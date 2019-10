Imouove kamere za kućni videonadzor funkcioniraju bez potrebe za baznom stanicom

Kamere, ili barem dio njih, kojima se ovdje bavimo, inicijalno su nosile značku Lechange, no tvrtka koja stoji iza njih, Dahua Technologies, odlučila se na promjenu imena u Imou. Valjda zvuči manje francuski, a više svjetski, iako je tvrtka iz Kine.

Sedam kamera ovdje ima (Imou inače nudi još modela), a nijedna bazna stanica. Znači, za razliku od nekih konkurentskih rješenja, gdje kamere i bazna stanica čine jedan sustav za videonadzor, Imouove kamere svaka su za sebe, no povezane su preko Imouova oblaka, a samim tim objedinjene u Imouovoj aplikaciji za mobitel i Windowse.

Četiri kamere, četiri različita pogleda; aplikacija za Windowse omogućuje prikaz sadržaja s do 16 kamera paralelno (doduše, vrlo je upitno kako bi to funkcioniralo u praksi), a aplikacija za mobitel s do četiri

Prednost ovoga je to što možete kupiti samo jednu kameru, možda odabrati i neku vrlo povoljnu, i to je to, a ako kasnije želite proširiti pokrivenost digitalnim očima, možete kupiti još pokoju. S druge strane, sustavi s baznom stanicom s kamerama obično mogu komunicirati preko svojih bežičnih veza, znači ne kače se na vaš WiFi, a sadržaj se može snimati na jednome mjestu – na baznoj stanici, moguće na USB stick, umjesto da se u svaku kameru gura microSD kartica, kao što je to slučaj ovdje.

Nit vodilja

Kao što smo već spomenuli, sve ove kamere povezane su preko oblaka i koriste se preko iste aplikacije. To zapravo znači da je iskustvo rada s njima vrlo slično, a poanta različitih modela je u prvom redu u namjeni, u funkcionalnosti, i u konačnici kvaliteti slike, odnosno iznosu koji ste spremni platiti za kameru ili kamere.

Sve kamere imaju bežičnu povezivost, a neke su opremljene i Ethernet konektorom

Počnimo prvo od toga je li kamera namijenjena korištenju izvan kuće ili unutar kuće. Ako je namijenjena korištenju izvan kuće, to će u tablici biti naznačeno u polju “Otpornost na nepogode”, s oznakom IP zaštite. Ako nema IP zaštite, to znači da tu kameru ne smijete smočiti, odnosno da je ona namijenjena korištenju u unutrašnjosti ili barem na mjestima gdje neće do nje moći vlaga, bilo u obliku kiše, bilo u obliku kondenzacije.

Aplikacija za mobitel jednostavna je za korištenje – funkcije vezane uz konkretnu kameru smještene su na donjoj polovici ekrana

Tri testirane motorizirane kupolaste kamere namijenjene su montiranju na strop, a zapravo ih možete staviti i na stol ili na policu. “Motorizirano” tu znači da kamera ima elektromotore koji joj omogućuju horizontalno rotiranje (pan) i naginjanje (tilt) – kut je naznačen u tablici. Preostala kupolasta kamera, Dome Lite, vjerojatno bi se trebala montirati baš na strop (ili eventualno zid) – iako se kut može ručno podesiti, ne doseže baš horizontalu.

Sa svakom kamerom dolaze odgovarajući nosači, vijci i tiple pa je, ako kameru namjeravate namontirati za strop, zid ili drvo, potrebna i bušilica.

Imouove kamere nemaju integrirane baterije, nego se napajaju ili preko USB-a ili preko 12-voltne struje – isporučuju se s odgovarajućim ispravljačima. To ujedno znači da prije kupnje morate razmisliti možete li dovući struju do mjesta gdje biste željeli instalirati kameru ili kamere. Teoretski biste ove koje imaju USB port mogli spojiti na powerbank, no kako cijelo vrijeme troše praktički jednaku količinu energije (nemaju stand-by način rada ili mogućnost da se uključe na pokret), powerbankovi nisu smisleno rješenje.

Što se snima i streama?

Svaka kamera na sebi ima QR kôd, koji se sastoji od serijskog broja kamere i modela kamere, kako bi aplikacija lako identificirala kameru koju korisnik želi dodati u sustav (korisnik može i ručno upisati serijski broj)

Sve kamere imaju utor za memorijsku karticu. Memorijska kartica, kao i oblak, služe za spremanje videozapisa u trenucima kad je kamera otkrila pokret (tad ujedno dobijete push notifikaciju na mobitelu te na računalu ako je učitan Imouov program). Ako gledate ono što kamera trenutačno vidi, možete sami pokrenuti snimanje videa ili okinuti fotografiju, no to se onda ne sprema ni u oblak ni na memorijsku karticu, nego na uređaj preko kojeg nadzirete kameru ili kamere – dakle, na mobitel ili računalo s Windowsima.

Besplatno inače dobivate mjesec dana korištenja usluge 7-dnevnog čuvanja snimki u oblaku, a cijene pohrane u oblaku pogledajte u tablici. Ako i ne koristite pohranu u oblaku, aplikacija za mobitel ili Windowse upozorit će vas kad je kamera otkrila pokret – ako to želite.

Usput rečeno, iako je za rad aplikacije i kamera nužan pristup Internetu, kad je aplikacija dobila IP adresu i druge informacije o kameri, može streamati video s kamere i ako kamera ili mobitel/PC nemaju pristup Internetu. Drugim riječima, taj sadržaj unutar lokalne mreže ne ide van na Internet pa opet u lokalnu mrežu, u aplikacije, nego uređaj streama video izravno s kamere.

Čuvanje snimaka u oblaku Posljednja 3 dana Posljednjih 7 dana Posljednjih 30 dana Mjesečna pretplata 1,99 USD 2,99 USD 6,99 USD Godišnja pretplata 19,99 USD 29,99 USD 69,99 USD

Karakteristike razne

Većina kamera ima mikrofon, tako da možete čuti što se događa ispred kamere, a neke imaju i zvučnik, pa kod njih možete dvosmjerno komunicirati s osobom s druge strane. Te kamere sa zvučnikom u osnovi se mogu koristiti kao portafon. Looc, uz svjetlo, ima i glasnu sirenu za tjeranje provalnika, ili barem ljudi koji vam se motaju po dvorištu.

Mobitel preko zvučnog signala kameri pošalje SSID i lozinku za spajanje na vašu lokalnu mrežu

Sve kamere imaju mogućnost noćnog snimanja, samo što, u ovisnosti o intenzitetu IR (infracrvene) rasvjete, u noći “vide” na kraću ili veću udaljenost.

Jeftiniji modeli daju video brzine izmjene sličica 15 u sekundi, što znači da video nije fluidan, a jači modeli daju do 25/30 sličica u sekundi. Bitrate je oko 1 megabit/s (oko 130 kB/s) kod Full HD razlučivosti (noviji modeli koriste kodek H.265, stariji H.264), odnosno oko pola megabita (oko 70 kB/s) pri SD razlučivosti (640x480).

Na dva modela kamera ima objektiv šireg ili užeg kuta (žarišne duljine 2,8 ili 3,6 mm), ostale imaju jedan ili drugi, a najjači model ima objektiv s 3x zumom.

Jedna stvar koja nam se ne sviđa kod kamera je to što ih nije moguće isključiti, odnosno staviti u stanje pripravnosti – dok god su one uštekane u struju, povezane su na lokalnu mrežu, odnosno Internet. Ne streamaju video kad ne gledate živu sliku ni na jednom uređaju, ali svejedno troše podjednako struje.

U konačnici, ovo su zgodne kamere za kućni videonadzor, a na izbor su modeli koje će si moći priuštiti i oni plićeg džepa i oni koji mogu izdvojiti mnogo više novca. Ako želite fluidnu sliku, izbjegnite modele Cue i Ranger 1080p zbog 15 FPS-a. Naravno, sustav je lako nadograditi odnosno proširiti – samo se kupi nova kamera željenog formata.

Instalacija kamere Nakon što korisnik instalira i pokrene aplikaciju za mobitel, otvorit će svoj korisnički račun i može početi dodavati kamere. Kamere se dodaju tako da se mobitelom skenira QR kôd kamere, koji je nalijepljen na svakoj Imouovoj kameri. QR kôd sadrži serijski broj i model kamere. Potom korisnik mora odabrati vrstu prepoznate kamere. Nije baš jasno je li to zato što aplikacija ignorira model iz QR kôda ili samo radi provjeru tjeranjem korisnika da među sitnim sličicama traži svoju kameru. Slijedi odabir bežične mreže na koju će se spajati, upisivanje lozinke za bežičnu mrežu, i lozinke za pristup samoj kameri, te prijenos tih podataka samoj kameri. Kako? Mobitel “zapjeva” zvučni signal (aplikacija vas traži da mobitel okrenete prema mikrofonu na kameri i pojačate zvuk), kamera iz tog signala iščita ime i lozinku za spajanje na WiFi mrežu i počne se spajati na WiFi te dalje na Imouov oblak. Kad se konačno spoji, imate pristup kameri iz aplikacije za Android i iOS mobitel te Windowse.

Imou Bullet Lite (IPC-G22)

CIJENA: 419 kn

DOJAM: Najotpornija kamera na vremenske nepogode na ovom testu, utor za memorijsku karticu skriven je ispod zabrtvljenih vrata. Kameru slobodno možete staviti na zid po kojem pada kiša (može se montirati i na plafon). Ne ističe se posebno ni kvalitetom slike ni mogućnostima - prosjek.

Imou Cue 1080p (IPC-C22)

CIJENA: 333 kn

DOJAM: Oblik u kombinaciji s kuglastim zglobom omogućava montiranje na zid, plafon, ali može stajati i na stolu. Dvosmjerna komunikacija omogućava razgovor s osobom ispred kamere. Video neće biti fluidan kao kod skupljih modela zbog samo 15 FPS, a i općenito slika je kvalitetom ispod ostalih.

Imou Dome Lite (IPC-D22)

CIJENA: 419 kn

DOJAM: Kamera s PCB-om ušarafi se u plafon ili na zid, ručno se podesi kut kamere te se poklopi vidljivim dijelom kućišta s plastičnom prozirnom kupolom. Na prvi pogled čini se zgodno za postavljanje iznad ulaznih vrata stana, ako je ne želite koristiti kao portafon, jer nema ni mikrofon ni zvučnik. Kvaliteta slike - osrednja.

Imou Looc (IPC-C26E)

CIJENA: 555 kn

DOJAM: Jedina kamera s PIR senzorom za detekciju pokreta, sa svjetlom i sirenom, koji se mogu aktivirati na pokret ili ih vlasnik može i sam aktivirati. Dobro za zaplašivanje osoba kojima nije mjesto u vašem dvorištu (po ovoj kameri smije padati kiša). Slika je prosječna.

Imou Ranger 1080p (IPC-A22)

CIJENA: 449 kn

DOJAM: Ova kamera kao da je iz generacije Cuea 1080p pa tako ima niski framerate od 15 sličica u sekundi, neimpresivnu sliku, samo kodek H.264, no kao i Cue nudi dvosmjernu komunikaciju. Malo je bucmasta, ali ipak simpatična. Za štedljivije korisnike kojima treba motorizirana kamera.

Imou Ranger Pro (IPC-A26H)

CIJENA: 625 kn

DOJAM: Kugla koja izgleda kao da je proizašla iz SF filma. Ispod kupole skriva se motorizirana kamera. Može pratiti subjekt, a ima i neke funkcionalnosti koje druge kamere nemaju: može “sakriti” objektiv, može snimiti panoramsku fotografiju. Slika prosječna pod svjetlom, iznadprosječna u mraku.

Imou Ranger Pro Z (IPC-A26Z)

CIJENA: 999 kn

DOJAM: Oznaka “Z” kod ovog modela označava optički zum - jedina među ovim kamerama koja to ima. Slika i zvuk najbolji su na testu, samo što, kad se uključi ili isključi noćna (IR) rasvjeta, treba više vremena od očekivanog da bi slika ponovno došla u fokus. Ima veliki plavi statusni prsten.

Tablica uređaja