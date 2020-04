Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G - Idealna za igranje u Full HD-u

specifikacije Broj Compute Unita / stream procesora 36 / 2.304 Takt GPU-a (Base / Game / Boost) 1.670 / 1.700 / 1.750 MHz Memorijsko sučelje 192 bit Memorija 6 GB GDDR6, 1.500 MHz (12 Gb/s efektivno) Napajanje 1 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a Dimenzije 280 × 114 × 50 mm Jamstvo 3 godine

4 godine uz registraciju na Gigabyteovim stranicama

Kao što smo već istaknuli u našoj inicijalnoj analizi performansi novog Radeona RX 5600 XT, AMD je u zadnji čas prije lansiranja grafičkih kartica RX 5600 XT odlučio izdati novi BIOS s višim taktovima te tako tržišno pomaknuti karticu prema gore. Tako je ona postala konkurentica karticama GeForce RTX 2060 iako je zamišljena da se bori protiv GTX 1660 Ti. Ujedno se time približila i Radeonima RX 5700. Stvorilo je to i neke dodatne probleme, no u ovom članku nećemo dužiti previše o tome, nego ćemo vam predstaviti Gigabyteovu najjaču verziju Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G. Valja napomenuti da ovu nadogradnju specifikacija, pa samim time i performansi nisu dobile sve RX-ice 5600 XT već samo one za koje su sami proizvođači procijenili da mogu izdržati dodatno opterećenje.

Gigabyteove grafičke kartice od nižih pa prema višim serijama izgledaju manje više jednako. Razlikuje ih tek debljina hladnjaka, dužina PCB-a, te koriste li metal na stražnjoj strani ili plastiku. Ova uniformiranost dizajna kroz čitavu ponudu nije loša jer korištenje odličnog WindForce 3X dizajna hladnjaka jamči tih i hladan rad kod ovih uvjetno rečeno slabijih kartica.

Maska je hladnjaka dobro poznata, a u ovoj izvedbi Gigabyte je dodao i osvijetljeni logo na vrh, što kod slabijeg RX-a 5500 XT nije slučaj. Zbog debljine hladnjaka kartica zauzima dva utora, a kroz njega prolaze debele toplovodne cijevi, dočim tri 80-milimetarska ventilatora upuhuju zrak i tako disipiraju toplinu u okolinu. Karakteristika rada ventilatora je da se srednji vrti u obrnutom smjeru od ostalih što rezultira smanjenjem turbulencija zraka i povećanjem protočnosti, a time i efikasnosti. Mjerenjem smo utvrdili maksimalnu buku od 40 dBA što je solidna vrijednost, uz temperaturu GPU-a koja se nije penjala iznad 65°C (81°C za Hot spot vrijednost mjerenja odnosno najzagrijaniji dio GPU-a).

Navi 10 s 2.304 shadera

Ispod hladnjaka nalazi se Navi 10 GPU, isti onaj kojeg rabe i kartice iz serije RX 5700. Površine 251 milimetar kvadratni, sastoji se od 10,3 milijarde tranzistora, a napravljen je u TSMC-ovom 7-nanometarskom procesu. Na RX 5600 XT karticama mogućnosti su mu smanjene, pa raspolaže s 36 CU-ova u kojima se nalazi ukupno 2.304 shadera, 64 ROP-ova i 144 teksturnih jedinica. Osnovni takt ove Gaming OC kartice iznosi 1.670 MHz, game takt je 1.700 MHz i boost ide do 1.750 MHz. U prosjeku u igrama GPU radi na visokih 1.722 MHz što je dakle 22 MHz od deklariranog game takta. GPU na raspolaganju ima 6 GB GDDR6 memorije s kojom komunicira preko 192-bitnog sučelja.

Potrebe kartice za strujom nisu pretjerane i za dodatno je napajanje potrebno spojiti jedan 8-pinski konektor, pa je maksimum koji može "potegnuti" 225 W. Stvarna potrošnja je jasno puno niža. U svim je tehničkim karakteristikama RX 5600 XT ista kao i ostale iz Navi obitelji - ima četiri video izlaza (3x DisplayPorta 1.4 i 1x HDMI 2.0b). Display engine donosi podršku za Freesync 2, HDR, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4 HDR, a Navi podržava i novu Display Stream Compression 1.2a tehnologiju.

rezultati testiranja Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G Gigabyte Radeon RX 5500 XT Gaming OC 8G Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC 6G 3DMark Time Spy 7.486 5.219 6.664 F1 2019 (1.920x1.200, High @ DX12) 103 fps 77 fps 85 fps Far Cry 5 (1.920x1.200, Ultra @ DX12) 105 fps 77 fps 89 fps Strange Brigade (1.920x1.200, Ultra @ DX12) 111 fps 83 fps 101 fps DeusEX Mankind Divided (1.920x1.200, Ultra, 0xAA @ DX12) 70 fps 52 fps 58 fps Hitman (1.920x1.200, Ultra @ DX12) 123 fps 87 fps 101 fps The Division 2 (1.920x1.200, Ultra @ DX12) 73 fps 51 fps 63 fps Potrošnja sustava 308 W 261 W 250 W Temperatura 65 °C 65 °C 64 °C *testirano sa Intel Core i7-8700K @ 5.0GHz, 16 GB DDR4, Corsair Neutron XT 480GB SSD

AMD je ovu karticu pozicionirao za igranje u razlučivosti 1920 x 1080, i tu ona nudi vrlo visoke performanse i u najzahtjevnijim AAA naslovima, što je pogotovo slučaj s ovom moćnom Gigabyteovom izvedbom. Puno je brža od RX 5500 XT i GTX 1660 Ti, a konkurentna je karticama GeForce RTX 2060, te prijeti i modelima RX5700 iz vlastitih redova. I overkloking je kod ove kartice Gaming OC vrlo dobar, pa smo izvukli dodatnih 9% performansi.

RX 5600 XT Gaming OC 6G je brza i odlično napravljena kartica koja trenutno ima relativno visoku cijenu na domaćem tržištu. No, ako tražite karticu za igranje pri razlučivosti 1080p, pa čak i 1440p, ova bi baš mogla biti idealna za vas.