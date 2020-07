Asus ROG Strix B550-E Gaming - B550 za odlikaše

Prije koji tjedan u prodaju su stigle matične ploče za procesore Ryzen s novim čipsetom B550. Ovaj čipset zamišljen je kao jeftinija alternativa čipsetu X570, no to s druge strane ne znači da su ploče temeljene na njemu manje kvalitetne

Asus rog strix b550-e gaming - specifikacije Čipset AMD B550 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, 4600 MHz+, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 3.0 x16 (x4, čipset)

2 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 do 22110 NVMe x4 Gen4 / SATA

1 × M.2 do 22110 NVMe x4 Gen3 / SATA Mreža 1 × 2.5 Gb/s Intel I225-V

Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 MIMO Audio Supreme FX S1220A

2 × operacijsko pojačalo

DTS Sound Unbound

Sonic Studio III Stražnji konektori 1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0b

1 × DisplayPort 1.4a

4 × USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

5 × analogni audio konektor

USB-C 3.2 Gen1 audio

S trećom generacijom Ryzena AMD je na tržište izbacio i novi prateći čipset X570, no jeftinije opcije u vidu B serije čipseta nije bilo na vidiku. Sada se napokon i to promijenilo, pa su budući korisnici Ryzena na raspolaganje dobili i jeftiniju opciju prilikom kupovine nove Ryzen konfiguracije.

U odnosu na X570, B550 donosi PCIe 3.0 umjesto PCIe 4.0 kontroler, zbog čega ploče s ovim čipsetom ne nude sekundarne PCIe 4.0 utore, sekundarne PCIe 4.0 M.2 utore, a interno je i veza između procesora i čipseta sporija jer se rabe četiri PCIe 3.0 umjesto četiri PCIe 4.0 kanala. Dodatne promjene odnose se na implementaciju USB portova. Dočim X570 nativno nudi osam 10-gigabitnih portova (dakle USB 3.2 Gen2), B550 nudi svega dva. X570 nema 5-gigabitne USB 3.2 portove, dok B550 ima dva komada, a slabiji čipset ima i nešto više starih pola gigabitnih ((USB 2.0) portova – šest naprema četiri. B550 ploče i dalje podržavaju korištenje PCIe 4.0 kontrolera iz čipseta i to u vidu utora za grafičku karticu i jednog utora za M.2 SSD. Osim niže cijene, čipset B550 nudi još jednu prednost – ne grije se toliko, pa ploče nemaju aktivno hlađenje čipseta.

Prva B550 ploča koja nam je stigla na test je Asusova ROG Strix B550-E Gaming. Riječ je o najskupljoj Asusovoj B550 ploči, 500-injak kuna jeftinijoj od istog modela temeljenog na čipsetu X570. Kao i ostale ROG ploče, i ova stiže s boljom dodatnom opremom, pa ćete u pakiranju naći ROG privjesak za ključeve, ROG naljepnice, četiri SATA kabela, dva produžna RGB kabela, vezice za kabele, opremu za instalaciju M.2 SSD-ova, Wi-Fi antenu te ROG Audio USB-C kabel. Potonji je kabel dosta unikatan u smislu da ovakav dodatak još nismo vidjeli ni na jednoj ploči, a nalazi se u opremi jer ova ploča na mjestu digitalnog optičkog audio izlaza ima USB-C konektor.

Port je namijenjen spajanju slušalica s USB-C konektorom, a ako takve nemate, možete preko priloženog kabela spojiti i one s TRRS konektorom kakav se nalazi na slušalicama koje su opremljene mikrofonom, a svi signali idu preko jednog konektora. Ako nas pitate, ovaj dodatak nema baš nekog smisla jer ploča ionako nudi stražnji i prednji USB-C port. Istovremeno, korisnici koji bi željeli koristiti optičko povezivanje audio sustava ostaju na "suhom".

Osim spomenutog USB-C audio porta, ploča nudi i pet običnih analognih portova, četiri USB-a 2.0, tri USB-a 3.2 Gen2 od kojih je jedan tipa C, DisplayPort i HDMI 2.0 (iako trenutno ploča ne podržava niti jedan APU već se čekaju APU-ovi 4. generacije), mrežni konektor iza kojeg stoji Intelov 2,5-gigabitni kontroler, te dva antenska konektora za koje se brine Intelov Wi-Fi 6 kontroler. Sve u svemu solidno, no vidi se značajno manje USB 3.2 Gen2 portova u odnosu na model X570-E zbog uporabe slabijeg čipseta. X570 varijanta ploče također ima i dodatni gigabitni mrežni kontroler, no to većini ipak neće biti nešto posebno bitno. B550-E straga ima i tipku za automatsku nadogradnju UEFI-ja putem USB memorije što je dobrodošao dodatak. Zaštitna pločica je na stražnje konektore tvornički integrirana kao na većini ploča ove klase.

Asus se s dizajnom dosta fura na Cyberpunk 2077 odnosno taj kompletni vizualni đir. Ploča ima mat crn PCB, crne rashladne elemente i crne plastične elemente, a jedino što razbija monotoniju su tanke trake u boje fuksije koje prelaze preko stražnjeg plastičnog oklopa, gornjeg hladnjaka M.2 SSD-a i hladnjaka na čipsetu. Integrirano osvjetljenje je diskretno – ROG logo na plastičnom oklopu lijevo od procesora i STRIX natpis na čipsetu. Ploča dakako nudi i konektore za spajanje RGB traka – po dva za 12-voltne RGB trake i dva za 5-voltne RGB trake s individualnim adresiranjem elemenata. Ispod para hladnjaka pristojne veličine nalazi se 14+2-fazni naponski sklop temeljen na 70-amperskim DrMOS-ovima MP86992 tvrtke MPS. Riječ je o čipovima koje do sad nismo vidjeli ni na jednoj drugoj ploči. Njima upravlja ASP2006 PWM kontroler – također novo rješenje o kojem ima vrlo malo dostupnih informacija. Navodno je riječ o 7+1-kanalnom kontroleru što s obzirom na broj DrMOS-ova i Asus standardni pristup dizajnu VRM sklopovlja (teaming odnosno spajanje pod dvije faze na isti PWM signal) ima smisla. Zanimljivo je da je prema sirovim specifikacijama ovo još moćnije rješenje od onog na modelu X570-E koji ima 12+4-fazno napajanje s 60-amperskim DrMOS-ovima. U praksi, sučeljeno s najjačim Socket AM4 Ryzenom, naponsko rješenje demonstrira dobre mogućnosti – na standardnim postavkama pod maksimalnim opterećenjem procesora, temperatura ide do 59, a s uključenim PBO-om i potrošnjom procesora od oko 220 W, do 81 °C. Naravno, sve to bez gubitka stabilnosti ili pregrijavanja.

Na gornjem dijelu B550-E nudi četiri konektora za ventilatore i jednostavnu led dijagnostiku. Napredniji dijagnostički ekran smješten je na donjem rubu ploče. Ispod ATX konektora imamo interni USB 3.2 Gen1 te USB-C 3.2 Gen2 port. Memorijski utori solidno su odmaknuti od primarnog PCIe x16 utora, pa je mjesto iznad njega iskorišteno za smještaj primarnog M.2 utora opremljenog s hladnjakom. Još je jedan M.2 konektor istih dimenzija podno hladnjaka čipseta, no ovaj je spojen na čipset i ne podržava NVMe Gen4 SSD-ove. Također ima hlađenje. Osim preko ova dva M.2 konektora, na ploču je diskove ili SSD-ove moguće spojiti i preko šest zakrenutih SATA konektora. Na donjem rbu ploče nalaze se je još dva konektora za ventilatore (ploča dakle nudi šest komada), već spomenuta LED dijagnostika i konektori za RGB trake, dva interna USB-a 2.0, konektor za spajanje temperaturne sonde, a tu su i dva pina za resetiranje postavki UEFI-ja.

Možda ste primijetili da pod razlikama čipseta X570 i B550 nismo naveli podršku za SLI i CrossFire. Ove multi-GPU tehnologije danas su doista malo kome bitne, no ipak je lijepo da ih čak i slabiji Socket AM4 čipset podržava. Od tri PCIe x16 utora koja B550-E nudi, dva (ona s metalnom košuljicom) su spojena na PCIe 4.0 kontroler u procesoru dočim je treći spojen na PCIe 3.0 kontroler u čipsetu i nudi x4 propusnost. Prva dijele 16 kanala iz procesora i mogu raditi u modu x8/x8, s tim da nije nužno da su utori popunjeni grafičkim karticama. Primjerice, možete u jedan staviti grafičku karticu, a drugi iskoristiti da bi preko adaptera dobili jedan ili dva dodatna M.2 utora kompatibilna s NVMe Gen4 sučeljem.

Analiza zvučne kartice - RM Audio Analyzer / 24bit, 96 kHz Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,01, -0,01 Odličan Razina šuma, dB (A) -93 Vrlo dobar Dinamički raspon, dB (A) 93,3 Vrlo dobar THD, % 0,00228 Odličan THD + šum, dB (A) -84,8 Dobar IMD + šum, % 0,00723 Odličan Stereo crosstalk, dB -81,0 Jako dobar IMD at 10 kHz, % 0,000646 Odličan Ukupna ocjena Vrlo dobar

Naposlijetku spomenimo i kvalitetu zvučnog podsustava. Asus ovdje rabi kombinaciju SupremeFX kontrolera S1220A, odvojenih dvostrukih operacijskih pojačala i pripadajućih kondenzatora hi-fi klase namijenjenih filtriranju signala. Rezultat je prema našim mjerenjima vrlo dobar – u RightMarkovom testu B550-E u četiri od osam testova bilježi najviše ocjene, u tri testa vrlo dobre, a tek u jednom dobru. ROG ploče u smislu zvuka također prati malo bogatiji softverski paket – Sonic Studio III, Sonic Radar III i DTS Sound Unbound namijenjen korisnicima slušalica.

Potrošnja i zagrijavanje pod OCCT-om (Small Data) - Ryzen 9 3950X Potrošnja procesora / W CPU temp. Takt ROG Strix B550-E Gaming Auto 118 W 60,3 °C 3,54 GHz ROG Strix B550-E Gaming Asus Performance Enhance 208 W 87,8 °C 3,93 GHz ROG Strix B550-E Gaming PBO On 219 W 91 °C 3,95 GHz

Zagrijavanje VRM-a - OCCT Small Data Auto Asus Enhance PBO On Ambient temp 27 °C 28 °C 27 °C Sonda 59 °C 79 °C 81 °C IC termometar 54 °C 74 °C 75 °C Asus EC VRM 69 °C 94 °C 96 °C Cibenech R20 nT 9.101 9.588 9.576 1T 516 516 516

rezultati testiranja Asus Strix B550-E Gaming Cibenech R20 nT 9.101 1T 516 Blender Benchmark 2.83 bmw27* 90 s pavillion_barcelona* 277 s Handbrake H.264 173 fps H.265 64,5 fps Civilization VI DX12 AI benchmark* 6,29 s 1080p Ultra Game bench avg. 191 fps 1440p 4xMSAA Ultra Game 138 fps Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p High 129 fps 1440p Highest 81 fps TW: Warhammer DX11 Battle 1080p High 130 fps Campaign 1080p High 99 fps Battle 1440p Ultra 67 fps Campaign 1440p Ultra 75 fps Division 2 DX12 1080p High 142 fps 1440p Ultra 67 fps

*manje je bolje, **testirano s Ryzen 9 3950X, Gigabyte RTX 2070 Super, 16 GB G.SKILL DDR4 3600

UEFI je u Asusovoj standardnoj maniri složen odlično, bilo po pitanju podešavanja overklokerskih parametara ili reguliranja brzine ventilatora. S verziji koju smo mi isprobali (0608, iako se u međuvremenu pojavila i 0805), nismo uočili nikakve probleme, a pohvalno je što Asus ne vara procesor s krivim informacijama o naponu, struji i potrošnji kako bi izvukao dodatne performanse. Točnije, HWinfo64 izmjerio je pod opterećenjem Power Reporting Deviation od 94% što nije idealno (100% bi bilo idealno), ali nije niti daleko od toga. Također treba spomenuti da u Asus u testiranoj verziji UEFI-ja nudi postavku Asus Performance Enhancement. U osnovi je riječ o nešto optimiziranijoj verziji klasičnog Precision Boost Ovedrivea odnosno AMD-ovog automatskog overklokiranja. Rast performansi je sličan, no zagrijavanje ploče i procesora su ponešto niži.

ROG Strix B550-E najmoćnija je Asusova B550 ploča, uz što ide i pripadajuća cijena. Samim time korisnici koji traže pristupačno Socket AM4 rješenje ostati će kratkih rukava, odnosno morat će se okrenuti jeftinijim modelima slabijih mogućnosti. B550-E s obzirom na cijenu ostavlja prilično dobar dojam, pa čak i ako ju usporedimo s 500-injak kuna skupljim modelom X570-E. On nudi moćnije hlađenje naponske jedinice, ali i nešto slabiju naponsku jedinicu. U praksi će korisnici možda najviše osjetiti manji broj USB 3.2 konektora koji su inherentno ograničenje B550 čipseta. Ipak, ako želite jaču Asusovu Socket AM4 ploču, B550-E se kombinacijom svojih značajki nameće kao vrlo dobar izbor.