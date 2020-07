Gigabyte B550I Aorus Pro AX - ITX minijatura za Renoir

specifikacije - Gigabyte B550I Aorus Pro AX Čipset AMD B550 Socket Socket AM4 Memorija 2 × DDR4, 4866 MHz+, maks. 64 GB standard/ECC PCIe konektori 1 × PCIe 4.0 x16 (CPU) SATA / M.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 do 2280 NVMe x4 Gen4 / SATA

1 × M.2 do 2280 NVMe x4 Gen3 / SATA Mreža 1 × 2.5 Gb/s Realtek

Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 MIMO Audio Realtek ALC1220-VB

Nichicon hi-fi kondenzatori Stražnji konektori 1 × LAN (RJ45)

2 × antene

Q-Flash Plus tipka

2 × HDMI 2.1

1 × DisplayPort 1.4a

4 × USB 3.2 Gen1

1 × USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

3 × analogni audio konektor

Ploče mini ITX formata iznimno su atraktivno rješenje za korisnike koji žele iznimno kompaktno računalo. S obzirom na bogatu ponudu procesora za ležište Socket AM4, u slučaju ove konkretne ploče ta konfiguracija može potencijalno biti i dosta moćna u pogledu performansi procesora. Tamo gdje mini ITX ploče kaskaju za svojim većim sestrama jest ponuda internih konektora te mogućnosti naponske jedinice. Prostora je jednostavno u mini ITX formatu iznimno malo, pa morate biti spremni na samo dva utora za memoriju, jedna PCIe utor te manji broj drugih internih konektora.

B550I Aorus Pro AX isporučuje se zajedno s dva SATA kabela, vijcima za montažu M.2 SSD-ova, vanjskom antenom za WiFi karticu, produžnim kabelom za spajanje ventilatora i produžnim kabelom za spajanje RGB traka. Produžni kabel za ventilator zapravo nije samo produžni već ima i ulogu adaptera. Naime, bez njega zapravo nije moguće iskoristiti treći konektor za ventilator kojeg ova ploča nudi jer on nije izveden u klasičnom formatu.

Prvo što upada u oči na ploči je dosta masivan i lijepo dizajniran hladnjak na čipsetu, ukrašen Aorus logom. Na njemu se vide i dva vijka koji zapravo taj masivni ukrasni dio hladnjaka drže pričvršćenim za njegov donji, mnogo manji dio. Tu također vidimo da se ispod ukrasnog bloka skriva M.2 utor s vlastitim pasivnim hladnjakom, a koji je smješten povrh tankog primarnog hladnjaka čipseta. Taj je manji hladnjak toplovodnom cijevi spojen s pasivnim hladnjakom na naponskoj jedinici procesora. No, ovo nije jedini M.2 konektor kojeg ploča nudi. Na njenoj se poleđini nalazi još jedan, smješten u otvor izrezan u metalnom oklopu fiksiranom za donji dio ploče. Gornji M.2 utor je inače PCIe 4.0, a donji PCIe 3.0.

Ograničenje doduše postoji po pitanju korištenja SSD-ova s hladnjacima. Mi imamo baš takav jedan – Gigabyteov vlastiti Aorus SSD Gen4 koji ima doista golem bakreni hladnjak. U donji ga utor nije bilo moguće instalirati bez skidanja hladnjaka, a onaj na gornjem dijelu ploče je stao, no bio je previsok da bi mogli ugraditi odnosno vratiti ukrasni blok. Nameće se pitanje da li izostanak bloka utječe na hlađenje naponske jedinice. Iako to nismo empirijski provjerili, činjenica je da blok i hladnjak čipseta imaju vrlo malu kontaktnu površinu te da uz to između površina nema nikakve termalne paste ili sličnog materijala koji služi za bolji prijenos topline.

Sâm je hladnjak naponske jedinice relativno malenih dimenzija, no to je očekivano na mini ITX pločama. Na VRM procesora spojen je preko dosta mekane termalne "žvake" koja je prilikom skidanja hladnjaka dobrim dijelom ostala zalijepljena na elektroniku na matičnoj ploči. Zapravo je riječ o termalnom sučelju više klase tvrtke LAIRD. To nije loše u kontekstu hlađenja, ali objašnjava zašto ploča na fotkama nije baš uredna.

Zagrijavanje VRM-a - OCCT Small Data Auto PBO On Ambient temp 28 °C 28 °C Sonda 66 °C 80 °C IC termometar 61 °C 73 °C Očitavanje PWM kontrolera 69 °C 83 °C

rezultati testiranja Asus Strix B550-E Gaming Gigabyte B550I Aorus Pro AX Cibenech R20 nT 9.101 9.179 1T 516 527 Blender Benchmark 2.83 bmw27* 90 s 89 s pavillion_barcelona* 277 s 276 s Handbrake H.264 173 fps 166,2 fps H.265 64,5 fps 62,8 fps Civilization VI DX12 AI benchmark* 6,29 s 6,87 s 1080p Ultra Game bench avg. 191 fps 185 fps 1440p 4xMSAA Ultra Game 138 fps 131 fps Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p High 129 fps 127 fps TW: Warhammer DX11 Battle 1080p High 130 fps 129 fps Campaign 1080p High 99 fps 103 fps Division 2 DX12 1080p High 142 fps 140 fps

*manje je bolje, **testirano s Ryzen 9 3950X, Gigabyte RTX 2070 Super, 16 GB G.SKILL DDR4 3600

Napajanje procesora implementirano je u 6+2-faznoj konfiguraciji (6 faza za CPU jezgre, 2 za ostatak SoC-a) putem Renesasovih 90-amperskih DrMOS-ova ISL99390 kojim upravlja Renesasov PWM kontroler RAA229004. U praksi pod punim opterećenjem Ryzena 9 3950X i bez ikakvog dodatnog hlađenja temperatura VRM jedinice ide do 66 °C mjereno sondom na poleđini ploče, uz ambijentalnu temperaturu od 28 °C. Hladnjak pak ide do 61 °C, mjereno daljinskim IC termometrom, što će reći da ima solidan kontakt s elementima koje hladi. S uključenim Precision Boost Ovedriveom, koji je na ovoj ploči dosta skriven u UEFI-ju, potrošnja procesora skače sa standardnih 125 do 180 vata, što je 30-ak vata niže nego kod Asusovih B550 ploča zbog čega je radni takt procesora ponešto niži. U takvim uvjetima temperatura VRM-a skače s 66 na 80 °C (sonda) što je za ovakav tip ploče sasvim prihvatljivo s obzirom na uvjete i korišteni tip procesora. Gigabyte je posljednjih godina poznat po tome da na jačim pločama koristi iznimno kvalitetne elektroničke komponente, pa tako i na ovoj osim skupih 90-amperskih DrMOS-ova imamo i tantalove kondezatore koji imaju viši kapacitet po volumenu u odnosu na obične kondezatore, a izvedeni u obliku SMD-a, poput čipova.

RGB osvjetljenje na ovoj je ploči implementirano samo na njen desni rub odnosno ispod njega. Na raspolaganju imamo još dva konektora za RGB trake, po jedan sa svake strane memorijskih utora. Spomenuti su utori zbog formata ploče dosta blizu ležištu procesora, što bi moglo stvarati probleme s nekim hladnjacima, pa i vodenim blokovima, u slučaju da koriste memorijske module s visokim hladnjacima. Da desnom rubu ploče, ispod ATX konektora smještena su četiri uspravna SATA konektora te po jedan interni USB 3.1 Gen1 i USB 2.0 port. Internog USB-C porta nažalost nema.

Na suprotnoj strani ploče, skriveni su konektori za spajanje audio konektora s kućišta, a tu su i dva pina za ručno resetiranje postavki UEFI-ja. Njima je teško pristupiti kada je ploča ugrađena u konfiguraciju, pa bi bilo bolje da su smješteni primjerice u donji desni kut ploče. Dodatna manjkavost u smislu naprednijeg igranja s postavkama UEFI-ja je to što ploča nema nikakvu led dijagnostiku. Stražnja pločica s konektorima nije prebogata – imamo četiri USB-a 3.2 Gen1, dva USB-a 3.2 Gen2 (A i C), 2,5-gigabitni LAN konektor (Realtekov čip), dva antenska konektora Intelove WiFi 6 kartice, tri analogna konektora zvučne kartice, DisplayPort i dva HDMI-ja te tipku za aktiviranje funkcije Q-Flash Plus koja omogućava automatsku nadogradnju UEFI-ja s USB memorije.

Right Mark Audio Analyzer - performanse zvučne kartice 24 bit / 96 kHz Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB -0,01, -0,02 Odličan Razina šuma, dB (A) -91,4 Vrlo dobar Dinamički raspon, dB (A) 91,6 Vrlo dobar THD, % 0,00106 Odličan THD + šum, dB (A) -84,8 Dobar IMD + šum, % 0,00832 Vrlo dobar Stereo crosstalk, dB -81,9 Vrlo dobar IMD na 10 kHz, % 0,00736 Odličan Ukupna ocjena Vrlo dobar

Iako bogata video-izlazima, ploča trenutno ne podržava niti jedan AMD-ov APU koji zbog integrirane grafike može iskoristiti te izlaze, a upravo ti APU-ovi 4. generacije (kodno ime Renoir) će biti iznimno zanimljivo rješenje za kombiniranje s ovim modelom. Zvuk je implementiran preko Realtekovog čipa ALC1220-VB koji u praktičnim mjerenjima nudi vrlo dobru kvalitetu zvuka. Ono što bi nekim korisnicima moglo biti problematično je što ploča nema optički izlaz za zvuk, a nema niti dedicirana operacijska pojačala za hi-fi slušalice.

Za kraj možemo zaključiti da je Gigabyte odradio dobar posao s ovom pločom. Ima tu manjih manjkavosti u pogledu pozicioniranja CLR CMOS pinova, izostanka LED dijagnostike, internog USB-C konektora te optičkog izlaza zvučne kartice, no općenito je riječ o kvalitetnoj ploči koja vas neće razočarati. S obzirom na postojanje čak tri video-izlaza, nameće se kao posebno zanimljivo rješenje za kompaktne konfiguracije gdje će se za grafiku pobrinuti neki od nadolazećih APU-ova 4. generacije.