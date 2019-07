HP Pavilion Gaming 15 - Pristupačniji metalac

specifikacije - HP Pavilion Gaming 15-cx0026nm Procesor Intel Core i5-8300H, 4 jezgre, HyperThreading Memorija 2 × 8 GB Grafika GTX 1050 Ti 4GB SSD 256 GB NVMe HDD 1 TB Ekran 15,6" IPS FHD Masa 2,37 kg OS Windows Jamstvo 3 godine

specifikacije - HP Pavilion Gaming 15-cx0031nm Procesor Intel Core i7-8750H, 6 jezgri, HyperThreading Memorija 1 × 8 GB Grafika GTX 1060 3GB MaxQ SSD 256 GB NVMe HDD 1 TB Ekran 15,6" IPS FHD Masa 2,44 kg OS Free DOS Jamstvo 3 godine

Napomena Ova recenzija laptopa dio je većeg usporednog testa gamerskih laptopa u kojoj su obuhvaćeni samo laptopi s cijenom do 10.000 kn (i sitno), a koji se oslanjaju na grafičke kartice GeForce GTX 1050 Ti ili GTX 1060 s 3 ili 6 GB memorije. Zbog toga su u tekstu nalaze reference na neke laptope koji su obrađeni u sklopu istog testa. Kod nekih modela smo testirali više različitih konfiguracija, što je istaknuto u tekstu i u gornjoj tablici sa specifikacijama. Također treba istaknuti da je više domaćih ustupitelja katkad na test predalo isti uređaj, pa otuda i više tvrtki u info okviru na kraju teksta. Pri kraju teksta su i dvije tablice u kojima su uspoređene okvirne CPU i grafičke performanse svih obrađenih laptopa, dok su konkretni modeli opisani u tekstu istaknuti drugačijim formatiranjem.

Ako vam se sviđa dizajn Omena, no želite malo uštedjeti, kao izbor nameću se HP-ovi Pavilioni Gaming, koji s Omenima dijele podosta značajki i općenito filozofije dizajna. Na test smo dobili dva modela koji se, osim u cijeni, razlikuju i prema tipu procesora (i5-8300H vs. i7-8750H), kapacitetu memorije (16 vs. 8 GB), tipu grafičke kartice (GTX 1050 Ti vs. GTX 1060 3 GB), modelu SSD-a (Samsung PM961 vs. PM981) i instaliranom operacijskom sustavu (Win 10 vs. Free DOS). Monitori su im posve jednaki, baš kao i sve ostale značajke.

HP je i na Omenima uštedio na grafici odabirom GTX-a 1060 s 3 GB memorije, a jači Pavilion Gaming ima još slabiju karticu - GTX 1060 u štedljivoj MaxQ izvedbi. Obje varijante laptopa imaju natprosječno brze Samsungove NVMe SSD-ove, no jači model ima i noviji, brži SSD. To se, naravno, u specifikacijama ne spominje, tako da je teško reći je li riječ o svjesnoj odluci prilikom konfiguracije modela, ili se SSD-ovi u strojeve ubacuju nasumično, pa tko ima više sreće dobije PM981, a tko manje stariji PM961. U praksi, naravno, razlika u performansama nije tako velika kao što to kažu sintetski testovi. U oba slučaja SSD je sparen s 2,5-inčnim čvrstim diskom od 1 TB. Jeftiniji model nakrcan je i dodatnom memorijom.

Hlađenje komponenti izvedeno je dosta dobro, što je vidljivo prema višim performansama u Cinegy testu u odnosu na neke druge laptope s jednakim procesorom. Hlađenje istodobno nije ni osobito bučno, iako se Omeni u ovom pogledu drže bolje. S druge strane, Omeni imaju i više temperature gornjeg dijela baze prilikom opterećenja. Kod Paviliona temperatura pod grafičkim opterećenjem ide do 40 °C na modelu s GTX-om 1060, odnosno 35 °C na modelu s GTX-om 1050 Ti. Ova vršna temperatura zabilježena je u srednjem dijelu tipkovnice, a lijeva i desna su strana hladnije (30-ak stupnjeva). Zanimljivo je da su odmorišta za dlanove i touchpad nekoliko stupnjeva hladniji nego na Omenima, iako i Pavilioni imaju aluminijsku ploču koja pokriva gornju stranu baze laptopa.

Nekakvih dodatnih poklopaca za lakše pristupanje unutrašnjosti laptopa nema, već je potrebno skinuti kompletnu plastičnu donju stranu, koja je pričvršćena vijcima s križnom glavom i plastičnim kopčama. Iako bi se moglo pretpostaviti da laptopi imaju jednaku bateriju, to nije točno. Model s procesorom i5 ima bateriju kapaciteta 52 Wh, a i7 osjetno jaču, kapaciteta 70 Wh. To se vidi i u rezultatima mjerenja trajanja baterija PCMarkom 08, u kojem model i7 ima znatno bolju autonomiju – zapravo, najbolju autonomiju na testu.

Kućište Paviliona Gaming krade dizajnerske smjernice od Omena. Tu također imamo stražnju stranu, čiji su kutovi odsječeni pod blagim kutom. Gornji dio baze također je pravi brušeni aluminij, u gornjem dijelu dodatno reljefno modeliran kako bi se stvorio izlaz za zvučnike koje potpisuje Bang & Olufsen. Inače, takva pozicija zvučnika nije loša jer ih ne blokiramo rukama, što je slučaj kad su zvučnici postavljeni na donju stranu baze laptopa. Laptop krasi vrlo dobra tipkovnica plićeg hoda, s tipkama čiji su bočni dijelovi ukrašeni bijelom bojom. Iste je boje i pozadinsko osvjetljenje. Raspored tipki sličan je kao na Omenu – desni Ctrl je izbačen, a kursorske tipke su male i nagurane između numeričkog i standardnog dijela tipkovnice. Gornji red tipki vrlo je tanak, a zgodno je to što imamo implementiranu funkciju kontroler multimedijskih aplikacija. Touchpad s integriranim tipkama nas nije oduševio jer ne podržava MS-ov driver Precision.

Portovi koje Pavilion nudi, za razliku od Omenovih, pozicionirani su isključivo na bokove računala. Na lijevoj strani imamo dva USB-a 3.1 Gen1, Kensington bravicu, indikator rada diska i čitač SD kartica, a na suprotnoj strani konektor za napajanje, USB-C 3.1 Gen1, USB 3.1 Gen1, HDMI 2.0, mrežni konektor sa statusnim LED-icama i konektor za headset. U principu, OK ponuda, no voljeli bismo da je USB-C 3.1 Gen2.

okvirne performanse u igrama i7 + GTX 1060 6GB i7 + GTX 1060 3GB i5 + GTX 1060 6GB i7 + GTX 1050 Ti Far Cry 5 Ultra 58 59 55 42 High 63 64 59 45 Shadow of the Tomb Raider High 47 49 47 37 Medium 48 50 48 37 Total War: Warhammer Ultra 51 54 50 39 High 72 73 70 53 Witcher 3 Ultra 48 45 47 31 High 71 67 69 46 Overwatch Epic 108 101 102 68 Apex Legends Highest 69 64 70 43 Battlefield V High 42 43 43 30 Medium 50 51 50 37

cinebench r15 performanse Multi-Core Single-Core HP Omen 15-dc0026nm 1192 176 Dell G3 3579 273128950-N0551 1163 171 Dell G3 3579 273096787-N0557 1163 171 Asus TUF FX505GE-BQ176 1125 178 Dell G3 3779 273096790-N0602 1121 172 HP Pavilion Gaming 15-cx0031nm 1120 176 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.014 1096 178 Acer Predator Helios 300 NH.Q3DEX.014 1082 176 Acer Predator Helios 300 NH.Q3EEX.012 1082 176 HP Omen 15-dc0021nm 849 175 HP Omen 15-dc0022nm 843 172 Asus TUF FX504GE-EN105T 842 173 HP Pavilion Gaming 15-cx0026nm 841 173 Dell G3 3779 273108213-N0600 840 173 Lenovo Legion Y530 i5 81FV00PFSC 838 173 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.011 834 174

world of tanks encore performanse 1080p, Ultra Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.014 16.153 Acer Predator Helios 300 NH.Q3DEX.014 16.039 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.011 15.843 HP Omen 15-dc0026nm 15.339 HP Omen 15-dc0022nm 15.262 HP Pavilion Gaming 15-cx0031nm 13.948 Lenovo Legion Y530 i5 81FV00PFSC 10.498 Dell G3 3779 273096790-N0602 10482 Dell G3 3579 273128950-N0551 10.448 Dell G3 3579 273096787-N0557 10.340 Acer Predator Helios 300 NH.Q3EEX.012 10.329 Dell G3 3779 273108213-N0600 10.241 Asus TUF FX505GE-BQ176 10.042 HP Pavilion Gaming 15-cx0026nm 10.039 HP Omen 15-dc0021nm 9.952 Asus TUF FX504GE-EN105T 9.721

Ekran je izveden u modernom stilu, s vrlo uskim okvirom, što laptop čini atraktivnijim i kompaktnijim. Web-kamera je zadržana povrh ekrana pa je perspektiva snimanja standardna. Kvaliteta ugrađenog 60-hercnog IPS panela (BOE07A1) prosječna je, s obzirom na to da nudi 65-postotnu pokrivenost sRGB spektra boja, uz maksimalnu svjetlinu od 260 cd/m2. Na jednom modelu primijetili smo i blago probijanje pozadinskog osvjetljenja u donjem desnom kutu, što je problem dosta češći na 17-inčnim nego na ovakvim, 15-inčnim uređajima. Tvornička kalibracija boja je hladnija, s bijelom točkom temperature 7.300 kelvina. gamma krivulja je, pak, izvedena školski – 2.2. Sve u svemu, solidan ekran za igrače, no ne i za korisnike koji su glede prikaza zahtjevniji.

Ekran je na tijelo fiksiran pomoću kratke središnje šarke, koja pri manipulaciji pruža dosta velik otpor. Zbog toga se laptop ne može otvoriti jednom rukom. Mehanička izvedba spoja problematična je i zbog toga što se prilikom otvaranja ekrana vide deformacije donjeg dijela panela. Toga možda ne bi bilo da je plastični poklopac čvršći, no moramo pohvaliti činjenicu da prilikom pritiskanja poklopca prstima nema deformacije prikaza na panelu, jer unutra očito postoji još nekakva dodatna barijera.

HP Pavilion Gaming 15-cx0026nm Odlična tipkovnica

Kvaliteta konstrukcije

Moderan uski dizajn

Natprosječno brz SSD

Podržava generičke Nvidijine drivere

Tri godine jamstva Prosječan monitor

Nema MS Precision touchpad Performanse 7 Izrada 8 Ekran 6 Buka 7 Baterija 6 UKUPNI DOJAM 7