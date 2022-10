Isprobali smo Ryzen 9 7950X - najmoćniji AMD-ov procesor

U našoj detaljnoj recenziji procesora Ryzen 5 7600X i Ryzen 9 7900X mogli ste saznati sve novosti koje nova serija procesora donosi potencijalnim korisnicima. Podsjetimo se - to su unaprijeđena arhitektura s 13% višom efikasnošću, znatno viši takt, podrška za instrukcije AVX512, podrška za DDR5 memoriju te integrirana grafička jezgra. AMD je predstavio četiri nova procesora – Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X i naposljetku Ryzen 9 7950X koji je tema ovog članka.

Zvjerka za profesionalce

Najmoćniji AMD-ov pulen nove generacije stigao nam je naknadno, pa smo mu mogli posvetiti nešto više vremena. Riječ je o procesoru ispod čije se metalne termalne kape nalaze tri pločice silicija – dva CPU chipleta s po osam jezgri i pripadajućim cacheom, te jedan IO die u kojem su različiti kontroleri uključujući i onaj za DDR5 te PCIe 5.0. U odnosu na prvi slabiji procesor, 12-jezgreni 7900X, 7950X ima ponešto niži temeljni takt od 4,5 naprema 4,7 GHz te 100 MHz viši vršni takt (5,7 naprema 5,6 GHz). PPT odnosno maksimalne potrošnje procesora su jednake te iznose 230 W. I dok 7900X ovu vrijednost ne dostiže u praksi, 16 jezgri Ryzena 7950X sposobne su progutati toliko količinu energije. Ekstremno visoku potrošnju koja parira onoj od notorno zagrijanog Core i9-12900K, prati i visoko zagrijavanje, pa se temperatura procesora pod punim opterećenjem kreće oko 95 °C – osjetno više od bilo kojeg drugog testiranog procesora.

Ryzen 9 7950X Core i9-12900K Ryzen 9 7900X Ryzen 5 7600X Ryzen 9 5900X 7-Zip Sažimanje 179.548 GIPS 132.055 GIPS 152.540 GIPS 95.969 GIPS 92.245 GIPS Raspakiranje 268.837 GIPS 145.199 GIPS 202.287 GIPS 107.412 GIPS 173.215 GIPS iZotope RX 9* De-Wind 4 min 1 s 2 min 13 s 3 min 23 s 2 min 24s 4 min 15 s Dialog De-reverb 1 min 27 s 1 min 38 s 1 min 24 s 1 min 26 s 1 mini 51 s Blender Benchmark 3.1 monster 297,5 195,9 222,9 113,5 161,5 junkshop 177,7 115,3 133,4 68,7 100,9 classroom 140,6 90,8 105,7 54,8 75 Cinebenbch R23 Više jezgara 38.075 27.306 28.784 15.216 21.348 Više jezgara - 10min 37.616 26.036 27.868 14.871 21.104 Jedna jezgra 2.015 1.945 2.004 1.929 1.602 Handbrake 4K>1080p Vimeo Youtube HQ 1080p60 79,76 fps 71,7 fps 74,2 fps 54,6 fps 56,8 fps Procyon Photo Editing Score 11.443 9.424 10.565 9.708 8.092 Image Retouching Score - Photoshop 10.734 8.506 10.337 10.079 8.304 Batch Processing Score - Lightroom 12.200 10.443 10.799 9.351 7.886

*manje je bolje, **testirano s Gigabyte RTX 3080 Ti Vision, 16 GB DDR4 3600 / 32 GB DDR5 6000

Igre voli visoku efikasnost arhitekture, visok radni takt i velik cache, no za optimalan rad ne treba im više od 6 jezgri koje nudi i skromni Ryzen 5 7600X

S cijenom od 699 dolara, odnosno, 6.900 kuna na domaćem tržištu, Ryzen 9 7950X bez sumnje je najskuplji od svih postojećih stolnih procesora, uključujući i nadolazeće Intelove Raptor Lakeove. Tu razliku u cijeni on može opravdati performansama, no samo u aplikacijama koje mogu iskoristiti njegove četiri dodatne jezgre. Kao što vidimo u priloženim tablicama i grafikonima, to su specijalizirane aplikacije za 3D renderiranje, obradu videa, serijsku obradu fotografija, kompresiju ili posebice dekompresiju podataka. S druge strane, kada je primjerice riječ o igrama, kupovina 7950X je čisto bacanje novca budući da iste performanse nudi daleko jeftiniji 6-jezgreni Ryzen 5 7600X.

Nasviran do daske

Budući da smo imali nešto više vremena za druženje s AMD-ovim najjačim pulenom, odlučili smo istražiti kako se ponaša u uvjetima ograničene potrošnje. Kao što vjerojatno znate, moderni procesori vrlo fino i precizno reguliraju svoje performanse zavisno o potrebama aplikacija, dostupnom hlađenju i napajanju, a sve u okviru parametara podešenih od strane proizvođača, odnosno u praksi, od strane matične ploče. To ujedno omogućava podešavanje operativnih parametara koji propisuju značajno manje zagrijavanje i potrošnju procesora što se često naziva i prilagodljivi TDP (configurable TDP, cTDP).

I premda je BIOS naše testne Socket AM5 ploče (Asus ROG X670E Hero) sirov po ovom pitanju te ne nudi cTDP profile već je vrijednosti za TDP (Thermal Design Power), TDC (Thermal Design Current – maksimalna dugoročna jakost struje kroz procesor), EDC (Electrical Design Current – vršna kratkotrajna jakost struje kroz procesor) i PPT (Package Power Tracking – vršna potrošnja procesora pod uvjetom da je hlađenje dostatno jako) potrebno podesiti ručno. Mi smo podesili za vrijednosti TDP 105 W i 65 W, a rezultati su blago rečeno zanimljivi, no ne i neočekivani.

Ako se i sami želite poigrati s ovim opcijama, evo točnih vrijednosti koje smo koristili:

TDP = 65 W, PPT = 88.000 mW, TDC = 75.000 mA, EDC = 150.000 mA

TDP = 105 W, PPT = 142.000 mW, TDC = 110.000 mA, EDC = 170.000 mA

TDP = 170 W, PPT = 230.000 mW, TDC = 160.000 mA, EDC = 225.000 mA

Skaliranje performansi s razinom potrošnje 7950X 7950X @ 105W 7950X @ 65 W Cinebenbch R23 Više jezgara 38.075 35.784 27.946 Jedna jezgra 2.015 1.981 1.992 Procyon Photo Editing Score 11.443 11.350 11.165 Image Retouching Score - Photoshop 10.734 10.583 10.567 Batch Processing Score - Lightroom 12.200 12.174 11.789 Igre @ 1080p Horizon Zero Dawn 184 fps 183 fps 181 fps Metro Exodus 153 fps 151 fps 151 fps Potrošnja i zagrijavanje Takt 5,14 GHz 4,7 GHz 3,78 GHz Temperatura* 95,5 °C 70,4 °C 65,1 °C Potrošnja* 228 W 146 W 90 W

*manje je bolje

Iako je pad potrošnje i zagrijavanja drastičan već i kada se koristi 105-vatni TDP, odnosno točnije 142-vatni PPT, pad performansi čak niti u aplikacijama koje u potpunosti koriste sve jezgre procesora nije proporcionalno velik. Dapače, reklo bi se da je i vrlo prihvatljiv. Kada je riječ o performansama u aplikacijama kod kojih opterećenje po jezgrama varira, situacija je još puno bolja i razlike su doista minimalne uz golemu uštedu energije i pad zagrijavanja. Naravno, profitirati će i vaše uši budući da se ventilatori hladnjaka ne moraju tako brzo vrtjeti.

Ograničenje postavljeno na 88-vata, odnosno tehnički gledano 65-vatni TDP, sa sobom ipak donosi solidan gubitak performansi što nije čudno budući da takt pod maksimalnim opterećenjem pada za gotovo 1 GHz. No, treba naglasiti da performanse u aplikacijama koje ne "troše" sve jezgre procesora ne padaju značajno i tu se ovakva energetski efikasna konfiguracija kao vrlo zanimljivo rješenje za korisnike koji žele tihu i kompaktnu, a ultra-brzu mašinu. S cTDP-om podešenim na 65 W, 16-jezgrenu zvjerku bez problema je moguće spakirati u maleno mini ITX kućište i hladiti sa značajno skromnijim hladnjakom od našeg 240-milimetarskog AIO sustava.