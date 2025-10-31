Aplikacije i rješenja za zaštitu privatnosti - Kako se zaštititi u digitalno doba?
Premda još nije sve izglasano i nije jasno hoće li Nacrt Uredbe EU o utvrđivanju pravila za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece, kolokvijalno nazvan Chat Control 2.0, kao i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, uskoro biti u primjeni, nije teško zaključiti da se pod različitim izlikama sve glasnije progovara o uvođenju nekih mjera i vrsta nadzora građana. Stoga nikada važnije nije bilo osvijestiti koliko je važno zaštititi privatnost i vlastite podatke, ali i koliko je tanka linija između stvarnoga cilja i opravdanosti sredstava kojima se taj isti cilj želi postići, te samih posljedica. Evo što je sve na raspolaganju kako bi se zaštitila privatnost komunikacije, kao i osobne datoteke te drugi podaci…