Huawei Watch GT 6 i GT 6 Pro stižu s još boljom autonomijom i korisnim značajkama za bicikliste

Huaweijeva serija Watch GT oduvijek je bila namijenjena sportašima kojima je na prvom mjestu autonomija, koja kod novih modela traje i do tri tjedna

Huawei je gotovo točno godinu dana nakon izlaska prethodne generacije predstavio novu seriju pametnih satova Watch GT 6. Kao što se i očekivalo, novi modeli donose veće baterije, naprednije algoritme pozicioniranja i bogatije sportske i zdravstvene funkcije.

Seriju inače čine dva modela - Watch GT 6, koji dolazi u veličinama od 41 i 46 mm te Watch GT 6 Pro, dostupan samo u 46-milimetarskoj izvedbi. Najveće poboljšanje kod svakog modela odnosi se upravo na bateriju pa tako 46-milimetarski modeli imaju bateriju koja traje do 21 dan, do manja verzija može izdržati do 14 dana.

Huawei je to postigao novim “visokosilicijskim baterijama posebnog oblika”, koje koriste 10% više silicija i kompleksniji dizajn, čime se energetska gustoća povećala za 37 posto. Druga ključna novost je unaprijeđeni sustav pozicioniranja. Nova antena i algoritmi osiguravaju 20 posto veću preciznost, uz dvopojasnu podršku za sve globalne satelitske sustave.

Kad je riječ o zaslonu, modeli od 46 mm opremljeni su 1,47-inčnim OLED zaslonom, koji je 5,5 posto veći od prethodnika i sada postiže vršnu svjetlinu od 3.000 nita, više nego dvostruko u odnosu na GT 5 Pro. Manji GT 6 od 41 mm ima 1,32-inčni OLED zaslon, što je usporedivo s Galaxy Watch 8 Classicom iste veličine kućišta.

Huawei je nadogradio i TruSense senzore te algoritme. Biciklizam i trail trčanje dobili su posebno mjesto, uz točnost mjerenja pulsa do 98 posto na biciklu i 95 posto pri trčanju. Sat se može povezati s nizom vanjskih senzora, od mjerača pulsa, kadence i brzine do mjerača snage, a Pro model omogućuje prikaz funkcionalnog praga snage (FTP) za bicikliste.

Posebno zanimljivo rješenje je virtualni mjerač snage, prvi takve vrste na pametnom satu, koji prikazuje trenutnu i prosječnu snagu vožnje bicikla čak i bez dodatne opreme. Uz to, tu je i opcija zajedničkih vožnji s praćenjem lokacije svih sudionika u stvarnom vremenu.

Pro verzija cilja i na golfere s novim vektorskim kartama koje omogućuju gotovo beskonačno zumiranje, što olakšava preciznu navigaciju i detaljan pregled golf terena. Cijela serija satova dobila je i poseban način rada za korisnike invalidskih kolica, pa se primjerice broj koraka zamjenjuje brojem okretaja kotača, a algoritmi potrošnje kalorija i trajanja aktivnosti prilagođeni su vožnji u kolicima.

Huaweijevi novi pametni satovi bit će dostupni na hrvatskom tržištu tijekom ovog mjeseca, a preporučene maloprodajne cijene su:

Huawei Watch GT 6 (41 mm)

Bijeli / ljubičasti: 259 €

Milanese remen: 329 €

Huawei Watch GT 6 (46 mm)

Crni: 259 €

Zeleni: 279 €

Huawei Watch GT 6 Pro (46 mm)