA

1 × M.2 do 22110 NVMe x4 Gen3 / SATA Mreža 2 × 1 Gb/s Intel I219-V

Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 MIMO, do 2,4 Gb/s Audio Realtek ALC1220-VB

Nichicon i WIMA hi-fi kondenzatori

DTS: X Ultra Stražnji konektori 2 × LAN (RJ45)

1 × PS/2

2 × antene

1 × HDMI 2.1

1 × DisplayPort 1.4a IN

2 × Thunderbolt 3

4 × USB 3.2 Gen1

1 × USB 3.2 Gen2

2 × USB 2.0

5 × analogni audio konektor

1 × SP/DIF izlaz

Možda ste pretpostavili, riječ je o takozvanim kreatorima sadržaja – dakle korisnicima koji snimaju i montiraju vlastite video, glazbene ili 3D uratke. Gigabyte je ovo prepoznao kao tržišnu nišu i otuda matične ploče iz serije Vision. Dodatna oprema ovog modela nije puno drugačija u odnosu na obične B550 ploče, no svakako bi je mogli okarakterizirati kao bogatijom. Tu su četiri SATA kabela, jedan produžni kabela za RGB trake, antena za WiFi, G-Connector za brzo spajanje kabela s kućišta te dvije termalne sonde koje možemo spojiti na prikladne interne konektore na matičnoj ploči i tako osigurati dodatna očitavanja temperature s ključnih odabranih točaka.

Ploču krasi za današnje pojmove vrlo netipičan dizajn s mnogo jednostavnih bijelih, crnih i srebrnih ploha. Teoretski se malo s ovim i pretjeralo u pogledu dizajna hladnjaka naponske jedinice jer bi hladnjaci idealno trebali imati što veću površinu radi lakšeg otpuštanja temperature, no temperature u praksi uopće nisu loše. Nakon demontaže hladnjaka, postaje jasno i zašto – on ne samo da je prilično masivan već su dva radijatora spojena toplovodnom cijevi koja ima izravan kontakt s elektronikom koju hladi. Gigabyte se i na ovom modelu oslanja na termalni jastučić više klase kojeg potpisuje tvrtka Laird i koje nudi toplinsku vodljivost od 5 W/mK.

Ispod hladnjaka nalazi se naponska jedinica načinjena od 14 DrMOS-ova SiC651A koje potpisuje Vishay Siliconix. Riječ je o čipovima više klase koji isporučuju preko 50 ampera struje pod stalnim opterećenjem. Njima upravlja 8-fazni Intersilov PWM kontroler ISL229004 s tim da su faze podijeljene u konfiguraciju 6+2 – šest ide na doublere signala smještene na poleđini ploče, a dvije idu izravno na DrMOS-ove za napajanje GPU-a u APU-ovima i raznih kontrolera u SoC-u. Pod opterećenjem najjačeg Ryzena 9 i bez ikakve struje zraka, vanjska temperatura ovog napajanja dostiže nevelikih 55 °C, s tim da sâm hladnjak ide do 52 °C što je jako pohvalno u pogledu mogućnosti prijenosa topline. S uključenim PBO-om, koji je kao i na ostalim Gigabyteovim pločama skriven u postavkama, temperatura ide do 65 °C mjereno sondom odnosno 60 mjereno IC termometrom. Ipak, tu treba imati na umu da na ovoj ploči PBO dozvoljava procesoru potrošnju od svega 170 W, dok recimo na Asusovim pločama on povuče i po 210-220 W. Usprkos tome, posve je jasno da Vision D ne bi imala problema ni s ovakvom potrošnjom do koje dolazi i prilikom ručnog overklokiranja modela 3950X.

Zagrijavanje VRM-a - OCCT Small Data Auto PBO On Ambient temp 27 °C 27 °C Sonda 55 °C 65 °C IC termometar 52 °C 60 °C Očitavanje PWM kontrolera 62 °C 74 °C

rezultati testiranja Asus Strix B550-E Gaming Gigabyte B550 Vision D Cinebench R20 nT 9.101 9.240 1T 516 527 Blender Benchmark 2.83 bmw27* 90 s 90 s pavillion_barcelona* 277 s 278 s Handbrake H.264 173 fps 165 fps H.265 64,5 fps 62,7 fps Civilization VI DX12 AI benchmark* 6,29 s 6,87 s 1080p Ultra Game bench avg. 191 fps 188 fps 1440p 4xMSAA Ultra Game 138 fps 133 fps Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p High 129 fps 127 fps TW: Warhammer DX11 Battle 1080p High 130 fps 130 fps Campaign 1080p High 99 fps 103 fps Division 2 DX12 1080p High 142 fps 145 fps

*manje je bolje, **testirano s Ryzen 9 3950X, Gigabyte RTX 2070 Super, 16 GB G.SKILL DDR4 3600

Skidanjem hladnjaka i bijelog oklopa na lijevom rubu ploče otkrivaju se još neki neobični čipovi. U prvom redu tu je golemi Intelov Titan Ridge kontroler. Gigabyte navodi da ploča ima dva ultra-brza USB-C porta iza kojeg je Titan Ridge kontroler, no iz nekog razloga nigdje se decidirano ne navodi da je zapravo riječ o Thunderboltu 3. Na stražnjoj pločici s konektorima nalaze se još i četiri USB-a 3.2 Gen1, dva USB-a 2.0, dva USB-a 3.2 Gen2, dva antenska priključka za Intelovu WiFi 6 karticu, dva mrežna priključka iza kojih su Intelovi stariji 1-gigabitni kontroleri, PS/2 port, HDMI 2.1 izlaz, DisplayPort ulaz, pet analognih i jedan optički konektor zvučne kartice.

Udarna značajka ove ploče, a koju sam proizvođač baš i ne promovira tako izravno, jest integracija Thunderbolt 3 kontrolera posljednje generacije

Dakle na ponudu konektora se definitivno nemamo što požaliti, s izuzetkom mrežnih konektora – 2,5-gigabitni ili čak 5-gigabitni kontroler bi bio dobrodošao. Gigabyte se hvali da Intelovi kontroleri osiguravaju kombiniranje propusnosti, failover i balansiranje opterećenja, no štos je u tome da to sve osigurava softver koji nema veze s Intelov – cFosSpeed, koji je dostupan i na mnogim drugim pločama. DisplayPort ulaz svakako je port koji se ne viđa često na pločama. On služi da bi na njega spojili izlaz diskretne grafičke kartice, pa da potom preko integriranih Thunderbolt konektora možemo spojiti monitor odnosno više njih ulančavanjem. Za zvuk se brine Realtekov čip ALC1220-VB visoke klase koji sukladno očekivanjima osigurava i odličnu kvalitetu zvuka prema našim mjerenjima.

Right Mark Audio Analyzer - performanse zvučne kartice 24 bit / 96 kHz Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,00, -0,01 Odličan Razina šuma, dB (A) -92,1 Vrlo dobar Dinamički raspon, dB (A) 93 Vrlo dobar THD, % 0,00115 Odličan THD + šum, dB (A) -85,4 Dobar IMD + šum, % 0,00752 Odličan Stereo crosstalk, dB -69,1 Dobar IMD na 10 kHz, % 0,0068 Odličan Ukupna ocjena Vrlo dobar

Ploča na gornjoj polovici nudi pet konektora za ventilatore, po jedan konektor za obične i potpuno programibilne RGB trake. Na donjem rubu ploče su još dva identična konektora za trake, no sâma ploča nema vlastito RGB osvjetljenje. Iznad ATX konektora je ekran za dijagnostiku (iako ploča ima i jednostavnu LED dijagnostiku) te tipka za aktiviranje funkcije Q-Flash Plus za automatsku nadogradnju UEFI-ja. Gigabyte naglasak kod ove ploče stavlja na kompatibilnost s ECC memorijskim modulima, no u praksi je na kvalifikacijskoj listi (dakle listi modula koji su certificirani za rad na ploči) svega par ECC modela, baš kao i na mnogim drugim Socket AM4 pločama. Na službenom webu također je navedeno da ploča podržava Nvidijine Quadro kartice. S obzirom da je riječ o karticama s klasičnim PCIe konektorima, nema razloga da iste ne rade i na bilo kojoj drugoj ploči, a od Gigabytea smo barem očekivali da 100-postotnu kompatibilnost potvrdi s nekakvom kvalifikacijskom listom od kojeg na službenom webu nema ni traga.

Ploča inače nudi tri PCIe x16 konektora od kojih su dva gornja obučena u metalne košuljice i spojena na PCIe 4.0 kontroler u procesoru, dočim je donji interno x4 propusnosti i spojen je na B550 čipset. Malih x1 konektora nema što je dobar potez, a veliki su konektori zbog toga fino razmaknuti što olakšava korištenje više (profesionalnih) kartica. Iznad svakog od gornjih konektora nalazi se M.2 utor za SSD s ugrađenim pasivnim hladnjakom. Gornji je spojen na procesor, a donji na čipset. Samim time pozicioniranje M.2 portova je odrađeno vrlo dobro, a dodatni plus je što je gornji PCIe utor solidno odmaknut od procesora (pa time i hladnjaka) te memorijskih utora. Kad je riječ o spajanju SATA uređaja, ploča nudi dva zakrenuta porta na rubu te dva uspravna porta u donjem desnom kutu. Tu Vision D ponovo koketira s profesionalnim tržištem – uz uspravne se konektore, od kojih je jedan označen narančastom bojom, nalazi SATA DOM konektor. Ovakvi se konektori obično koriste na poslužiteljima kako bi na njih mogli spojiti maleni SSD s operacijskim sustavom, kako disk s OS-om ne bi trošio utor na kućištu. Kao što i sami pretpostavljate, ovaj pristup na stolnim računalima, pa i onim profesionalnima nema baš previše smisla, pa tu ponovo imamo nazivno profesionalnu značajku koja u praksi korisniku ne znači ništa.

Pregled ploče dovršit ćemo s ponudom konektora na donjem rubu. Tu je par internih USB-a 2.0, dva konektora za ventilatore (dakle ploča ih ima ukupno osam), a iznad konektora za kabele s kućišta smjestila su se i dva pina za resetiranje postavki UEFI-ja. Ploča dakle ne nudi interni USB-C konektor što nije neka mana osim ako nemate ili ne planirate kupiti kućište s ovakvim tipom konektora.

Gigabyte B550 Vision D bez sumnje je kvalitetna ploča, no teško je reći da njeni profesionalni epiteti u praksi imaju odgovarajuću iskoristivost. Podrška za ECC memoriju nije ništa bolja nego na drugim pločama, a nema ni nekakvih posebnih dokaza za bolju kompatibilnost s Nvidijinim Quadro karticama. SATA DOM konektor još jedna je điđa koja na prvi pogled izgleda profesionalno, no u praksi na ovakvoj ploči nema neku vrijednost osim ako je ne planirate iskoristiti za sklapanje kućnog poslužitelja za renderiranje. Jedini doista egzotični dodatak je Titan Ridge Thunderbolt 3 kontroler koji je na pločama, pogotovo onim za AMD-ove procesore, doista rijetkost. Konfiguracija naponske jedinice u dlaku je jednaka kao na znatno jeftinijem modelu Aorus Pro, pa je zapravo taj dodatni Thunderbolt 3 kontroler jedini objektivni razlog za kupovinu ove ploče.