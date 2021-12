Huawei Watch GT 3 Elite (46 mm) - Na korak do najboljih

SPECIFIKACIJE Ekran 1,43” AMOLED touchscreen (466x466, 326 PPI) Senzori Akcelerometar, žiroskop, geomagnetski, optički brojač otkucaja srca, ambijentalno osvjetljenje, barometar, temperatura površine kože Povezivost Bluetooth 5.2 Dodaci GPS, NFC, zvučnik, mikrofon Softver HarmonyOS 2.0 Dimenzije i masa 45,9 x 45,9 x 11 mm, 42,6 g (bez remena) Jamstvo 2 godine Dojam Kvalitetan pametni sat, ali trenutačno u sjeni modela Watch 3 i Watch 3 Pro, koji su još bolji, a samo malo skuplji

Predstavljanjem Watcha GT 3, Huawei je unio stanovitu pomutnju u vlastitu ponudu pametnih satova, zato što taj uređaj na tržište stiže samo pola godine nakon odličnih modela Watch 3 i Watch 3 Pro. Pojasnimo, stoga, prema čemu se ta tri modela razlikuju.

Watch 3 Pro ostaje Huaweijev fizički najveći (48 mm) i najluksuzniji pametni sat, s kućištem od titana i keramike te najvećom baterijom, kapaciteta 790 mAh. Trenutačna cijena mu je 3.000 kuna, i to u izvedbi s dopadljivim kožnim remenom. Watch 3 košta oko 400 kuna manje te za taj novac donosi nešto manje, 46-milimetarsko kućište od čelika, identičan 1,43-inčni AMOLED ekran, ali i manju bateriju, kapaciteta od 450 mAh, koja iziskuje češće punjenje.

Za obje izvedbe Watcha GT 3, 46 i 42-milimetarsku, dostupni su brojni zamjenski remeni, načinjeni od različitih materijala, poput silikona i najlona

Watch GT 3 trebao bi biti jeftinija varijanta "običnog" Watcha 3, ali tom opisu odgovara samo ako se ne namjerite na njegovu 46-milimetarsku izvedbu Elite, koja dolazi s remenom od titana i cijenom od 2.700 kuna. Druga, 46-milimetarska varijanta naziva se Active, a ona se prodaje sa silikonskim remenom, po cijeni od 2.200 kuna. Kao što joj ime kaže, usmjerena je na korisnike koji pametni sat poglavito kupuju radi fizičkih aktivnosti, za koje je silikonski remen neusporedivo prikladniji od metalnog. Watch GT 3 još je dostupan u dvije 42-milimetarske varijante Elegant, sa zlatnim (2.450 kn) i bijelim (2.200 kn) kožnim remenom. Te manje varijante Watcha GT 3 namijenjene su tanjim zapešćima. Nemojte, međutim, pomisliti kako je to jedina razlika u odnosu na 46-milimetarski Watch GT 3; krupniji model ima i drastično veću bateriju (455 mAh u odnosu na 292 mAh), a samim time i gotovo dvostruko dulje vrijeme autonomije.

Sa svim time na umu, naglašavamo kako se ova recenzija bavi modelom Watch GT 3 Elite, koji ima promjer od 46 milimetara i bateriju kapaciteta 455 mAh, te se isporučuje s remenom od titana. Uz sat smo također dobili silikonski remen, kako bismo se uvjerili u jednostavnost zamjene remena i lakoću kojom se Watch GT 3 Elite transformira iz sata za izlaske i poslovne sastanke u model s kojim ćete se zaputiti u teretanu ili na trčanje. Čitav postupak svodi se na pritisak tipke ili povlačenje polugice na krajevima remena, čime se on smjesta odvaja od kućišta sata. Takav silikonski remen inače košta oko 200 kuna, a dostupan je u raznim bojama.

Zamalo blizanci

Trebat će vam zaista uvježbano oko kako biste izvana prepoznali razliku između satova Watch GT 3 i nominalno naprednijeg modela Watch 3. Naime, Watch GT 3 nudi identično kućište od čelika, s istom kombinacijom metalne krune i tipke na desnom boku. Prednjica sata, na kojoj se nalazi 1,43-inčni AMOLED ekran, prekrivena je staklom, a stražnja strana kućišta, gdje se nalazi mjerač otkucaja srca i drugi senzori, plastična je. Senzori su kod Watcha 3 prekriveni keramikom, ali u praksi ćete razliku između tih dvaju materijala uočiti samo ako ih izravno uspoređujete.

Odlični AMOLED ekran oštar je, svijetao i lako čitljiv u svim uvjetima. Osjetljiv je na dodir te će vam prst biti glavni alat za navigaciju kroz sučelje HarmonyOS-a

Spomenuti AMOLED ekran osjetljiv je na dodir te ima razlučivost od 466x466 točaka, dakle identičnu kao ekran Watcha 3 i Watcha 3 Pro. To mu daje gustoću piksela od 326 PPI, a samim time, i zaista izvrsnu oštrinu prikaza. Osim oštrinom, ekran oduševljava i interpretacijom boja, dubinom crne boje, dobrom vidljivošću iz svih kutova, kao i širokim rasponom svjetline, zbog koje je savršeno čitljiv na jakom danjem svjetlu, a istodobno ne biva naporan za oči prilikom noćnog korištenja. Ugrađeni senzor za automatsko upravljanje svjetlinom ekrana vrlo uspješno prilagođava svjetlinu ekrana okolnim uvjetima, stoga smo ga u praksi redovito držali uključenim.

Korisnom nam se pokazala i funkcija "Rise to wake" (izbornik Device settings u aplikaciji Huawei Health), koja aktivira ekran kad ugrađeni senzori prepoznaju da "gledamo na sat". Iako nije bezgrešna – ponekad bismo morali ponoviti gestu kako bi se ekran aktivirao, a povremeno je također dolazilo do nehotične aktivacije ekrana kada smo se okretali u krevetu – ta je funkcija svakako dovoljno brza i pouzdana za neometano svakodnevno korištenje. Naravno, ako želite da na ekranu Huaweijeva sata uvijek budu prikazane informacije poput vremena i datuma, bez obzira na to gledate li u njega ili ne, tu je opcija "Always On Display" (Settings > Watch face & home > AOD). Treba, međutim, imati na umu da će dotična prepoloviti trajanje baterije.

Navigacija pomoću krune i prsta

Spomenuta metalna kruna, smještena na desnom boku sata, može se pritisnuti kao tipka i rotirati, a namijenjena je pokretanju launchera – izbornika s pregledom svih instaliranih aplikacija – te navigiranju kroz same izbornike. Prvih nekoliko dana vjerojatno ćete, poput nas, pritiskati krunu kako biste potvrdili odabranu opciju, ali ta će vas radnja vratiti na početni ekran (prikaz sata). Opcije se odabiru tapkanjem po ekranu, koji je osjetljiv na dodir, a vraćanje na prethodni izbornik obavlja se gestom klizanja prsta s lijevog ruba ekrana prema sredini. Detekcija pritiska i gesti funkcionira izvrsno, pa je putovanje kroz sučelje HarmonyOS-a 2.0 brzo i intuitivno. Krunu ćete vremenom prestati koristiti za navigaciju kroz softver, jer uvidjet ćete da ju je praktičnije koristiti bez skidanja prsta s dodirnog ekrana, te će vam ona služiti samo za prebačaj između izbornika s aplikacijama i glavnog ekrana.

Na desnom boku čeličnog kućišta sata nalaze se metalna kruna i konfigurabilna ovalna tipka

Istu takvu krunu već smo iskušali na Huaweijevom satu Watch 3 Pro te se cjelokupno iskustvo njezina korištenja otad nije promijenilo. Stava smo da je kruna mogla biti bolje iskorištena; kada bismo, primjerice, njenim pritiskom mogli potvrditi odabir, a drugom se bočnom tipkom vratiti na prethodni ekran, tada bismo Watch GT 3 mogli koristiti bez dodirivanja (i prljanja) ekrana. Kako ta funkcionalnost još uvijek nije dodana u HarmonyOS, možemo pretpostaviti da ni neće biti, stoga je najbolje što prije se naviknuti na postojeću logiku korištenja sučelja sata.

Ovalna bočna tipka posve je konfigurabilna. U postavkama sata (Settings > Down button) možemo odabrati hoće li ona otvarati pregled aktivnosti, alarm, barometar, kompas, kontakte, glazbene kontrole, štopericu, pokretati snimanje aktivnosti, ili nešto osmo. Nije joj, doduše, moguće dodijeliti funkciju povratka na prethodni izbornik, što bi za tu tipku bilo logično i prirodno.

46-milimetarska izvedba Watcha GT 3 Elite dolazi s remenom od titana. S cijenom od 2.700 kuna, riječ je o najskupljoj varijanti tog uređaja. Sve verzije Watcha GT 3 imaju deklariranu otpornost na vodu od 5 ATM pa se mogu koristiti za plivanje i tuširanje, no nije preporučljivo da se s njima roni

Watch GT 3 može popratiti preko stotinu sportskih aktivnosti, a najčešće, poput hodanja i trčanja, zna prepoznati i sam, premda se maksimalna preciznost u njihovom bilježenju uvijek postiže ručnim pokretanjem snimanja aktivnosti. Za vrijeme aktivnosti glasovno ćete biti informirani o napretku – prevaljenim kilometrima, trenutačnom broju otkucaja srca i ostalom. Zabilježene aktivnosti dostupne su za pregledavanje na satu ili unutar aplikacije Huawei Health, gdje je dostupan zanimljiv dinamički pregled, u kojem aplikacija generira animaciju, doda joj glazbu te vam pokaže vašu čitavu putešestviju "uživo", uz isticanje točaka gdje ste bili najbrži, na najvišoj nadmorskoj visini i slično.

Poboljšani senzori

Jedna od prednosti pametnog sata Watch GT 3 u odnosu na Watch 3 njegovi su senzori. Budući da je noviji, Watch GT 3 koristi posljednju generaciju Huaweijeva senzorskog sustava TruSeen 5.0, koji ima dvostruko više fotodioda u odnosu na prethodne generacije Watcha GT. Osim optičkog brojača otkucaja srca, Watch GT 3 posjeduje senzore za cjelodnevno mjerenje zasićenosti krvi kisikom (SpO 2 ), mjerenje temperature na površini kože, praćenje spavanja i cjelokupne kvalitete sna, kao i uobičajenu kombinaciju akcelerometra, žiroskopa, geomagnetskog senzora, senzora ambijentalnog osvjetljenja, barometra i drugih. Također, opremljen je zvučnikom i mikrofonom pa se može iskoristiti za obavljanje telefonskih poziva, što je zgodno rješenje za situacije kad vam mobitel nije pri ruci, a u dovoljno ste tihoj okolini da biste mogli obaviti poziv "sa zapešća".

Stražnja strana sata plastična je. Tu se nalazi nova iteracija senzora TruSeen 5.0, koja donosi dvostruko više fotodioda u odnosu na prethodne generacije Watcha GT

Za preciznost senzora Watcha GT 3 Huawei ističe da je na razini 6. generacije Apple Watcha, što u praksi nismo imali prilike provjeriti, ali radi se o prilično smjeloj tvrdnji. Za usporedbu smo koristili Garminov taktički sat Tactix Charlie, čija su očitanja najvećim dijelom bila usklađena s Huaweijevim. Nešto veća odstupanja uočili smo tek kod naglih skokova broja otkucaja srca, koji bi Watchu GT 3 ponekad promakli. Ipak, nipošto se ne radi o devijacijama radi kojih bismo Watch GT 3 prozvali nepreciznim; baš suprotno, stava smo kako se u tom pogledu uspijeva nositi s najboljim pametnim satovima na tržištu.

Veseli nas i to što je Huawei napokon znatno poboljšao kvalitetu GPS-a. Dvopojasni GPS Watcha GT 3 vezu sa satelitom uspostavlja za desetak sekundi te je dobro pratio naša kretanja po zagorskim brežuljcima i šumama. Za aktivnosti na otvorenom moguće je aktivirati funkciju Route back, koja nas navigira do mjesta s kojeg smo krenuli na avanturu, i to u offline režimu rada, dakle bez posredovanja mobitela. To može biti od iznimne koristi u slučaju da se izgubite, a baterija mobitela je pri kraju.

Ugrađeni zvučnik i mikrofon omogućuju vam da Watch GT 3 iskoristite za obavljanje telefonskih poziva

Nažalost, Watch GT 3 nema mogućnosti učitavanja GPX datoteka u svrhu planinarske ili biciklističke navigacije, što nastavlja biti poveliki kamen spoticanja za avanturiste. U isti koš smjestili bismo i nevoljkost Huaweijevih pametnih satova da surađuju s drugim sportskim aplikacijama, poput Strave. Kako biste svoje zabilježene aktivnosti podijelili na Stravu (i druge sportske servise), morat ćete koristiti third-party aplikaciju Health Sync, koja će vas koštati 23 kune.

Malim pobjedama do zdravijeg života

Mobilna aplikacija Huawei Health (Android, iOS) služi kao spona između mobitela i sata, ali i mjesto gdje ćete primati i detaljno pregledavati sve informacije o vašim aktivnostima, koje su prikupili senzori sata. Sučelje aplikacije dopadljivo je i jednostavno za korištenje. Na vrhu nam se prikazuju dnevni koraci, prevaljeni kilometri, potrošene kalorije, i vrijeme potrošeno na aktivnosti, a ispod toga nalaze se pločice za pregledavanje sportskih aktivnosti, rada srca, praćenja spavanja, kretanja kilaže, razine stresa, zasićenosti krvi kisikom, temperature kože i menstrualnog ciklusa. Sve navedene pločice, prema želji, mogu se uključivati i isključivati te reorganizirati.

Najveća novost u glavnom ekranu aplikacije jest sekcija Healthy Living, gdje nas Huawei potiče na kojekakve zdrave navike, poput urednog ustajanja i odlaska na spavanje, hodanja, pravilnog disanja i ispijanja vode, te nam prikazuje do koje smo mjere ispunili svaki od tih ciljeva. Tu možete odabrati kojekakve izazove (primjerice, smanjenja kilaže) i tada pokušati svaki dan ispuniti zadatke koji će vas u konačnici dovesti do cilja. Ideja je da kroz "igru" i male osobne uspjehe, živite zdravije i osjećate se bolje – zgodno.

U kategoriji Excercise, u detalje možemo proučiti naše aktivnosti i pokrenuti njihovo snimanje te aktivirati Huaweijeve vođene programe za trčanje, od početničkih (3 kilometra) do maratona.

Sekcija Devices namijenjena je konfiguraciji sata – tu biramo watch faces (dizajn ekrana sa satom i osnovnim podacima), uključujemo i isključujemo senzore, definiramo koje će aplikacije slati notifikacije satu, namještamo alarme i omiljene kontakte, skidamo dodatne aplikacije s App Galleryja, i koješta drugo.

Zbog poznatih komplikacija između Huaweija i SAD-a, aplikaciju Huawei Health morat ćete preuzeti s AppGalleryja, Huaweijeve vlastite tržnice s aplikacijama, koju prvo treba skinuti i instalirati s Huaweijeve službene stranice. Trebat će vam i servis HMS Core, nužan za rad brojnih funkcija Huawei Healtha, također dostupan preko AppGalleryja. Huawei Health dostupan je i u Googleovom Play Storeu, ali ta verzija aplikacije nije nam prepoznavala Watch GT 3, stoga svakako preporučujemo da aplikaciju preuzmete putem spomenutog AppGalleryja.

HarmonyOS 2.0 - Tisuće lica

Poput drugih modernih Huaweijevih pametnih satova, Watch GT 3 temeljen je na operacijskom sustavu HarmonyOS 2.0. Sučelje mu je prilično jednostavno. Na "glavnom ekranu" vidimo watch face – sate i minute, datum, vremensku prognozu, broj koraka i otkucaja srca, te, više ili manje, druge informacije. Svaki watch face donosi drugačiji set podataka, pa ćete ih sigurno morati proučiti barem nekolicinu, kako biste ustanovili koji vam najbolje odgovara. Dizajna je zaista mnogo – ima analognih i digitalnih, futurističkih i retro, statičnih i animiranih, čistih i nakrcanih bezbrojem informacija. Uz pregršt besplatnih, u aplikaciji Huawei Health dostupne su tisuće watch facea koji se mogu kupiti, s cijenama u rasponu od tri do tridesetak kuna. Huawei je nedavno uveo mogućnost isprobavanja watch facea prije kupnje, stoga ih više ne moramo "nabadati" naslijepo i nadati se da će nam se dopasti. Pohvalno!

Klizanjem ulijevo i udesno s watch facea pristupamo vremenskoj prognozi te pregledu dnevnih aktivnosti, broja otkucaja srca, zasićenosti krvi kisikom i temperature kože. S gornje strane spuštamo traku s tipkama za brzi pristup stvarima, poput traženja telefona (on počne glasno zvoniti), izbacivanja vode iz zvučnika pomoću zvučnih impulsa, alarma i sličnog. Pritiskom na metalnu krunu otvaramo izbornik za pristup svim aplikacijama i postavkama sata. Tu možemo pokrenuti snimanje sportskih aktivnosti, barometar, kompas, pregled kvalitete sna i razine stresa, vremensku prognozu, pregled telefonskih poziva i kontakta, pregled zabilježenih dnevnih aktivnosti, i koješta drugo.

Upravljanje notifikacijama i dalje je slaba točka HarmonyOS-a 2.0. Poruke je moguće pročitati, ali ne i odgovoriti na njih – za to treba posegnuti za mobitelom. Izuzetak su SMS poruke, za koje aplikacija Huawei Health nudi mogućnost kreiranja kratkih odgovora (Quick replies), koje također možete poslati prilikom odbijanja telefonskog poziva.

Slabiji, ali dovoljno dobar

Hardverski je Watch GT 3 osjetno okljaštren u odnosu na Watch 3 i Watch 3 Pro. Raspolaže s 32 MB RAM-a i 4 GB skladišnog prostora, dok su njegova skuplja braća opremljena s 2 GB RAM-a i 16 GB memorije. Pokretan je nespecificiranim modelom procesora ARM Cortex-M. Pomalo neočekivano, razlika u performansama u praksi zapravo i nije pretjerano osjetna – sučelje HarmonyOS-a animira se glatko, prilikom prebacivanja između različitih izbornika i ekrana ne dolazi ni do kakvog trzanja, a nismo zapazili ni tromost prilikom pokretanja aplikacija. Doduše, za razliku od svoje braće, Watch GT 3 nije sposoban prikazivati watch faceove s elaboriranim animiranim pozadinama, iako posve glatko prikazuje one s pomičnim kazaljkama. Također nema ugrađenu Wi-Fi karticu ni eSIM funkcionalnost, koja je za domaće korisnike ionako beskorisna, stoga za njenim izostankom definitivno nećemo tugovati. NFC je zadržan, ali ni njega nećete imati za što koristiti, jer na domaćem tržištu nije podržana Huaweijeva usluga Wallet. Sve u svemu, iako na papiru ne djeluje obećavajuće, hardver Watcha GT 3 smatramo "dovoljno dobrim", zato što nudi posve zadovoljavajuće performanse u svemu za što biste ovaj sat mogli koristiti. Pogledajte kako to izgleda u praksi.

Baterija Watcha GT 3 je odlična, barem kada govorimo o 46-milimetarskoj izvedbi uređaja. Kapacitet joj je 455 mAh, a potrajati može do 14 dana. U praksi smo uredno postizali između 10 i 12 dana autonomije, uz automatsku svjetlinu ekrana, isključen AOD i aktivne sve senzore (brojanje koraka, temperatura kože, otkucaji srca, zasićenost krvi kisikom, spavanje). Po bateriji najviše udaraju AOD (Always On Display) i GPS, stoga će ga sportski aktivniji korisnici, osobito oni koji mjere aktivnosti na otvorenom, trebati puniti češće, otprilike jednom tjedno. Prilikom pješačenja s aktivnim GPS-om, Watch GT 3 nam je u sat vremena potrošio oko 7-8% baterije.

Sat se puni pomoću priloženog bežičnog punjača, koji se magnetski hvata za njegovu donju stranu. Punjač ima USB konektor, koji treba spojiti u odgovarajući adapter ili slobodan port na računalu

Punjenje baterije izvodi se preko priložene okrugle pločice, na koju se sat samo položi. Iz te pločice izlazi USB Type-A kabel, koji valja spojiti u bilo koji punjač ili slobodan port na računalu. Takvo bežično punjenje zadovoljavajuće je brzo – u pola sata vraća se oko 50% kapaciteta baterije, a potpuno punjenje traje nešto više od sat vremena.

42-milimetarska izvedba Watcha GT 3 dostupna je sa zlatnim remenom i iznimno atraktivnim remenom od bijele kože. Namijenjena je tanjim zapešćima, a opremljena je osjetno manjom baterijom od 46-milimetarske varijante sata

Manji, 42-milimetarski Watch GT 3 nismo testirali, ali kako njegova baterija ima kapacitet od 292 mAh, može se očekivati da će ponuditi otprilike upola kraću autonomiju.

Watch GT 3 odličan je pametni sat, ali trenutačno živi u sjeni Huaweijevih modela Watch 3 i Watch 3 Pro, koji su u nekim aspektima još moćniji, a tek neznatno skuplji. To osobito vrijedi za testiranu varijantu Watch GT 3 Elite, koja dolazi s metalnim remenom i skuplja je od Watcha 3. Premda s ovim satom nećete pogriješiti ni ako ga kupite odmah, dojma smo da bi ga ipak bilo pametnije razmotriti kad mu cijena malo padne, ili kad u nekoj od domaćih informatičkih trgovina osvane na akciji.