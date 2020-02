Fractal Design Vector RS Blackout TG - Odmjeren iskorak prema RGB-u

specifikacije Form factor E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX - do 285 mm Broj utora 3 x 2,5”, 6 x 3,5”, 1 x 5,25” Dimenzije i masa 552 × 233 × 498 mm, 12,64 kg Podržana napajanja ATX, do 300 mm Podržane grafičke kartice Do 440 mm Podržana CPU hlađenja visina do 185 mm Ventilatori 3 × Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Jamstvo 2 godine

Obitelj Vector najnoviji je dio ponude Fractal Designa, a promovira se pod sloganom "Command attention" što implicira da je fokus kod ovog kućišta na atraktivnom dizajnu. I to je doista tako. Vector je u principu stari dobri Define R6 koji je dobio nove vanjske elemente, primarno masku i krov. Kućište se isporučuje u dvije varijante, s prozirnom i lagano zatamnjenom bočnom stranicom od kaljenog stakla. Mi smo testirali ovu drugu izvedbu koja je prema našem skromnom mišljenju upečatljivija.

Maska i krov kućišta načinjeni su pod po dvije plohe spojene pod kutom. Ovaj kristalni dizajn dodatno je naglašen uporabom kaljenog stakla koje čini veću plohu na krovu te manju plohu na maski, a kose linije dodatno su istaknute s led letvicom koja krivuda između spojenih ploha i prolazi kroz cijeli gornji i prednji dio kućišta. Ta led letvica opremljena je diodama koje su individualno programibilne. Unutar kućišta imamo aRGB kabel koji možemo spojiti na odgovarajući priključak na matičnoj ploči ili eventualno nekom dodatnom kontroleru. Nažalost, kabel je nešto kraći nego što smo očekivali, tako da ga bez produljivanja nije moguće spojiti na ploče kod kojih je aRGB konektor postavljen na lijevoj strani donjeg ruba.

U slučaju da ne raspolažete s pločom koja ima konektor za aRGB trake, proizvođač je u sklopu opreme priložio ručni kontroler koji se spaja na kabel, pa potom na SATA napajanje. Njima je moguće podesiti svjetlinu, boju i efekte osvjetljenja. Naravno, korištenje ovakvog jednostavnog kontrolera nameće velika ograničenja po pitanju odabira boja i efekata – možemo odabrati samo malen set osnovnih boja koje su programirane u kontroleru ili pak dugin spektar. Broj efekata je također ograničen, no ovi koji su ponuđeni izgledaju dosta dobro na kućištu, iako su jednobojni. Veći je problem što kontroler ostaje zatvoren u kućištu, pa je za pristup potrebno otvarati bočnu stranicu.

Raspored ventilatora

Spomenuta led letvica u praksi se zapravo sastoji od dva elementa – onog ugrađenog u masku i onog ugrađenog u ploču na krovu kućišta. Maska se s kućišta skida lako, dosta je masivna što implicira dobro upijanje buke iz kućišta. Usis zraka je preko bočnih otvora koji imaju odvojive filtre za prašinu. To dakako implicira da ovo kućište nije baš sjajno po mogućnostima usisa svježeg zraka. Ispod maske skriven je nosač za do tri 140-milimetarska ventilatora, a popunjena su dva mjesta i to s Fractalovim ventilatorima Dynamic X2 GP-14 koji ima klasičnu DC regulaciju. Još jedan ovakav ventilator nalazi se na stražnjoj strani kućišta. Riječ je o prilično tihim ventilatorima s maksimalnom brzinom od svega 1.000 rpm.

Ugrađene ventilatore možemo spojiti na konektore na matičnoj ploči, no Fractalovo kućište nudi još jednu praktičniju opciju – jednostavni automatski kontroler za ventilatore. On je smješten na poleđinu nosača, a nudi šest DC konektora za ventilatore (3 pina) i tri PWM konektora za ventilatore (4 pina). Sam se pak kontroler spaja na SATA napajanje te na konektor na ploči namijenjen hladnjaku procesora. Samim time, brzina ventilatora spojenih na kontroler ovisi o zagrijavanju procesora. Kada kombinirano spore i tihe ventilatore sa slabijim mogućnostima usisa zraka, rezultat su zagrijanije komponente.

Zagrijavanje i buka Fractal Design Meshify S2 Corsair Crystal 680X Fractal Design Vector RS CPU 69,5 °C 72 °C 70 °C GPU 70 °C 70 °C 74 °C Buka 43 dBA 44,5 dBA 43 dBA

Rashladne performanse Vectora isprobali smo s našom konfiguracijom za testiranje kućišta koja se sastoji od Ryzena 7 2700X, 105-vatnog procesora, i Asusove grafičke kartice ROG Strix RX 580. U testu kada s OCCT-om pojedinačno zagrijavamo procesor, pa grafičku karticu, Vector bilježi prosječne rezultate za temperaturu procesora, ali ispodprosječne za temperaturu grafičke kartice. S druge strane, buka kućišta je vrlo prihvatljiva, s 43 dBA izmjerenih na pola metra udaljenosti, kada su istovremeno opterećeni i procesor i grafička kartica, pa samim time i napajanje. Sudeći po tome, Vector RS nije za korisnike koji žele maksimalne rashladne performanse.

Modularni krov

Vrh kućišta je tvornički zatvoren s kombinacijom staklene i plastične ploče, no zanimljivo je da tu staklenu možemo zamijeniti s klasičnom perforiranom. Uz kućište se naime isporučuju perforirana zamjenska krovna ploča, filtar za prašinu i nosač za ventilatore koji može primiti do tri 140-milimetarska ventilatora. Još je dva ovakva ventilatora moguće ugraditi na dno kućišta, ispred napajanja. Usis zraka s donje strane zaštićen je s velikim odvojivim filtrom. Naravno, na nosače za ventilatore moguće je osim samih ventilatora ugraditi i radijatore vodenog hlađenja što je odlično prikazano u priloženom priručniku za uporabu. Fractal inače ima najbolje priručnike za podešavanje kućišta, pa ovaj Vectorov nije iznimka.

Druga, puna polovica krova, izrađena od tamne kvalitetne mat plastike, popunjena s prednjim konektorima – dva USB-a 3.2 Gen1, jednim USB-om 3.2 Gen2 tipa C, konektorima za mikrofon i slušalice. Tu su također i tipke za uključivanje i resetiranje računala. Zanimljivo je da kućište nema ledicu za indikaciju rada diskova, pa nema ni pripadajućeg internog kabela za spajanje na ploču. Ostali kabeli, za signal power on, uključivanje i resetiranje računala, su uredno povezani i presvučeni mrežicom što je zgodan dodatak kojeg do sad nismo vidjeli na niti jednom drugom kućištu.

Općenito, opcije za organiziranje i skrivanje kabela na ovom su modelu izvrsne, no ništa drugo od Fractal Designa nismo ni očekivali. Za glavne, najdeblje kabele, predviđene su dvije tvornički instalirane čičak vezice, dočim su ostali kabeli tvornički fiksirani pomoću žičica. Alternativno, u pakiranju s kućištem dolaze jednokratne plastične vezice koje kabele drže čvršće, ali ih je teže skinuti. U kućište je moguće ugraditi E-ATX matične ploče (ili manje, naravno) širine do 285 mm, te maksimalno 7 kartica standardne širine. Alternativno, grafičku je karticu moguće montirati i paralelno s matičnom pločom, no PCIe produžni kabel za to morati ćete kupiti odvojeno (sâm Fractal prodaje ovaj kabel po cijeni od 400-injak kuna).

Prije nego što se posvetimo načinu ugradnje diskova, spomenimo odlično riješen način montaže stranica. Dakle obje stranice na prednjoj strani koja gleda prema maski kućišta imaju žlijeb, a na suprotnoj po dva klina. Žlijeb se umete u prednji dio okvira kućišta, a klinovi potom sjedaju u rupe s bravicama straga. Tu su naravno i klasične rupe s vijcima, no njih nije potrebno rabiti osim eventualno pri transportu računala.

Sa ili bez diskova

Donji dio kućišta zauzima tunel namijenjen ugradnji napajanja, dodatnih ventilatora ili radijatora, ali i diskova, zavisno o tome kako je kućište interno konfigurirano. Vector RS tvornički dolazi konfiguriran tako da je prednja strana kućišta rezervirana za ugradnju SATA uređaja, 3,5 ili 2,5-inčnih, a oni se fiksiraju pomoću priloženih metalnih nosača, vijaka i gumenih odstojnika. S kućištem dolazi šest nosača koji primaju veće ili manje diskove, no mjesta za ugradnju zapravo ima više – 11. Kućište nudi i dva 2,5-inčna nosača na poleđini nosača za ploču, a koji se po želji mogu prebaciti na prednju stranu, na pokrov napajanja.

Alternativno, ako vam ne treba toliko mjesta za diskove, taj je prednji moguće presložiti na način da se svih šest nosača izbaci iz kućišta, a metalna ploča na koju se umeću pomakne u dubinu kućišta odnosno na razinu nosača matične ploče. Time kućište postaje puno otvorenije i prostranije (maksimalna duljina GPU-a od čak 440 mm), nauštrb manjeg kapaciteta za ugradnju diskova. Na stražnju stranu ploče koju smo pomaknuli mogu se ugraditi dva 3,5-inčna diska. Valja napomenuti da proces preslagivanja kućišta nije baš posve jednostavan te traži skidanje maske i gornjeg pokrova, te uporabu odvijača.

Fractal Design je s Vector RS-om napravi stidljiv iskorak prema implementaciji RGB osvjetljenja. Iskreno, s obzirom da je riječ o novoj seriji kućišta, očekivali smo da unutrašnjost neće biti reciklirana od osjetno starijeg Definea R6, no kako je riječ o dobro dizajniranom kućištu, to objektivno i nije neki problem za krajnjeg korisnika. Vector RS birat će oni koji preferiraju atraktivniji vanjski izgled dočim će pragmatičniji korisnici radije platiti značajno manje za model Define R6 koji nudi jednak kapacitet za komponente, bolje mogućnosti hlađenja na račun drugačije prednje maske te mogućnost ugradnje 5,25-inčnog uređaja. Izvedba kućišta je u skladu s onim što Fractal Design inače isporučuje korisnicima – visoku kvalitetu izrade, modularnost, te fokus na sitne, ali bitne detalje kao što je u ovoj najnovijoj inačici recimo opleteni snop kabela s kućišta.