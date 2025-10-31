Aplikacije i rješenja za zaštitu privatnosti - Kako se zaštititi u digitalno doba?

Premda još nije sve izglasano i nije jasno hoće li Nacrt Uredbe EU o utvrđivanju pravila za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece, kolokvijalno nazvan Chat Control 2.0, kao i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, uskoro biti u primjeni, nije teško zaključiti da se pod različitim izlikama sve glasnije progovara o uvođenju nekih mjera i vrsta nadzora građana. Stoga nikada važnije nije bilo osvijestiti koliko je važno zaštititi privatnost i vlastite podatke, ali i koliko je tanka linija između stvarnoga cilja i opravdanosti sredstava kojima se taj isti cilj želi postići, te samih posljedica. Evo što je sve na raspolaganju kako bi se zaštitila privatnost komunikacije, kao i osobne datoteke te drugi podaci…

Matija Gračanin petak, 31. listopada 2025. u 06:00

Orwell sa svojim romanom "1984.", Huxley s "Vrlim novim svijetom", Zamjatin s romanom "Mi", Bradbury s "Fahrenheitom 451", pa čak i Kafka sa svojim "Procesom", na različite su načine progovarali o državnom nadzoru, distopiji te osjećaju nemoći i apsurda pred bezličnim, sveprisutnim birokratskim sustavom koji neumoljivo želi nadzirati i kontrolirati svaki segment života pojedinca. Premda su ta djela mahom nastala prije nego što je digitalno doba postalo stvarnost i svakodnevica u kojoj živimo, a u kojoj smo, možda i nehotice ili nesvjesno, počeli odbacivati barem dijelove svoje intime, te se upustili u dobrovoljno razgolićivanje osobnih života na društvenim mrežama, čini se da nikada nisu bila relevantnija i bliža zbilji. Barem ako je suditi prema zakonodavnim promjenama koje su, barem u trenutku pisanja ovog teksta, još u procesu savjetovanja i u obliku prijedloga, te nisu stavljena u primjenu. Dva su vrlo aktualna prijedloga promjena zakona, jedan je na razini čitave Europske unije, dok se drugi odnosi na promjene ovlasti poreznih vlasti u Hrvatskoj. Međutim, oba prijedloga podjednako dovode u pitanje privatnost građana te pomalo podsjećaju na književna djela koja progovaraju o rizicima državne kontrole i nadzora.

Bug 396 studeni 2025.

Aplikacije za zaštitu privatnosti

  2. Aplikacije i rješenja za zaštitu privatnosti - Operacijski sustavi
  3. Komunikacijska rješenja - Najbolje aplikacije i servisi za sigurnu komunikaciju
  4. Dodatni sigurnosni alati i servisi - Kriptografija, e-pošta i zaštita podataka
