Intel NUC 10 - Malen, manji, najmanji

Kad su tema maleni PC-jevi, obično je riječ o nekoj izvedbi formata mini ITX. Ipak, postoje računala daleko manjih dimenzija, a jednu od najpopularnijih verzija nešto manje od 10 godina proizvodi i Intel pod imenom NUC – Next Unit of Computing

Prvi su se NUC-evi pojavili na tržištu davne 2013. godine, a u početku su ih pogonili Celeroni temeljeni na arhitekturi Sandy Bridge. S vremenom je Intel zaredao čak 11 generacija NUC-eva, s tim da je ova posljednja, temeljena na procesorima Tiger Lake, jedva dostupna. S obzirom da je riječ o procesorima koji se inače ugrađuju u laptope, deklarirana potrošnja im je svega 25 W, što ih čini idealnim za ugradnju u ovako malena računala. Koliko malena? NUC 10. generacije dostupan je u dvije osnovne varijante koje se razlikuju po podršci za ugradnju jednog 2,5-inčnog diska ili SSD-a, pa zbog toga i visini od 38 ili 51 mm. Ostatak dimenzija im je jednak – 112 × 117 mm.

Zbog malenih dimenzija NUC-eve je lako smjestiti bilo gdje, a jedan od popularnijih načina montaže je na stražnju stranu monitora, pomoću VESA nosača. Tu se podrazumijeva da monitor stoji na vlastitom stalku koji ne koristi VESA rupe. No, postoji rješenje i za monitore kod kojih su rupe iskorištene za postavljanje sâmog monitora, bilo na tvornički nosač ili zglobni nosač koji se fiksira na stol ili zid. S NUC-evima smo dobili zgodan dodatak tvrtke Silverstone (oznaka MVA01) koji omogućava montažu NUC-a čak i kada se VESA rupe već koriste. U osnovi je riječ o ploči koja se postavlja između nosača i monitora, a koja sa strane stvara dodatno mjesto za montažu NUC-a.

Gola kost

NUC-evi su u osnovi barebone računala, pa je u kućište potrebno dodati SSD i memoriju, te kupiti licencu za Windowse. Ipak, mnoge domaće firme od njih slažu gotove konfiguracije, spremne za korištenje

NUC-evi su u osnovi barebone računala – dakle kupujemo kućište s matičnom pločom, zalemljenim procesorom i vanjskim napajanjem u obliku 90-vatne "ciglice". U njih potom moramo dodati M.2 SSD i SO-DIMM memoriju. Niža varijanta NUC-a podržava samo jedan M.2 SSD, dok je u viši model moguće uz M.2 SSD ubaciti i 2,5-inčni SATA uređaj. Računala imaju dva SO-DIMM utora koji podržavaju module maksimalnog kapaciteta 32 GB.

specifikacije - NUC 10 Model Procesor Jezgre / Threadovi M.2 2,5" Preporučena cijena BXNUC10I3FNH2 Core i3-10110U 2 / 4 DA DA 2.549 kn BXNUC10I3FNK2 Core i3-10110U 2 / 4 DA NE 2.549 kn BXNUC10I5FNH2 Core i5-10210U 4 / 8 DA DA 3.329 kn BXNUC10I5FNK2 Core i5-10210U 4 / 8 DA NE 3.329 kn BXNUC10I7FNH2 Core i5-10710U 6 / 12 DA DA 4.699 kn BXNUC10I7FNK2 Core i5-10710U 6 / 12 DA NE 4.699 kn

*svi su NUC-evi pokriveni 3-godišnjim jamstvom

Intel u ponudi ima NUC-ove s tri različita Comet Lake-U procesora – 2-jezgreni Core i3-10110U, 4-jezgreni Core i5-10210U i 6-jezgreni Core i7-10710U. S obzirom da su procesori ugrađeni u Intelovo računalo, očekivali smo da u potpunosti poštuju ograničenja Turbo moda, a tako je i u praksi. Na raspolaganju za test nam je bio model s procesorom i5 koji pod punim opterećenjem ubrzava do takta od 3,6 GHz, što traje 15-ak sekundi i dovodi do vršne temperature procesora od 98 °C uz potrošnju od oko 55 W. Nakon toga takt pada i stabilizira se na razini od oko 3,1 GHz, s tim da je potrošnja i dalje prilično visoka – 35 W prema telemetriji procesora, a temperatura oscilira oko 90 °C.

S obzirom na potrošnju, ne čudi da je procesor hlađen aktivno, iako treba naglasiti da je sustav hlađenja po pitanju glasnoće vrlo umjeren, s maksimalnom izmjerenom razinom buke od 41 dBA. Objektivno, NUC nije ni dizajniran za opterećenje kojem smo ga mi eksperimentalno izložili, pa ovakvu razinu buke i zagrijavanja u praksi korisnici neće ni imati prilike iskusiti. Tijekom surfanja, rada u uredskim aplikacijama i sličnim poslovima, razina buke je osjetno niža, premda uređaj nije nečujan.

Tu je i munja

Iako su maleni, NUC-evi se mogu pohvaliti sa zavidnom količinom konektora, na razini vrhunskih laptopa. S prednje strane uređaja imamo 10-gigabitne USB i USB-C konektore i TRRS konektor za spajanje slušalica. Tu su i tipka za uključivanje računala s laganim plavim pozadinskim osvjetljenjem te narančasta LED-ica za signalizaciju pristupa disku ili SSD-u. Na stražnjoj strani su HDMI 2.0 za spajanje monitora, 1-gigabitni mrežni priključak, dva 10-gigabitna USB-a (dakle, 3.2 Gen2) i Thunderbolt 3. Zahvaljujući prisutnosti potonjeg porta, na NUC je moguće spojiti do tri monitora, no treba naglasiti da to podrazumijeva korištenje DisplayPort ulančavanja, što je mogućnost koju podržava samo dio monitora. Ako na računalo planirate spojiti samo dva monitora, situacija s nabavkom adaptera je daleko jednostavnija. Ipak, ne bi bilo naodmet da je prikladni adapter s USB-C na DisplayPort dio dodatne opreme. Na boku računala nalazi se i čitač SD kartica, kao i utor za Kensington bravicu, što će biti zanimljivo poslovnim korisnicima. Naravno, računalo podržava i Wi-Fi, a tu se oslanja na Intelov čip AX201 koji podržava Wi-Fi 6.

Intelovi NUC-evi jako su zgodna minijaturna računala koja će se odlično snaći u svim uvjetima gdje vrhunske performanse procesora i jaka grafika nisu bitni. Drugim riječima, odlični su za uredski rad, programiranje i multimediju. Posebno je zanimljiva mogućnost montaže na stražnju stranu monitora, što korisniku u praksi omogućava da složi "uradi-sam" ekvivalent AIO računala. Glavna prednost NUC-eva, vrlo malene dimenzije, ujedno i je njihova najveća mana jer takve dimenzije nameću ograničene performanse (korištenje mobilnih procesora), ograničene mogućnosti nadogradnje i slabije opcije servisiranja. Sami morate odlučiti da li da li vam je to prihvatljivo ili nije.