iFi Audio Nano iOne - Bolja konverzija, s dodatkom bežičnosti

SPECIFIKACIJE DAC Burr Brown 1793DSD (PCM 44,1-192 kHz, DSD 2,8-12,4 MHz, DXD 352/384 kHz) Ulazi USB, S/PDIF (TOSLINK, koaksijalni), Bluetooth (aptX, AAC, SBC) Izlazi RCA Jamstvo 2 godine

Nano iOne je digitalno-analogni konverter (DAC), veličine dlana, izgrađen oko ideje da se ljubiteljima dobrog zvuka ponudi uređaj koji će jedinice i nule kvalitetno pretvoriti u analogni zvučni signal i proslijediti ga pojačalu, ali usput dodati mogućnost bežične reprodukcije zvuka sustavima koji za takvo što nisu sposobni. Bežična povezivost s izvorima zvuka, poput mobitela, tableta, laptopa ili prijenosnih svirača, ostvaruje se preko Bluetootha, a podržani su kodeci SBC, AAC i aptX. Za ultimativnu bežičnu reprodukciju, na ovoj listi nedostaju nam kodeci aptX HD i LDAC, što možemo objasniti jedino činjenicom da je iFi Audio ovaj uređaj predstavio još 2017. godine, u vrijeme kad su spomenuti kodeci bili manje rašireni i mnogo slabije podržani nego danas.

Ostale specifikacije Nano iOnea prilično su impresivne. Ispod metalnog oklopa krije se Burr Brownov čip 1793DSD, sposoban za 32-bit/192 kHz reprodukciju PCM formata (FLAC, WAV, MP3 i ostali), zatim DSD datoteka sa sempliranjem do 12,4 MHz, DXD datoteka sa sempliranjem do 384 kHz te MQA sadržaja s glazbenih servisa poput Tidala. Osobito se ističe da je odabrani DAC sposoban izvesti takozvanu bit-perfect reprodukciju DSD i DXD sadržaja, dakle da na njima ne učini nikakve preinake, koje bi potencijalno utjecale na cjelokupnu kvalitetu zvuka.

Straga nalazimo USB i S/PDIF (koaksijalni i TOSLINK) ulaze te RCA izlaze za pojačalo. S najnovijom verzijom firmwarea S/PDIF ne može raditi kao izlaz, ali zato je dodana podrška za kodek MQA

Naravno, maksimalne navedene razlučivosti i svi pobrojani formati dostupni su samo kad se Nano iOne koristi u žičnom načinu rada. Od žičnih načina povezivanja s izvorima zvuka dostupni su USB ulaz (koristi se za spajanje Nano iOnea sa stolnim ili prijenosnim računalom) i S/PDIF ulaz, koji prihvaća koaksijalne i, pomoću priloženog adaptera, TOSLINK konektore. Potonji također može funkcionirati kao koaksijalni izlaz, doduše samo uz pretpostavku da se uređaj ne nadogradi na najnoviju verziju firmwarea (5.3 ili 5.3c). Te dvije verzije firmwarea dodaju punu podršku za kodek MQA, a oduzimaju mogućnost da S/PDIF funkcionira kao izlaz. Stava smo da se radi o razumnoj “trampi”, zato što je podrška za kodek MQA zahtjevnim slušateljima mnogo značajnija od postojanja S/PDIF izlaza. Naravno, S/PDIF i dalje uredno funkcionira kao ulaz, sa svim dostupnim verzijama firmwarea za Nano iOne. Na uređaju je još dostupan RCA izlaz, koji se, pomoću priloženog kabela, koristi za spajanje Nano iOnea s pojačalom. Na tom izlazu, dakle, dobivamo konvertirani, analogni audiosignal, koji šaljemo dalje na pojačanje.

Na prednjoj strani Nano iOnea nalazi se tipka za pokretanje Bluetooth uparivanja te dva staromodna prekidača. Lijevi ima tri položaja, i koristi se za odabir ulaza (Bluetooth, USB ili S/PDIF), a desni služi odabiru filtera, koje iFi naziva “Listen” i “Measure”. Prebačajem prekidača u položaj “Listen” inicijalno se aplicirao takozvani Minimum Phase Filter, no on je u firmwareu 5.3 i 5.3c zamijenjen iFijevim vlastitim Gibbs Transient Optimised Digital Filterom (GTO), koji bi, barem u teoriji, trebao biti jedan od najnaprednijih filtara na polju digitalnog zvuka. Kad je prekidač u položaju “Measure”, aplicira se Standard Digital Filter. Otvoreno ćemo priznati da među njima nismo čuli nikakvu razliku, bez obzira na to jesmo li zvuk reproducirali preko USB-a ili Bluetootha – kao da spomenuti prekidač nije imao apsolutno nikakvu funkciju.

Najzad, na prednjici Nano iOnea nalazimo još svjetleći iFijev logo, čija boja nas informira o odabranom ulazu i trenutačnom statusu. Primjerice, kad svijetli plavo, u stanju je pripravnosti za primanje Bluetooth konekcije. Uspostavljenu bežičnu vezu obilježava zelenom bojom, primanje signala preko USB-a bijelom, a kad zvuk dolazi preko optike, logo je crven.

Pomalo je nezahvalno govoriti o zvuku DAC-a, ali svejedno treba kazati da su performanse Nano iOnea pohvalne. Ni na jednom testnom sustavu nismo čuli nepoželjno “bojanje” zvuka, šum ili išta drugo čime bi on stajao na putu do visokokvalitetne reprodukcije. Osim toga, Bluetooth povezivost funkcionira besprijekorno, bez ikakvih prekida, preskakanja, problema s uspostavom konekcije i sličnih anomalija.

Cijena iFijevog uređaja nije mala, osobito kad uzmemo u obzir da se za upola manje novca može kupiti, primjerice, AudioQuestov Beetle, koji rješava iste probleme – zamjenjuje loš DAC vašeg televizora, igraće konzole, računala ili Android TV boxa kvalitetnim te dodaje Bluetooth povezivost. Ipak, u smislu pukog broja mogućnosti, podrške za glazbene formate, maksimalne razlučivosti, broja ulaza i cjelokupne kvalitete izrade, ova su dva uređaja apsolutno neusporediva – Nano iOne suvereno pobjeđuje na svakom od tih polja.