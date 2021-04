Gigabyte Aero 15 OLED KC - Brz i oku mio

Iako već godinama viđamo Gigabyteove laptope po sajmovima, do sada nismo ni jedan imali prilike testirati. Tvrtkini uradci su se napokon pojavili i na domaćem tržištu, a u naše ruke je sletio model s 8-jezgrenim procesorom, RTX 30 grafikom i OLED ekranom

specifikacije - gigabyte aero 15 oled kc Ekrani 15,6” / 3.840×2.400 / OLED Procesor Intel Core i7-10870H, 8C/16T, 2,2-5 GHz Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 3060 6 GB Max-Q 105 W Memorija 2 × 8 GB DDR4 3200 SSD 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 x4 Ukupno utora za diskove 2 × M.2 NVMe Mreža Realtek 2,5 Gb/s LAN

Intel AX200 Wi-Fi 6 Konektori i utori 1 × Thunderbolt 3

1 × HDMI 2.1

1 × mini DisplayPort 1.4

3 × USB 3.2 Gen1

3,5-mm audio TRRS

SD card utor UHC-II Masa 2 kg Dimenzije 356 × 250 × 20 mm Operacijski sustav Windows 10 Pro Jamstvo 2 godine

Prvi model koji je stigao na test iz Gigabyteove ergele laptopa odaziva se na ime Aero 15 OLED KC. Nova serija Aero 15 OLED (nova u smislu da je riječ o posljednjoj generaciji) namijenjena je stvarateljima multimedijskih sadržaja (tzv. kreatorima) i općenito korisnicima koji traže laptop visokih performansi koji će koristiti primarno za rad, no koji može bez problema pogoniti i moderne igre. Otuda i specifična kombinacija značajki koju laptop nudi – 15-inčni OLED ekran razlučivosti 4K, oplemenjen X-Riteovom kalibracijom prikaza, 8-jezgreni Intelov procesor visokih performansi 10. generacije i GeForce RTX 30 grafika. Točnije, serija Aero 15 OLED ima tri osnovna modela koji dijele većinu značajki, no razlikuju se prema kombinaciji procesora i grafičke kartice. Testirani KC je najjeftiniji te kombinira Core i7-10870H i RTX 3060 Max-Q grafiku. Srednji model je XC, s istim procesorom, no RTX 3070 Max-Q grafikom, a najskuplji je YC koji kombinira Core i9-10980HK i RTX 3080 Max-Q.

Metalno kućište

Aero 15 OLED KC već na prvu osvaja uvjerljivošću izrade. Kućište mu je u potpunosti izrađeno od tvrde aluminijske legure s tamno sivim mat finišem. Baza laptopa nešto je dulja u odnosu na poklopac, odnosno ekran, što treba pripisati potrebi da se u računalo kompaktnih gabarita integriraju komponente visokih performansi, koje mora pratiti i adekvatno hlađenje. Ta stražnja strana je čak i malko zaobljena, pa laptop nije posve četvrtast. Poklopac laptopa ukrašen je lagano osvjetljenim (bijelom bojom) logom Aero, te sjajnim grafičkim detaljima u obliku paralelnih linija, kojima je dodatno razbijena monotonija velike ravne površine. Baza računala osjetno je teža nego ekran, pa je laptop moguće bez problema otvoriti s jednom rukom. Poklopac nije čvrst kao stijena, pa kod jačeg pritiska s vanjske strane ima blagog svijanja, no ne dolazi do distorzije prikaza što znači da je izolacija OLED panela i kućišta dobra.

Ekran je na kućište fiksiran s dvije deblje metalne šarke koje dozvoljavaju otvaranje do kuta od otprilike 140-150 stupnjeva. Dizajn s duljom bazom postaje jasan kada vidimo minijaturne okvire ekrana, debele svega 3 mm, što rezultira omjerom tijela i vidljive površine ekrana od 89%. Zbog takvog atraktivnog i efektnog dizajna ekrana žrtvovana je perspektiva web kamere. Ona se ne nalazi u gornjoj letvici ekrana već je smještena na bazu laptopa, u izbočenu letvicu iznad tipkovnice. Kamerica je prosječne kvalitete, no problematična je zbog toga što nas sugovornici promatraju iz žablje perspektive. Opremljena je i s pomičnim vratašcima, radi više razine zaštite privatnosti.

Ekran je bez sumnje udarna značajka serije Aero 15 OLED. Riječ je o 15,6-inčnom OLED-u kojeg potpisuje Samsung, a koji korisniku osim razlučivosti 4K nudi i X-Rite Pantone certifikaciju prikaza, te VESA-in certifikat DisplayHDR 400 True Black. Taj dodatak True Black je iznimno bitan jer ekranu omogućava da usprkos maksimalnoj svjetlini od 500 nita ima izuzetno dobar prikaz HDR-a zahvaljujući vjernom prikazu crne boje na razini svakog pojedinog piksela. IPS ekrani s podrškom za HDR moraju se oslanjati na zonsko podešavanje osvjetljenja, no OLED-i osvjetljenje reguliraju na razini svakog piksela i samim time nude superiornu kvalitetu prikaza. Vidljivost ekrana pod širokim kutom je također vrhunska, odnosno, daleko bolja od bilo kojeg IPS ekrana. X-Riteovu kalibraciju moguće je isključiti u Gigbayteovom softveru, te potom koristiti nativnu kalibraciju panela ili generičke profile koji primarno ciljaju na izmjenu topline bijele točke. Vlasnici kolorimetra nativni će mod iskoristiti za učitavanje vlastitog profila kalibracije ekrana.

Prema Gigabyteovim specifikacijama, Delta-E (∆E) vrijednost tvornički kalibriranog ekrana manja je od 1. Nažalost, mjerenjem pomoću našeg kolorimetra DataColor SpyderX nismo uspjeli doći do ove vrijednosti već je ona u prosjeku iznosila 2,39, s minimumom od 0,21 i maksimumom od 3,96. U osnovi, što je veća brojka, to boja na ekranu manje točna u odnosu na referentnu. 2,39 je odličan, ali ne i vrhunski rezultat, kakvog impliciraju specifikacije. Što se tiče broja boja koje ekran može prikazati, situacija je odličan budući da je u potpunosti pokrivena sRGB paleta, 95% AdobeRGB palete i 99% DCI-P3 palete koja je za potrebe digitalnog prikaza zapravo najbitnija. Uniformnost prikaza boja je također vrlo dobra, s vršnom vrijednosti Delta-E 3,4 pri maksimalnoj svjetlini ekrana. Ujednačenost jakosti osvjetljenja je također dobra, no ne i vrhunska, budući da je lijeva strana ekrana između 11 i 14% tamnija u odnosu na najvišu izmjerenu vrijednost osvjetljenja (522 nita). Toplina bijele točke pri maksimalnoj svjetlini ekrana je 6.400 kelvina, što je vrlo blizu idealne vrijednost od 6.500 kelvina.

Iako ekran nije toliko vrhunski kao što Gigabyteove specifikacije impliciraju, u praksi ostavlja iznimno dobar dojam zbog sirove razlučivosti, pa time i oštrine prikaza, i sâme tehnologije OLED koja je na računalima i dalje neuobičajena. Ekran je odličan za rad, surfanje, a posebno uživanje u Netflixu, Youtubeu, računalnim igrama i općenito bilo kojem sadržaju koji može iskoristiti njegove HDR mogućnosti.

Dobre periferije

Bazu laptopa prekriva tipkovnice pune veličine s programibilnim RGB osvjetljenjem. Osvjetljenje se može konfigurirati preko Gigabyteove aplikacije te povezati s određenim aplikacijama. Također je moguće reprogramirati funkcije tipki i snimati makro naredbe. Zanimljiva fora je da se prilikom pritiska na Fn tipku, kompletna tipkovnica izuzev najgornjeg reda tipki (F-tipke) "gasi" dok taj gornji red biva osvijetljene bijelom bojom. Da bi pristupili sekundarnim funkcijama F-tipki nužno je koristiti tipku Fn, jer ova funkciju nije moguće "zaključati" softverski. Raspored tipki je vrlo dobar, no tipkovnica nije baš vrhunski odabir za zahtjevnije tipkače jer tipke imaju relativno kratak hod i malen otpor. Ispod tipkovnice nalazi se touchpad srednje veličine, s integriranom čitačem otiska prsta i tipkama. Touchpad podržava MS Precision standard i u radu je vrlo ugodan i precizan, dok integrirane tipke imaju jasno definiran hod i taktilni klik prilikom uporabe.

Kad su u pitanju konektori, Aero 15 OLED nije nas razočarao. Na lijevoj strani laptopa nalaze se HDMI 2.1, mini DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s), TRRS konektor za spajanje slušalica i RJ-45 konektor iza kojeg se nalazi Realtekova 2,5-gigabitna mrežna kartica. Na suprotnom su boku još dva 5-gigabitna USB-a, Thunderbolt 3, čitač SD kartica (UHS-II) i okrugli konektor za napajanje. Zahvaljujući obilju portova, na laptop je moguće spojiti do tri vanjska ekrana razlučivosti 4K.

S uređajem se isporučuje 230-vatna ciglica solidnih gabarita koja napaja 99-vatsatnu bateriju. Baterija je pri testiranju s PCMarkom 10, odnosno, njegovim baterijskim testom Modern Office, pri svjetlini ekrana podešenoj na 190 nita, osigurala autonomiju u trajanju od pet sati i 37 minuta. S obzirom na korištenje 35-vatnog procesora i 4K ekrana, ovo je vrlo dobar rezultat. Gigabyte se inače na svojim stranicama hvali s autonomijom od 8 sati, no ako pročitate sitni tekst u fus-noti, ova brojka je dobivena sa minimalnom svjetlinom ekrana i energetskim profilom podešenim na power saver (mi smo koristili balanced).

Hlađenje i performanse

Donja strana računala ima goleme otvore za ventilaciju, kroz koje rashladni sustav s dva ventilatora uvlači svježi zrak. Pristup unutrašnjosti računala je lak – dovoljno je odviti set torx vijaka, te skinuti metalni poklopac. Tu vidimo da se rashladni sustav sastoji od dvije deblje i dvije tanje toplovodne cijevi, spomenutih ventilatora i četiri radijatora postavljena na bokovima i stražnjoj strani laptopa. Veseli nas što je s brzinom ventilatora moguće upravljati kao na matičnim pločama. Gigabyteova sistemska aplikacija nudi svoja tri definirana profila (Quiet, Normal i Gaming), no korisnik može složiti i vlastitu krivulju, ili postaviti fiksnu brzinu vrtnje ventilatora. Dodatna kontrola dostupna je preko kombinacije tipki tilda i fn (dakle prva tipka u najgornjem redu na tipkovnici). Aktiviranjem ove funkcije brzina ventilatora skače do maksimuma, što ujedno osigurava i najbolje performanse ugrađenog hardvera nauštrb vrlo visoke razine buke (preko 50 dBA). S korištenjem ugrađenih krivulja buka rashladnog sustava je vrlo prihvatljiva – oko 46 dBA tijekom punog opterećenja grafike ili procesora (ili igranja), no treba naglasiti da ventilatori u ovakvom načinu rada nikada ne idu do maksimalne brzine.

Temperatura procesora pod punim opterećenjem na duge staze ne ide preko 80 °C, a slično je i s ugrađenim grafičkom karticom. Kućište se može solidno zagrijati, no ne i tamo gdje držimo ruku tijekom igranja – na lijevoj strani kućišta. Ponašanje procesora, 8-jezgrenog modela Core i7-10870H, dosta zavisi o softverskoj konfiguraciji preko Gigabyteove kontrolne aplikacije. Ona nudi profile procesora Eco, Normal, Sport, Sport+ i Boost. Što viši profil odaberemo to se procesor dulje zadržava u P2 Turbo stanju (potrošnja od 80 do 100 W), te održava više performanse, potrošnju i zagrijavanje na duge staze pod punim opterećenjem.

rezultati testiranja Dell XPS 15 9500 ThinkPad T15g Gigabyte Aero 15 OLED KC Procesor Core i7-10750H Core i7-10750H Core i7-10870H Grafika GeForce GTX 1650 Ti GeForce RTX 2080 Super Max-Q GeForce RTX 3060 Max-Q Blender Benchmark - CPU bmw27* 5 min 41 s 4 min 30 s 4 min 17 s pavillon_barcelona* 17 min 1 s 13 min 12 s 13 min 29 s Blender Benchmark - NVIDIA Optix bmw27* 3 min 3 s 34 s 23 s pavillon_barcelona* 16 min 24 s 2 m 36 s 1 min 55 s Cinebench R23 Multi-core 7.054 8.583 9.320 Single-core 1.198 1.268 1.185 PCMark 10 Score 5.009 6.757 7.746 Essentials 7.643 8.551 8.858 Productivity 6.233 7.213 8.635 Digital Content Creation 4.992 6.870 8.742 Gaming 7.157 13.295 14.549 UL Procyon - Photo Editing Benchmark Photo Editing Benchmark 5.319 6.367 5.930 Video Editing Benchmark - 5.408 5.277 GeekBench 5 Single-core 1.266 1.281 1.231 Multi-core 5.978 6.640 7.329 3DMark - Time Spy Graphics score 3.521 7.220 7.861 CrystalDiskMark 8 Sekvencijalno čitanje 3.197 MB/s 3.259 MB/s 2.970 MB/s Sekvencijalno pisanje 2.904 MB/s 3.099 MB/s 2.491 MB/s Baterija PCMark 10 Office 9 h 32 min 9 h 39 min 5 h 37 min

*manje je bolje

Kao alternativu ručnom odabiru ovih profila Gigabyte nudi Microsoft Azure AI: Smart Power Manager. Riječ je o tehnologiji koju Gigabyte nudi od prve generacije Aero laptopa, predstavljene 2017. godine, a koja osigurava automatsko podešavanje profila procesora, grafičke kartice i ventilatora na bazi aktualnoj opterećenja odnosno aplikacije koja se izvodi. Azure AI je potrebno omogućiti preko dediciranog widgeta u gornjem desnom kutu ekrana, a u praksi radi impresivno dok god je opterećenje fokusirano na procesor. Softver u osnovi omogućava najviši profil rada procesora (Boost) kod zahtjevnih aplikacija, što rezultira i osjetno boljim performansama. Kad je riječ o igranju, nismo zabilježili baš nikakvu razliku.

Performanse u igrama Borderlands 3 / DX12 4K Ultra 27 fps 4K Low 58 fps 1080p Ultra 69 fps Metro Exodus / DX12 4K Ultra 28 fps 4K Low 87 fps 1080p Ultra 59 fps 1080p RTX + DLSS 55 fps Hitman 3 / DX12 4K Ultra 46 fps 4K Minimum 64 fps 1080p Ultra 120 fps Cyberpunk 2077 / DX12 4K Ultra + DLSS 28 fps 4K Low + DLSS 55 fps 1080p Ultra 61 fps 1080p RTX Ultra + DLSS 47 fps AC: Valhalla / DX12 4K Ultra High 27 fps 4K Low 51 fps 1080p Ultra High 63 fps

Ispod hladnjaka se nalazi i nova grafička kartica GeForce RTX 3060 Max-Q s 6 GB memorije i vršnom potrošnjom od 105 W. Skromniji kapacitet memorije se u kontekstu igranja na 4K ekranu pokazao problematičnim, iako je kartica u sintetičkim testovima kao što je 3DMarkov Time Spy brža od starijeg RTX-a 2080 Super Max-Q. U osnovi, kada govorimo o modernim zahtjevnim igrama, igranje pri 4K je moguće pod uvjetom da se drastično smanji kvaliteta prikaza. No, kada se razlučivost obori na 1080p, moguće je ugodno igranje i na maksimalnim postavkama prikaza. Performanse u starijim naslovima ili, jednostavno, manje zahtjevnim naslovima su bolje, pa RTX 3060 Max-Q diše punim plućima i na nativnoj razlučivost monitora. Naravno, ako vam ova kartica ne osigurava dostatne performanse, opcija je kupovina skupljih modela s jačom karticom i jednakim ekranom razlučivosti 4K. Dosta zanimljivo, ali na testiranom modelu tvornički je uključena tehnologija Resizable BAR koja procesoru otključava pristup kompletnoj memoriji GPU-a, a što u mnogim igrama rezultira s višim performansama.

Lako nadogradiv

Od drugog hardvera u utrobi Aera 15 imamo dva SO-DIMM utora popunjena s 8-gigabajtnim 3.200-megahercnim modulima. Maksimalni kapacitet po utoru je inače 32 GB, za one koji razmišljaju o kasnijoj nadogradnji memorije. Tu su također i dva M.2 utora za SSD-ove, a jedan je popunjen s neuobičajenim 512-gigabajtnim SSD-om tvrtke Phison Electronics (inače poznata po prodaji SSD kontrolera drugim tvrtkama). SSD u praksi radi vrlo dobro, s izmjerenom brzinom sekvencijalnog čitanja od oko 3.000, a pisanja od oko 2.500 MB/s. Za Wi-Fi se brine Intelova AX200 kartica, što je u skladu s današnjim standardima, no performanse bi joj mogle biti bolje. Gigabyte je po svemu sudeći nešto zeznuo s izvedbom internih antena budući da je signal 2,4-gigahercnih pristupnih točki iznimno slab i praktički treba biti kraj pristupne točke da bi performanse bile ok. Srećom, brzina s 5-gigahercnih pristupnih točaka je dobra. Valja naglasiti da ovo nije izolirani problem našeg primjerka već problem koji muči i staru seriju Aero 15 OLED laptopa koji su umjesto Intelove kartice imali Killerovu.

Na donjem dijelu laptopa smješteni su i 2-vatni stereo zvučnici. Laptopi visoke klase u pravilu su nas razmazili s odličnim implementacijama zvučnika s korištenjem više jedinica, te zvučnim audio imenima kao što su Harman Kardon ili JBL. Aero 15 OLED u audio je smislu prosječan. Zvučnici su dovoljno glasni, no nedostaje im basa. S druge strane, zanimljiva je softverska podrška u obliku paketa aplikacija tvrtke Nahimic. Time dobivamo virtualni surround, kako iz ugrađenih zvučnika, tako i preko spojenih slušalica, optimizaciju dinamike zvuka za različite uvjete (primjerice noćno igranje ili gledanje filmova), automatsko smanjenje pozadinske buke prilikom korištenja mikrofona, smanjivanje odjeka i varijacija u glasnoći snimljenog glasa. Tu je također i opcija za prikazivanje vizualnih indikatora za izvor zvuka u igrama, no ona nije uključena tvornički zbog toga što je ne "vole" neki sustav za borbu protiv varanja u igrama.

Gigabyteov Aero 15 OLED s RTX 30 grafikom dojmljiv je i neobičan uređaj koji u kompaktnom pakiranju (tanki rubovi 15-inčnog ekrana, masa od 2 kg) nudi odlične performanse i impresivan OLED ekran razlučivosti 4K koji ne samo da ima tvorničku kalibraciju po Pantone standardu već i certifikat DisplayHDR 400 True Black. Nije se štedjelo ni na kvaliteti konstrukcije te kapacitetu baterije, a veseli i što cijena laptopa (u prosjeku 15.000 kuna) nije astronomska. No, laptop nije bez mana. Najveća je Wi-Fi prijem u 2,4-gigahercnom spektru, no dijelu korisnika će zasmetati i lokacija web kamere.