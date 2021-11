Lenovo Legion 7 - Igraća zvjerka neobičnog formata

specifikacije Ekrani 16” / 2.560×1.600 / IPS / 165 Hz Procesor AMD Ryzen 5800H (8C / 16T) Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 3080 16 GB GDDR6 165 W Memorija 2 × 8 GB DDR4 3200 Disk 1 TB NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 Gb/s Ethernet Realtek

Killer AX1650x Wi-Fi 6 Konektori 1 × HDMI 2.1

RJ-45

1 × USB-C 3.2 Gen2 + DP + napajanje

1 × USB-C 3.2 Gen2 + DP

4 × USB 3.2 Gen1

3,5-mm audio Dodaci Sklopka za isključivanje web kamere Masa 2,5 kg Dimenzije / obujam 356 × 261 × 24 mm / 2,23 l Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 godine

Ekrani omjera stranica 16:10 svojedobno su bili posve uobičajeni. Pojavili su se i masovno zavladali tržištem u vrijeme prelaska s katodnih monitora na LCD monitore. Da, bilo je LCD monitora s omjerom stranica 4:3 što je bio standard za "cjevaše", no tržište se unutar par godina prebacilo na široke modele. Tipične razlučivosti bile su 1.680×1.050 točaka, 1.920×1.200 točaka i 2.560×1.600 točaka. No, takve monitore ubrzo su počeli smjenjivati monitori s omjerom stranica 16:9. Prednost ovakvog omjera stranica bila je jeftinija proizvodnja LCD panela, te potpuna kompatibilnost s tipičnim formatom za snimanje videa u HD (720p) i FullHD kvaliteti (1080p).

S druge strane, s prelaskom na taj novi format objektivno smo izgubili dodatni prostor na ekranu, a neki su taj gubitak osjetili više nego drugi. Iako su 16:9 ekrani optimalni za, primjerice, gledanje filmova na Youtubeu ili igranje, za sav drugi sadržaj koji nije krojen prema formatu TV-a su lošije rješenje od 16:10 ekrana koji imaju veću visinu, pa zbog toga mogu istovremeno prikazati više informacija.

Blagodati visine

Tom logikom vodili su se i u Lenovo kada su za novi Legion 7 odabrali ekran s omjerom stranica 16:10. Premda je Legion 7 laptop namijenjen igračima, korištenjem ovakvog ekrana odjednom postaje dodatno zanimljiv svim korisnicima koji računalo koriste za rad u zahtjevnijim aplikacijama, bilo da je riječ o dizajnu, programiranju, 3D modeliranju, obradi fotografija ili videa. Omjer stranica 16:10 ujedno je diktirao i neobičnu veličinu dijagonale – 16" ekvivalent je 15,6" u omjeru 16:9.

Laptop je u potpunosti izrađen od metala, s pjeskarenim mat finišem tamne metalno-sive boje. Poklopac je ukrašen s diskretnim logom Lenova i nešto većim natpisom Legion koji je opremljen s RGB osvjetljenjem u ukrasnoj trokrakoj zvijezdi koja je umetnuta u slovo "O". S obzirom na solidnu težinu baze, poklopac je moguće otklopiti s jednom rukom, a maksimalni kut otvaranja je pozamašan (180°), što povećava ergonomiju korištenja laptopa. Zahvaljujući implementaciji ekrana s iznimno tankim rubovima, Legion 7 je relativno kompaktan uređaj s obzirom na performanse koje nudi. Ipak , s masom od 2,5 kilograma i zapreminom kućišta od 2,2 litre, teško ga je nazvati malenim i laganim laptopom. Ovoj masi treba pribrojiti i povelik 300-vatni naponski adapter.

Ekran je temeljen na panelu oznake MNG007DA1-1. Riječ je o 165-hercnom IPS panelu razlučivosti 2.560×1.600. Ekran nudi vršnu svjetlinu od 450 nita, s 99-postotnom pokrivenošću sRGB palete boja i tvorničkom kalibracijom instrumentom X-Rite. S laptopom dolazi i komadić softvera pod imenom X-Rite Color Assistant kojim je moguće izmjenjivati različite kolor profile. Tvornička kalibracija je vrhunska, s toplinom bijele točke od 6.700 kelvina, gamma krivuljom vrijednosti 2,2 i prosječnom DeltaE vrijednošću od 0,6 (0 je idealno, sve ispod 2 je odlično). Testirani primjerak krasi i vrlo dobra uniformnost osvjetljenja (devijacija niža od 10%) te boja (maksimalni DeltaE 5,5). Drugim riječima, s ovim monitorom ne samo da se je moguće jako lijepo igrati već je odlično rješenje za fotografe, videografe i ostale profesionalce kojima su kvalitetan prikaz i točnost boja vrlo bitni. Od značajnih standarda ekran podržava VESA HDR 400 i Dolby Vision. Od HDR-a nemojte previše očekivati, no Dolby Vision je zgodan jer automatski podešava postavke prikaza kada pokrenemo video s ugrađenim Dolby Vision profilom.

U gornjoj letvici ekrana smještena je web kamera HD razlučivosti i prosječne kvalitete snimke. Osim za potrebe video komunikacije na ovom ju je laptopu moguće iskoristiti i za druge svrhe uz pomoć aplikacije Tobii. Ona prati položaj korisnikove glave i očiju, te ih nudi kao dodatan set kontrola za upravljanje određenim funkcijama računala. Primjerice, s pokretima glave možemo slagati prozore u Windowsima na lijevu ili desnu stranu ekrana, prebaciti kursor miša između više monitora ili zaključavati pristup računalnu kada se korisnik fizički makne od njega. Korištenje aplikacije je, naravno, opcionalno.

Impresivno osvjetljenje

Materijali i izrada gornjeg dijela baze prate izvedbu vanjskog dijela laptopa. Raskošna tipkovnica s izdvojenim numeričkim dijelom dosta vjerno prati raspored tipki na kakvog smo navikli i na stolnim računalima. Kursorske tipke također su izdvojene od ostatka tipkovnice, s tim da gornja i donja tipka imaju sekundarnu funkciju izmjene integriranih efekata RGB osvjetljenja. Tipke za brzu navigaciju dokumentima smještene su iznad numeričkog dijela tipkovnice, a njihova sekundarna uloga je upravljanje multimedijskim aplikacijama. Tipke imaju nešto kraći hod, no općenito su mehanički dobro izvedene i ugodne za tipkanje.

Specifičnost kod Legion modela je implementacija RGB osvjetljenja. Ono je izvedeno posebno za svaku tipku, a tu je još i osvjetljenja letvica koja se proteže lijevom, prednjom i desnom bočnom stranom baze laptopa. Za razliku od ostalih proizvođača koji za reguliranje osvjetljenja koriste vlastite alate, Lenovo već godinama koristi softver iCUE tvrtke Corsair. Riječ je o najboljem, no ujedno i najkompleksnijem softveru ovakve vrste, koji omogućava fino podešavanje osvjetljenja, uz hrpu zanimljivih efekata, lakom selekcijom pojedinih rasvjetnih elemenata te mogućnosti slaganja efekata u slojevima. Ispod tipkovnice nalazi se prilično velik 1, prema Lenovu 23% veći od touchpada na staroj verziji Legiona 7, dok su iznad tipkovnice smješteni otvori za usisavanje zraka i okrugla tipka za uključivanje računala.

S lijeve strane nalaze se USB-C 3.2 Gen2 s DisplayPortom i 3,5-milimetarski konektor za slušalice

A s desne je još jedan obični 5-gigabitni USB i prekidač za isključivanje web kamere

Za smještanje konektora Lenovovi su inženjeri iskoristili ne samo bokove računala već i stražnju stranu. Baza laptopa većih je dimenzija u odnosu na ekran, pa je "višak" kućišta izvučen s traga. Tu s gornje strane možemo vidjeti oznake za portove koje imaju korisno bijelo osvjetljenje kada je laptop uključen. Straga možemo priključiti tri USB-a 3.2 Gen 1, jedan USB-C 3.2 Gen 2x1 s integriranim DisplayPortom i podrškom za napajanje, HDMI 2.1, RJ-45 iza kojeg se nalazi 1-gigabitni Realtekov kontroler te pravokutni konektor za napajanje na kojeg spajamo priloženi 300-vatni adapter. S lijeve strane su još jedan USB-C 3.2 Gen 2x1 s integriranim DisplayPortom (no bez napajanja) i konektor za slušalice, a s desne strane su USB 3.2 Gen 1 i sklopka za isključivanje web kamere. Lenovo na službenim stranicama nigdje ne spominje mogućnost napajanja laptopa preko USB-C porta što je teoretski moguće uz kompromis ograničenih performansi. Jedino što nedostaje je čitač SD kartica.

Skrivena unutrašnjosti

Na donjoj strani laptopa vidimo veliku mrežicu postavljenu iznad ventilatora rashladnog sustava te dvije manje mrežice iza kojih se kriju 2-vatni zvučnici. Zvučnike potpisuje Harman Kardon, a u praksi zvuče natprosječno dobro. Iako bi u teoriji pristup unutrašnjosti laptopa trebao biti relativno lagan jer su svi vijci vidljivi, na našem primjerku preko jednog je vijka bila postavljena zaštitna naljepnica.

Srećom, tu su Lenovovi servisni priručnici iz kojih saznajemo da se ispod poklopca nalaze 80-vatsatna baterija, dva M.2 utora od kojih je jedan popunjen s 1-terabajtnim NVMe Gen3 SSD-om, dva utora za memoriju popunjena s 8-gigabajtnim DDR4 3200 modulima i Killer Wi-Fi 6 bežična kartica. M.2 i memorijski utori kao i kod Appleovih računala imaju svoje metalne poklopčiće, no većinu površine unutrašnjosti zapravo zauzima golema toplovodna komora spojena na četiri radijatora kroz koje zrak propuhuju dva ventilatora. Lenovo ovaj sustav naziva Cold Front 3.0. Lenovo se hvali da sustav usisava zrak ne samo preko vidljivih mrežica i rupica iznad tipkovnice već i preko proreza ispod samih tipki. Zvuči impresivno, no pomalo nas brine kako će to usisavanje preko tipki funkcionirati dugoročno u kombinaciji s prašinom, mrvicama i sličnim nepoželjnim objektima.

Ispod hladnjaka skriva se 8-jezgreni Ryzen 7 5800H (postoje i opcija Ryzena 9 5900HX) i GeForce RTX 3080 s 16 GB vlastite memorije konfiguriran s monstruozno visokim 165-vatnim TDP-om. 300-vatna ciglica nije tu bez razloga. Laptopi ovakvih gabarita u pravilu ne idu iznad RTX-a 3070, no Lenovo je s povjerenjem u rashladni sustav otišao korak dalje. Treba napomenuti da također postoje i slabije varijante laptopa kod kojih je RTX 3080 zamijenjen s RTX 3070 (140 W) ili 3060.

Konfiguracija performansi, zagrijavanja i buke računala određuje se sa Legion verzijom softvera Lenovo Vantage. Tu možemo birati tri profila – Performance, Balanced i Silent, s tim da u profilu Balanced koji je tvornički odabran postoji i opcija za automatsko povećanje performansi procesora, grafičke kartice i rashladnog sustava kada Vantage detektira da je pokrenuta igra. Vantage također nudi još neke druge potencijalno zanimljive opcije. Hibridni način rada omogućava istovremeno korištenje integrirane grafike iz procesora i vanjske grafičke kartice što u teoriji znači da će računalo koristiti RTX-icu kada je primjerice pokrenuta igra, dok će efikasni integrirani Radeon iz procesora biti korišten u manje zahtjevnim zadaćama. Kada je opcija isključena (što je tvornički podešeno), koristi se isključivo GeForce grafika. U praksi isključivanjem hibridnog načina rada dobivamo nešto više performanse u igrama, dok s uključenim modom računalo može potrajati dulje kada radi na bateriji. Nažalost, da bi hibridni način rada uključili ili isključili, nužno je resetirati računalo.

Još dvije bitne potencijalno bitne opcije su Over Drive i Brzo punjenje. Overdrive ubrzava odziv piksela ekrana što smanjuje efekt ghostinga, odnosno, razmazivanja slike kod objekata koji se brzo kreću po ekranu. Budući da ekran već u startu ima vrlo brz odziv, Over Drive nema potreba uključivati. Brzo punjenje omogućava brzo punjenje baterije, što je, kako znamo, izuzetno praktična mogućnost, pogotovo u kombinaciji s baterijama vrlo visokog kapaciteta. Uz pomoć ove mogućnosti baterija laptopa može se napuniti od "nule" do maksimuma za oko sat vremena.

Kratka autonomija

Sâma autonomija laptopa na bateriji nije baš idealna, barem ako se koriste standardne postavke. U našem standardnom testu s PCMarkom 10 koji simulira uredski rad pri svjetlini ekrana od 200 nita uređaj je izdržao svega 2 sata i 14 minuta. Prebacivanjem grafike u hibridni način rada dobili smo na ovu vrijednost još pola sata što je i dalje vrlo skromno. Sâm Lenovo tvrdi da u hibridnom načinu rada laptop može izvući do 8 sati i 20 minuta autonomije, no tu treba imati na umu da su njihovi uvjeti testiranja daleko povoljniji nego naši. Konkretno, svjetlina ekrana podešena je na svega 150 nita dok je opterećenje ograničeno na reprodukciju FullHD videa za što se inače u svakoj grafičkoj kartici brine vrlo efikasan dedicirani dekoder.

Performance u PCMarku 10 / različiti profili Silent Balanced Performance Score 4.011 9.273 9.510 Essentials 4.703 9.793 9.892 Productivity 3.020 9.836 9.963 Digital Content Creation 4.782 10.445 10.601 Gaming 10.302 19.863 21.157

Trik za izvlačenje boljeg vremena autonomije je korištenje profila Silent koji rezultira nečujnim radom uz osjetan pad performansi laptopa (preko 50%). Koliko vam je to prihvatljivo, procijenite sami, no ako bez pristupa vanjskom napajanju surfate, gledate filmove, pišete ili radite neke druge manje zahtjevne radnje, pad performansi neće vam stvarati problem. Još jedna bitna stavka je ručno podešavanje brzine osvježavanja ekrana. Kombinacijom tipki moguće je spustiti osvježavanje na 60 Hz što bi blagotvorno djelovalo na vrijeme autonomije. Nažalost, to se ne događa automatski, a opcija čak nije ni dostupna u sučelju softvera Advantage.

Korištenjem profila Performance postižu se maksimalne performanse procesora i grafičke kartice, no nauštrb vrlo visoke razine buke – 53,5 dBA u modernim igrama. U aplikacijama koje opterećenje stvaraju samo na procesoru, buka je znatno niža. Praktički jednaka razina buke u igrama postiže se s profilom Balanced ako je uključena dodatna opcija autodetekcije igara. U suprotnom buka pada na razinu od 48 dBA što jest visoko, no mnogo manje smeta ušima od vršne vrijednosti.

15-minutno izvođenje multi-core testa Cinebench R23 u kombinaciji s različitim profilima

Malo je razočaravajuće što na profilu Balanced procesor ne postiže vršne performanse, iako s obzirom na kapacitete rashladnog sustava za to svakako ima mogućnosti. Ako pogledamo grafikon rezultate Cinebencha R23 prilikom uzastopnog izvođenja testa, vidimo da je s profilom Balanced maksimalna (prva) vrijednost 11.449 bodova, što pada na 10.612 bodova nakon 15-ak minuta izvođenja testa. S profilom Performance krećemo na 12.747 bodova, a završavamo na 12.689 nakon blagog pada sredinom testiranja. Otkud pad? Stvar je u kašnjenju brzine ventilatora u odnosu na povećano zagrijavanje kako bi sistem ostao dulje vrijeme prihvatljivo bučan. Kad je riječ o zagrijavanju kućišta, područje oko WASD tipki u igrama dostiže 40 °C što nije loše, ali moglo je biti i niže. Općenito smo stekli dojam da je kvalitetnom hlađenju usprkos 165-vatna RTX-ica 3080 možda mrvicu prevelik zalogaj za laptop s 15, odnosno, 16-inčnim ekranom.

Rezultati testiranja / profil Balanced Asus ROG Strix G15 AMD Asus ROG Zephyrus S17 Lenovo Legion 7 Procesor Ryzen 9 5900HX Core i9-11900H Ryzen 7 5800H Grafika Radeon RX 6800M GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Blender Benchmark CPU bmw27* 3 min 9 s 3 min 15 s 3 min 35 s pavillon_barcelona* 8 min 45 s 9 min 6 s 9 min 57 s NVIDIA Optix / OpenCL bmw27* 4 min 37 s 15 s 16 s pavillon_barcelona* 12 min 37 s 1 min 15 s 1 min 16 s Cinebench R23 Multi-core 12.267 11.824 11.611 Single-core 1.469 1.552 1.378 UL Procyon - Photo Editing Benchmark Photo Editing Benchmark 6.494 8.151 5.930 Video Editing Benchmark 5.255 6.631 5.428 CrystalDiskMark 7 Sekvencijalno čitanje 3.036 MB/s 7.023 MB/s 3.411 MB/s Sekvencijalno pisanje 1.621 MB/s 5.127 MB/s 3.095 MB/s Baterija PCMark 10 Office 9 h 53 min 5 h 43 min 2 h 46 min

U zahtjevnim igrama ugrađena grafička kartica na maksimalnim postavkama isporučuje odlične performanse, no vidimo da laptop ipak malo kaska za Asusovim 17-inčni ROG Zephyrusom S17 koji raspolaže sa jednakom grafičkom karticom, no koja je sparena s Intelovim Tiger Lake procesorom. Kao i kod Asusa, postignuti framerate pri nativnoj razlučivosti ekrana daleko je od maksimalne brzine osvježavanja ekrana, no to je sasvim očekivano. S tih 165 herca cilja se na kompetitivne mrežne naslove koji su manje zahtjevni, odnosno, koje korisnici optimiziraju tako da se izvode što brže uz svjestan gubitak kvalitete prikaza. Također imajte na umu da je testirani Zephyrus gotovo 50% skuplji od testiranog Legiona 7 tako da Lenovov pulen nudi daleko bolji omjer uloženog i dobivenog u pogledu performansi.

Legion 7 impresivan je laptop namijenjen najzahtjevnijim igračima i korisnicima koji traže vrhunske performanse kako procesora i grafike, tako i ekrana. Naravno, ne treba zaboraviti ni čvrsto metalno kućište, odličnu tipkovnicu s RGB osvjetljenjem, bogatu ponudu portova i dobre mogućnosti nadogradnje. Jedini razočaravajući faktor je slabo trajanje baterije na standardnim tvorničkim postavkama. Sâma baterija ima dovoljan kapacitet, no kako se laptop softverski slabije automatski prilagođava gubitku vanjskog napajanja, optimizacija potrošnje traži fino ručno podešavanje dostupnih postavki.