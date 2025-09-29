Huawei Watch GT 6 Pro – Baterija za čistu peticu

Huawei ima novu seriju pametnih satova, GT 6, a mi smo imali priliku testirati najjači model GT 6 Pro koji se može pohvaliti s mnogo toga, a ponajviše naprednim praćenjem sporta i zdravlja te autonomijom

SPECIFIKACIJE Ekran 1,47” AMOLED touchscreen (466 x 466 piksela, ~317 PPI), svjetlina do 3.000 nita, safirno staklo, always-on display Senzori Akcelerometar, žiroskop, kompas, optički senzor otkucaja srca, senzor ambijentalnog svjetla, barometar, senzor temperature tijela, ECG, SpO₂, HRV, detekcija arterijske krutosti, taktilni senzor Povezivost Bluetooth 6.0, Wi-Fi (2,4 GHz), NFC, GPS (dual-band L1+L5) s podrškom za GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC Dodaci Zvučnik, mikrofon, IP68/IP69 otpornost na vodu i prašinu, 5 ATM vodootpornost (do 50 m), EN13319 certifikat za ronjenje do 40 m, rotirajuća krunica, funkcijska tipka, X-Tap senzor Softver HarmonyOS 6.0 Dimenzije i masa 45,6 × 45,6 × 11,25 mm; oko 51-54 g (ovisno o varijanti remena) Jamstvo 2 godine

Huawei u svojoj ponudi ima više linija satova, ali GT serija je najpopularnija među korisnicima. Razlog tomu vrlo je jednostavan – atraktivan dizajn koji kombinira estetiku sportskog i elegantnog te baterija koja bez problema „jede“ konkurenciju.

Kineski proizvođač nedavno je predstavio, i na europsko tržište doveo, seriju pametnih satova GT 6 koja još malo pomiče granice vezane uz autonomiju. Serija GT, kao i inače, uključuje dvije dvije veličine, 41 mm i 46 mm te velik izbor remenja i boja za personalizaciju. Uz obični GT 6 model, koji je ujedno i jeftiniji, može se kupiti i (isključivo) 46-milimetarski GT 6 Pro s kojim smo se i mi imali priliku družiti za potrebe ove recenzije.

Dizajn i zaslon

Huawei nije „čačkao“ puno oko dizajna na GT-u 6 Pro pa je razlika između prethodnog modela i ovoga slabo vidljiva na prvi pogleda. Mi ćemo vam pomoći pa reći da novi GT 6 Pro zadržava prepoznatljivu osmerokutnu lunetu, ali ovoga puta s drugačije pozicioniranim minutnim oznakama.

Luneta je također blago izdignuta od zaslona, što uz safirno staklo dodatno štiti od ogrebotina, a iako crna verzija nije napravljena od titana kao skuplja Titanium varijanta, sat teži malo više od 50 grama. Što se tiče remena, GT 6 Pro može se kupiti u više verzija, a mi imamo crnu inačicu s gumenim remenom koji je izrazito mekan i udoban. Lugovi sata su fiksirani i remen je moguće zamijeniti samo s onim koji je napravljen baš za GT 6 Pro.

Prednju stranu sata krasi 1,47-inčni AMOLED zaslon rezolucije 466 x 466 i gustoće od 317 PPI-ja. Kao i na prethodnom modelu, ovaj je zaslon poprilično čitljiv na suncu, pogotovo jer sada doseže svjetlinu i od 3.000 nita, a dobra je vijest i da je za 5,5 posto povećan i to na osnovu smanjenja obruba oko zaslona, što je uvijek plus.

Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Praćenje zdravlja i sporta

Što se tiče praćenja zdravlja i sporta, Watch GT 6 Pro koristi Huaweijev TruSense sustav koji prati otkucaje srca, razinu kisika u krvi (SpO2), san, razinu stresa, HRV, arterijsku krutost, emocionalna stanja te mjeri EKG i detektira aritmiju. Što se pak tiče sportskih mogućnosti, sat prati preko 100 sportova i aktivnosti, uključujući čak i e-sport, a dolazi i s novostima koje će posebno biti zanimljive biciklistima.

Naime, Watch GT 6 Pro ima virtualni power meter za bicikliste, što u teoriji eliminira potrebu za zasebnim mjeračem snage na biciklu. U praksi ta opcija funkcionira sasvim solidno. Prvo je potrebno odabrati koji se tip bicikla vozi i sat po tome izračunava ostale parametre. No, treba napomenuti da ta opcija ne funkcionira na sobnom biciklu.

Nadalje, tu je i poboljšano praćenje skijanja s više opcija nego prije, što nažalost nismo mogli testirati, naprednije praćenje golfa s detaljnijom analizom područja na kojem se igra i opcija za praćenje ronjenja do 40 metara. Valja spomenuti i da sat koristi nadograđeni Sunflower GPS sustav s 3D kombiniranim pozicioniranjem i adaptivnom antenom, što u praksi znači poboljšana navigacija između visokih zgrada i u šumama.

Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Baterija i softver

Softversku stranu sata pokriva HarmonyOS 6.0, a povezivanje je moguće putem aplikacije Huawei Health koja bez problema funkcionira na iOS-u i Androidu. Upravljanje sučeljem moguće je standardno na dodir ili putem rotirajuće krunice na satu. Sve radi poprilično fluidno i nema zastajkivanja, a obavijesti stižu na vrijeme. Beskontaktno plaćanje radi preko aplikacije Quicko.

No, važno je podsjetiti da Watch GT 6 Pro nije univerzalni pametni sat kao, primjerice, Galaxy Watch, Pixel Watch ili Apple Watch. Izbor aplikacija za preuzimanje i dalje je poprilično skroman i ograničen na AppGallery tako da na ovom satu ne možete preuzeti, primjerice, Spotify i slične aplikacije koje bi realno bilo korisno imati.

Međutim, upravo zbog toga ovaj sat može biti tako dobro optimiziran i ponuditi svojim korisnicima dugotrajnu autonomiju. U njemu se nalazi baterija kapaciteta 867 mAh koja, prema Huaweiju, pruža do 21 dan korištenja u štednom načinu rada ili od 12 do 14 dana pri normalnoj upotrebi.

Mi smo sat nosili svaki dan i s njim smo spavali, više puta tjedno išli u šetnje s GPS-om i u teretanu te smo postigli autonomiju od oko 10 dana. To je, rekli bismo, poprilično impresivno, jer je sat na ruci bio praktički 24 sata svaki dan. Napominjemo, doduše, da always-on opciju nismo koristili, a da jesmo, autonomija bi se sigurno dodatno smanjila za dan ili dva. Punjenje inače traje oko sat i pol.

Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Zaključak

Zahvaljujući snažnoj bateriji, mnogobrojnim zdravstvenim i sportskim opcijama te svijetlom zaslonu, Huawei Watch GT 6 Pro postavlja se kao solidan izbor za rekreativce, sportaše i sve one koji ne žele svaku večer puniti svoj pametni sat. Priznajemo, ne bi bilo loše da se podrška za third-party aplikacije konačno poveća, ali uz ovako dugotrajnu bateriju to je kompromis na koji se bez puno razmišljanja može pristati.