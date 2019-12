Canon PowerShot G5 X II - Kompakt sa svim i svačim

Želite li kompaktni fotoaparat, osuđeni ste na maleni senzor. Stvar fizike. Senzor formata Micro Four Thirds omogućava kompaktnije fotoaparate, no ne i doista kompaktne - mali fotoaparati s takvim senzorima su zapravo na granici kompaktnosti pa je potrebno ići na još manji senzor - onaj od 1", kakvog ima ovaj Canonov kandidat

SPECIFIKACIJE Senzor 20,1 MP, 1" stacked Objektiv 8.8-44 mm f/1,8-2,8 (ekvivalentno 24-120 mm f/4,9-7,6), optički stabiliziran Fotografije RAW, JPEG 20 MP (5.472 x 3.648) Video H.264/AVC, 3.840x2.160@25-29,97p (120 Mbit/s), 1.920x1.080@25-59,94p (30-60 Mbit/s), high speed Full HD do 120 FPS ISO 125-12.800 Ekran i tražilo 7,5 cm LCD (1,04 milijuna točaka) dodirni, nagibni, selfie, 1 cm OLED (2,36 milijuna točaka, 0,74x), skočni Jamstvo 2 godine

U G5 X II smješten je novi stacked Canonovov senzor formata 1". Istina je da postoje i nešto manji fotoaparati s 1-inčnim senzorom, no teško je reći da G5 X Mk II ne opravdava svoje gabarite. Tijelo aparata doima se robusnim, čvrstim, "flekava" plastika smanjit će vidljivost eventualnih ogrebotina, a grip i mjesto za palac obloženi su nekim gumenim materijalom kojim omogućava čvrsto držanje aparata u šaci - nećete se brinuti hoće li vam iskliznuti iz ruke.

Stražnjom stranom dominira ekran osjetljiv na dodir, a za situacije kad se ekran slabo vidi, poslužit elektroničko tražilo, inače skriveno u kućištu aparata

Ekran je prilično velik za takvo tijelo, aparat ima nagibnu bljeskalicu te elektroničko tražilo koji iskaču iz gornje strane aparata pritiskom na gumbić, odnosno povlačenjem polugice u slučaju tražila.

Nadalje, na ovom je aparatu svoje mjesto našao i fizički kotačić za kompenzaciju ekspozicije, ali i prsten za promjenu otvora blende ili za podešavanje brzine zatvarača, ovisno o trenutno odabranom načinu određivanja ekspozicije (i opciji, ako ste u ručnom načinu).

Prsten je nazubljen, s ravnim dijelovima, čime imitira prsten za odabir otvora blende češće viđen kod starih manualnih objektiva. Prilikom okretanja skače s pozicije na poziciju, dakle ima fizičke "klikove" pa i taktilno i zvučno znate da ste promijenili vrijednost. S druge strane, tjera vas da lijevu ruku držite na objektivu ako ga želite koristiti, a zbog male širine fotoaparata ne znate kako biste stavili lijevu ruku na aparat, da ga možete okretati, a da si pritom ne dodirujete drugu ruku.

Ostatak očvrsja

Vratimo se na ekran. Već smo spomenuli da je prilično velik za ovoliko malen fotoaparat. Vidljivost na suncu je zadovoljavajuća. Osjetljiv je na dodir i dovoljno responzivan, kao i ekrani na drugim današnjim Canonovim fotoaparatima. Kako se od ovog fotoaparata očekuje da će se mnogo koristiti za selfije, jasno je da se ekran može okrenuti prema naprijed. Prema naprijed okreće se iznad fotoaparata. Ujedno, može se nagnuti prema dolje. Možda bi netko želio da se otvara u stranu, no to kod aparata ove veličine možda i ne bi bilo optimalno rješenje - dobro je ovako kako je.

Zumira i odzumira se povlačenjem polugice koja okružuje okidač, a uz nekoliko drugih kontrola, s gornje strane vidi se i praktičan kotačić za kompenzaciju ekspozicije

Spomenuli smo elektroničko tražilo. Nakon što iskoči iz kućišta, potrebno ga je još malo izvući prema sebi. Takvo rješenje je malo nezgodno jer ćete prilikom "spremanja" tražila vjerojatno prstom prljati staklo, jer ga morate prvo gurnuti prema naprijed, a potom utisnuti natrag u kućište. Ujedno, jasno je da tako riješeno tražilo nema sjenilo pa ugoda korištenja nije najbolja, a i slika je relativno sitna. Dakle, u kritičnim situacijama može ga se koristiti, ali nije optimalno za često korištenje.

Dva se konektora nalaze na aparatu, skrivena ispod vratašca na desnom boku: micro HDMI i USB-C. Trebamo li uopće pisati da se baterija ne može puniti u samom aparatu, preko USB-C konektora, korištenjem punjača za mobitel?

Da bi se baterija punila u aparatu, potrebno je kupiti Canonov adapter PD-E1, koji je velik skoro kao sâm ovaj fotoaparat, cijene koja nije tako daleko od 1000 kuna. Dakle, ako idete na put, umjesto da sa sobom vučete samo jedan mali "punjač", kojeg biste koristili i za mobitel i za fotoaparat, trebate vući i Canonov punjač za bateriju. A cijela poanta ovog aparata je kompaktnost, lakoća prenošenja.

Okidanje i snimanje

Objektiv je raspona žarišnih duljina od 8.8-44 mm, otvora blende f/1,8-2,8, što se uz crop factor od 2,72x prevodi u raspon žarišnih duljina ekvivalentnih 24-120 mm uz ekvivalentni otvor blende f/4,9-7,6. Shodno tome, objektiv propušta ukupno gledano čak i malčice više svjetla nego tipični kit-objektivi na APS-C fotoaparatima, a to ujedno znači da je moguće postići i koliko-toliko pristojnu dubinsku oštrinu, naravno ovisno o žarišnoj duljini i blizini fokusiranog objekta u kadru.

Prava prijetnja APS-C aparatima u konačnici ipak ne može biti jer bi za to trebao imati ekstremno oštar objektiv, a to ipak nije slučaj. Zumiranje je motorizirano pa nije jako brzo, a zgodno je što objektiv ima motorizirani "poklopac" koji se sam zatvori kad se aparat isključuje, kako bi se prednji element objektiva zaštitio od oštećenja.

Aparat je relativno kompaktnih dimenzija kad je isključen - tada se objektiv automatski uvuče, a staklo zaštiti metalnim zatvaračem. Bok otkriva vratašca ispod kojih se, uz Micro HDMI, nalazi i USB-C konektor, koji se, nažalost, ne može iskoristiti za punjenje baterije spajanjem na USB port računala ili na punjač za mobitel

S obzirom na veličinu senzora, aparat se dosta dobro nosi sa šumom kod fotografija, dok recimo kod 4K videa nije uputno snimati s postavkom ISO višom od recimo 800 ako ne želite sliku s uočljivijim šumom, a ni ta nije baš idealna. Čini se da aparat preskače dosta piksela kod snimanja videa, što je utjecalo i na detaljnost 4K videa. Fotografije u RAW-u su dosta dobre, dobrih boja i dinamičkog raspona, a u JPEG-u se uslijed nešto jačeg uklanjanja šuma malčice pogube sitni detalji.

Kako ima samo kontrastni autofokus, fokusiranje je sporije nego kod fotoaparata s faznim ili hibridnim autofokusom. Ipak, dovoljno je brzo i precizno kod tipičnog korištenja, osim nekad kad treba fokusirati subjekt koji se kreće, a kod kontinuiranog fokusa je nezgodno to što nije moguće odabrati objekt koji treba pratiti. Aparat može okidati do 20 fotografija u sekundi bez automatskog fokusiranja i do 8 s automatskim fokusiranjem.

Automatski fokus kod videa je mnogo manje efikasan, inertan je, pogotovo ako se objekt kreće prema aparatu i od aparata. Nadolazeći firmware trebao bi ubrzati fokusiranje kod snimanja videa te dodati mogućnost snimanja 24p videa.

Ovim se aparatom neće snimati dugačke 4K snimke zbog pregrijavanja. Ništa neobično kod ovako malih fotoaparata. Snimanje 4K snimki ograničeno je na desetminutne odsječke, a u našem slučaju aparat nije mogao snimiti dva takva odsječka jedan za drugim, jer se oko osme minute drugog odsječka pregrijao i isključio. Rolling shutter efekt je primjetan u 4K unatoč malom senzoru.

Kod snimanja 1080p videa pri 25 sličica u sekundi nema problema s pregrijavanjem, a malecka baterija izdržala nam je sat i četrdeset minuta snimke relativno statičnog kadra. Izostao je log profil, što bi bilo korisno kod snimanja videa s jako velikim dinamičkim rasponom, a nema ni funkcija poput zebre.

Zgodno je što aparat ima ND filtar, što će koristiti prilikom snimanja videa pod suncem, jer će omogućiti sporiji zatvarač, odnosno nećete biti prisiljeni snimati s neželjeno velikom dubinskom oštrinom ako ne želite brzinu zatvarača dizati u nebo.

Optička stabilizacija kod videa je u redu, pogotovo za aparat ove klase - omogućit će stabilnije držanje aparata, dok je kod hodanja s aparatom ipak manje uspješna, a tu će pripomoći elektronička stabilizacija.

Sve u svemu, sasvim zgodan mali univerzalni aparat za svaki dan, za selfije, više pogodan za okidanje fotografija, ali i za video će poslužiti.