HONOR Magic V6 - Tanka knjiga rekorda

HONOR Magic V6 dolazi s rekordnom "tanjinom" od 4,0 mm u otvorenom položaju, baterijom od 6.660 mAh te IP68 i IP69 certifikatima koji ga čine otpornim za svakodnevne izazove...

Specifikacije testiranog mobitela Ekran (unutarnji): 7,95 inča, 2.172 × 2.352 piksela, LTPO2 AMOLED, 120 Hz, 5.000 nita Ekran (vanjski): 6,52 inča, 1.080 × 2.420 piksela, LTPO2 OLED, 120 Hz, 6.000 nita Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) Memorija: 256 GB / 512 GB / 1 TB + 12 GB ili 16 GB RAM Kamere: 50 MP f/1,6 (OIS) + 64 MP f/2,5 periskop 3x (OIS) + 50 MP f/2,2 ultrawide (AF); selfie 20 MP (na oba ekrana) Baterija: 6.660 mAh, 80 W žično punjenje, 66 W bežično punjenje Dimenzije i masa: 156,7 × 145,6 × 4,0 mm (otvoreno), 156,7 × 74,5 × 8,8 mm (složeno), 219 g Zaštita: IP68/IP69 OS: Android 16, MagicOS 10 (do 7 glavnih nadogradnji)

HONOR Magic V6 dolazi s tri obilježja koja definiraju ovu generaciju preklopnih telefona: debljina od 4,0 milimetra u otvorenom položaju čini ga najtanjim bookfold modelom na tržištu, baterija od 6.660 mAh premašuje kapacitet gotovo svakog klasičnog flagship uređaja, a certifikati IP68 i IP69 daju ovom formatu potpunu zaštitu od prašine i visokotlačnog mlaza vode.

Objavljen u proljeće i od ljeta dostupan na europskom tržištu, Magic V6 nastavlja HONOR-ovu liniju tankih preklopnih modela – ovog puta s manje kompromisa nego ikad.

Odmah je vidljivo da se HONOR nije zadovoljio samo jednim poboljšanjem. Prošlogodišnji Magic V5 bio je tanak i lagan za svoju klasu, ali nije nosio IP certifikat, a kapacitet baterije bio je ograničeniji.

Magic V6 ispravlja sve te zamjerke odjedanput, što je neobično za generacijsku inkrementalnu nadogradnju u segmentu preklopnih telefona koji inače napreduje korak po korak.

Šarke, čelik i dva ekrana

Kućište Magic V6 izrađeno je od aluminijskog okvira s leđima prekrivenima staklom. U složenom stanju debljina iznosi 8,8 milimetara, dok u otvorenom iznosi samo 4,0 milimetra – što je fizički iznimno tanko za uređaj koji u sebi skriva mehanizam preklapanja. Masa od 219 grama prihvatljiva je za bookfold format, a HONOR-ova šarka izrađena je od tzv. "Super čelika" s vlačnom čvrstoćom od 2.800 MPa i certificirana za 500.000 preklapanja.

Dubina nabora na unutarnjem ekranu smanjena je za 44 posto u odnosu na prethodne modele tvrtke. IP68 i IP69 zaštita znači otpornost na uranjanje do 1,5 metara u trajanju od 30 minuta, ali i na visokotlačne mlazove vode – što je u ovoj klasi uređaja još uvijek iznimka, a ne pravilo. Dostupan je u četiri boje: zlatnoj, crvenoj, bijeloj i crnoj.

Unutarnji foldable ekran mjeri 7,95 inča i koristi LTPO2 AMOLED panel s razlučivošću 2.172 × 2.352 piksela i gustoćom od 403 ppi. Stopa osvježavanja penje se do 120 Hz, PWM zatamnjenje radi na 4.320 Hz, a vršna svjetlina iznosi 5.000 nita uz anti-refleksijski premaz i zaštitu Honor Super Armored Inner Screen.

Nabor u sredini ekrana u praksi je jedva vidljiv pri normalnoj upotrebi, no postaje zamjetniji pod oštrim kutovima gledanja. Vanjski ekran, namijenjen svakodnevnoj upotrebi u složenom položaju, mjeri 6,52 inča s razlučivošću 1.080 × 2.420 piksela, LTPO2 OLED tehnologijom i vršnom svjetlinom od 6.000 nita, uz zaštitu NanoCrystal Shield premazom. Vanjski ekran je dovoljno velik i dovoljno oštar za gotovo sve svakodnevne zadatke bez potrebe za otvaranjem uređaja.

Snaga i autonomija

Unutar Magic V6 radi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 izrađen u 3 nm procesu, s osam jezgri arhitekture Oryon V3, od kojih dvije rade na 4,6 GHz, a šest na 3,62 GHz. Grafiku preuzima Adreno 840. Uređaj dolazi u konfiguracijama s 12 ili 16 GB RAM-a i pohranom od 256 GB, 512 GB ili 1 TB standarda UFS 4.1.

Uz primjereno toplinsko upravljanje, Magic V6 podnosi zahtjevne grafičke igre i dugotrajni multitasking bez vidljivog usporavanja ili zagrijavanja. Benchmark rezultati smještaju ga u sam vrh Android uređaja na tržištu u prvoj polovici 2026. godine.

Baterija od 6.660 mAh (u globalnoj verziji) pravi je adut za svakodnevnu upotrebu. U testovima autonomije, Magic V6 bilježi aktivno vrijeme upotrebe od 15 sati i 21 minutu na unutarnjem ekranu, odnosno 18 sati i 20 minuta na vanjskom. Reprodukcija videa traje 30 sati na unutarnjem i gotovo 41 sat na vanjskom ekranu, što su izvanredni rezultati za ovaj format. Punjenje snagom 80 W puni uređaj od nule do 100 posto za oko 55 minuta, a bežično punjenje podržava 66 W. Pružena su i reverzno žično punjenje (5 W) i reverzno bežično punjenje.

U kutiji dolazi 80 W punjač – što je pohvalno jer visokoklasni modeli sve češće izostavaju punjač iz pakiranja.

Tri objektiva, razne namjere

Stražnji fotoaparatski sustav čine tri objektiva. Glavni senzor donosi 50 megapiksela, otvor blende f/1,6, žarišnu duljinu ekvivalentnu 23 mm i dimenzije senzora 1/1,56 inča s pikselima veličine 1,0 µm, uz PDAF i optičku stabilizaciju slike. Periskopin telefoto senzor nudi 64 megapiksela, otvor blende f/2,5 i trostruki optički zum na 70 mm ekvivalentne žarišne duljine, s dimenzijama senzora 1/2,0 inča, pikselima od 0,7 µm te PDAF i OIS-om. Ultrawide objektiv donosi 50 megapiksela, otvor f/2,2 i kut snimanja od 122 stupnja s autofokusom – što je pohvalno jer mnogi konkurenti ne ugrađuju AF u ultrawide objektiv. Svaki od dva ekrana nosi po jedan 20-megapikselni selfie objektiv s otvorom blende f/2,2.

Pri dnevnom svjetlu, glavni objektiv donosi dobre razine detalja i prirodan dinamički raspon, a portretni mod pravilno odvaja motiv od pozadine. Telefoto se pokazuje pouzdanim: i pri digitalnom povećanju do 30x, zahvaljujući AI interpolaciji, zadržava razumnu razinu detalja. Noćni snimci prikazuju prihvatljiv šum i solidan dinamički raspon. Jedina kritika odnosi se na boje kože u portretnom modu, gdje Magic V6 ponekad daje nešto hladniji ton od stvarnog, te na ultrawide koji blago preintenzivira boje u odnosu na ostale objektive. Videosnimanje seže do 4K pri 60 fps s 10-bitnom dubinom boje i elektronskom te optičkom stabilizacijom slike. Video rezultati su solidni, ali bez izrazitog vodstva nad konkurencijom u razredu.

Softver i zaključak

Magic V6 pokrenuli smo s Androidom 16 i MagicOS 10, koji donosi redizajnirano grafičko sučelje s translucidnim elementima i poboljšanu integraciju s Windows računalima i HONOR tabletima. HONOR obećava sedam glavnih Android nadogradnji, što je jedno od najduljih jamstava softverske podrške u Android ekosustavu. Uz MagicOS 10 dolaze AI agenti za organizaciju fotografija, AI sažetke teksta i kontekstualne prijedloge, kao i integracija Google Gemini asistenta. Korisnici uz kupnju dobivaju tri mjeseca besplatnog pristupa Google AI Pro paketu koji uključuje 5 TB pohrane u oblaku.

HONOR Magic V6 uspješno rješava probleme koji su do sada ograničavali bookfold preklopne telefone. IP68/IP69 zaštita, baterija koja bez napora traje dva dana uz umjerenu upotrebu i mehanička robusnost šarke čine ga prvim preklopnim telefonom koji se može preporučiti bez ograde da korisnik mora posebno paziti na njega. Tanjina od 4,0 milimetra u otvorenom položaju i 219 grama mase čine ga ugodnim za nošenje i upotrebu. Kamere su kompetentne uz solidne rezultate u svim uvjetima, a softverska podrška od sedam generacija Androida ozbiljna je dugoročna vrijednost.

Slabosti su ograničene: nabor na unutarnjem ekranu još uvijek postoji, premda je manji, a video snimanje ne prednjači nad konkurencijom. Magic V6 je za korisnike koji žele preklopni telefon bez svakodnevnih kompromisa – uz europsku polaznu cijenu od 1.299 eura, pozicionira se kao vrijedan izbor u vrhu tržišta preklopnih uređaja.