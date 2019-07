Lenovo Legion Y530 - Radikalno dizajniran

specifikacije - Lenovo Legion Y530 81FV00PFSC - 01333341 Procesor Intel Core i5-8300H, 4 jezgre, HyperThreading Memorija 2 × 8 GB Grafika GTX 1050 Ti 4GB SSD 128 GB NVMe HDD 1 TB Ekran 15,6" IPS FHD @ 144 Hz Masa 2,3 kg OS Free DOS Jamstvo 2 godine

Napomena Ova recenzija laptopa dio je većeg usporednog testa gamerskih laptopa u kojoj su obuhvaćeni samo laptopi s cijenom do 10.000 kn (i sitno), a koji se oslanjaju na grafičke kartice GeForce GTX 1050 Ti ili GTX 1060 s 3 ili 6 GB memorije. Zbog toga su u tekstu nalaze reference na neke laptope koji su obrađeni u sklopu istog testa. Kod nekih modela smo testirali više različitih konfiguracija, što je istaknuto u tekstu i u gornjoj tablici sa specifikacijama. Također treba istaknuti da je više domaćih ustupitelja katkad na test predalo isti uređaj, pa otuda i više tvrtki u info okviru na kraju teksta. Pri kraju teksta su i dvije tablice u kojima su uspoređene okvirne CPU i grafičke performanse svih obrađenih laptopa, dok su konkretni modeli opisani u tekstu istaknuti drugačijim formatiranjem.

Legion Y530 već je na prvi pogled vrlo zanimljiv zbog kombiniranja manjeg poklopca ekrana s većom bazom. Iako nestandardan, takav dizajn ima nekoliko prednosti – lakše otvaranje poklopca laptopa jednom rukom te uštedu na masi. Osim toga, Y530 površinom je, gledano odozgo, mnogo manji nego klasični 15-inčni laptopi kao što je, primjerice, Acerov Nitro 5. Za to su odgovorne iznimno tanke stranice ekrana, što je trend koji slijedi sve više laptopa. Donja letvica ekrana i dalje je ostala debela, što je stvorilo prostor za premještanje web-kamere. Zbog čudnog položaja, ona snima i čudan kadar kad je rabimo (gleda nas iz žablje perspektive), no Lenovova (ispravna) logika bila je da danas zapravo malo tko koristi web-kameru na laptopu jer ih svi imamo u telefonima. Poklopac je plastični, s reljefom u obliku koncentričnih krugova i logom Legion sa suptilnim bijelim osvjetljenjem. Poklopac bi mogao biti i čvršći, jer se malo jačim pritiskom deformira prikaz na monitoru.

Izvučeni stražnji dio baze iskorišten je za dobar dio portova. Tu imamo pravokutni konektor za napajanje (osjetno se manje “piga” u radu nego klasični okrugli konektori), Kensington bravicu, mrežni konektor, USB-C 3.1 Gen1, USB 3.1 Gen1, mini DisplayPort i HDMI. Na lijevom boku su USB 3.1 Gen1 i konektor za slušalice, a s desne strane imamo USB 3.1 Gen1 i notifikacijske LED-ice. Oba boka djelomično su iskorištena za ispuhivanje toplog zraka, iako za to primarno služe otvori na stražnjem rubu računala. Ponuda konektora je dobra, no nema čitača SD kartica, niti USB 3.1 Gen2 konektora. Za komunikaciju se koristi Realtekova mrežna kartica i Intelova Wireless-AC 9560 WiFi kartica.

Donja strana laptopa nema otvore za pristup hardveru, no poklopac je pričvršćen križnim vijcima, što pojednostavljuje otvaranje radi nadogradnje ili čišćenja. Možemo uočiti i veliku metalnu rupičastu rešetku, koja je postavljena preko usisa za ventilatore rashladnog sustava. Hlađenje je odlično – umjereno glasno, interno dobro raspoređeno i u konačnici djelotvorno, jer temperatura gornje strane kućišta nikad nije prešla 33 °C.

Gornji dio baze ima nježni gumasti finiš, što ostavlja premium dojam, no na duže staze ima tendenciju hvatanja prljavštine i masnoće gamerskih znojnih ručica. Tipkovnica je izvrsna, s malo dubljim hodom, što će neki korisnici preferirati. Raspored tipki je neobičan jer su zadržane F tipke pune veličine, a numerički dio tipkovnice maksimalno je stesan i pomaknut prema gore, što je oslobodilo mjesto za smještanje velikih kursorskih tipki. Pozadinsko osvjetljenje bijele je boje, s mogućnošću regulacije jačine. Ispod tipkovnice nalazi se prilično malen, no precizan touchpad (Microsoftov driver Precision) s dvije odvojene tipke dobro ugođenog odziva i jasnog taktilnog odziva prilikom korištenja.

okvirne performanse u igrama i7 + GTX 1060 6GB i7 + GTX 1060 3GB i5 + GTX 1060 6GB i7 + GTX 1050 Ti Far Cry 5 Ultra 58 59 55 42 High 63 64 59 45 Shadow of the Tomb Raider High 47 49 47 37 Medium 48 50 48 37 Total War: Warhammer Ultra 51 54 50 39 High 72 73 70 53 Witcher 3 Ultra 48 45 47 31 High 71 67 69 46 Overwatch Epic 108 101 102 68 Apex Legends Highest 69 64 70 43 Battlefield V High 42 43 43 30 Medium 50 51 50 37

cinebench r15 performanse Multi-Core Single-Core HP Omen 15-dc0026nm 1192 176 Dell G3 3579 273128950-N0551 1163 171 Dell G3 3579 273096787-N0557 1163 171 Asus TUF FX505GE-BQ176 1125 178 Dell G3 3779 273096790-N0602 1121 172 HP Pavilion Gaming 15-cx0031nm 1120 176 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.014 1096 178 Acer Predator Helios 300 NH.Q3DEX.014 1082 176 Acer Predator Helios 300 NH.Q3EEX.012 1082 176 HP Omen 15-dc0021nm 849 175 HP Omen 15-dc0022nm 843 172 Asus TUF FX504GE-EN105T 842 173 HP Pavilion Gaming 15-cx0026nm 841 173 Dell G3 3779 273108213-N0600 840 173 Lenovo Legion Y530 i5 81FV00PFSC 838 173 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.011 834 174

world of tanks encore performanse 1080p, Ultra Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.014 16.153 Acer Predator Helios 300 NH.Q3DEX.014 16.039 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.011 15.843 HP Omen 15-dc0026nm 15.339 HP Omen 15-dc0022nm 15.262 HP Pavilion Gaming 15-cx0031nm 13.948 Lenovo Legion Y530 i5 81FV00PFSC 10.498 Dell G3 3779 273096790-N0602 10482 Dell G3 3579 273128950-N0551 10.448 Dell G3 3579 273096787-N0557 10.340 Acer Predator Helios 300 NH.Q3EEX.012 10.329 Dell G3 3779 273108213-N0600 10.241 Asus TUF FX505GE-BQ176 10.042 HP Pavilion Gaming 15-cx0026nm 10.039 HP Omen 15-dc0021nm 9.952 Asus TUF FX504GE-EN105T 9.721

Konkretni Legion Y530 specifičan je i prema 144-hercnom LG-jevom IPS panelu, s pokrivenošću sRGB spektra od 97% i maksimalnom svjetlinom od 290 cd/m2. G-Sync nije podržan, no svejedno je ekran zbog niskih latencija i visoke brzine osvježavanja odličan, kako za igranje, tako i za svakodnevni rad. Uniformnost boja i osvjetljenja je solidna, no tvornička kalibracija mogla bi biti bolja. Toplina je na maksimalnom osvjetljenju podešena na 6.800 kelvina, što je dobro, no vrijednost gamma je 1.9, što znači da je kontrast nešto lošiji. Nakon kalibracije gammu smo ispeglali na 2.26. Općenito je riječ o jednom od boljih ekrana viđenih na ovom testu, no imajte na umu da on neće nužno biti na svakom Legionu Y530. Naime, u službenim specifikacijama uopće nije navedeno da je ekran 144-hercni. Uz to, zbog pogreške ustupitelja, isprobali smo i “preskup” Y530, s procesorom i7 i GTX-icom 1060. On je imao puno lošiji 60-hercni ekran, s izraženo zelenkastim tonom (panel BOEhydis NV156FHM-N61).

U našem primjerku kuca, pak, četverojezgreni Core i5-8300H u kombinaciji s dvije 8-gigabajtne pločice 2.666-megahercne DDR4 memorije i grafičkom karticom GTX 1050 Ti. Nju, nažalost, nije moguće opremiti generičkim Nvidijinim driverima, već ovisimo o Lenovovim, koji su u trenutku testiranja na verziji 417.35 iz prosinca prošle godine. Driveri i sav dodatni softver instaliraju se preko aplikacije Lenovo Vantage, koja ujedno nudi i upravljanje raznim dodatnim mogućnostima, praćenje sistemskih parametara, jamstva i slično. To je posebno zgodno jer se ovaj model ne isporučuje s Windowsima.

Kad je u pitanju pohrana podataka, tu je kombinacija 128-gigabajtnog NVMe SSD-a i čvrstog diska od jednog terabajta. SSD je neki Lenovov OEM, s performansama u skladu s većinom NVMe SSD-a koji se ugrađuju u laptope. To znači – visoka brzina čitanja, ali relativno skromna pisanja. Kad je riječ o bateriji, Lenovo je u Y530 ugradio model od 52.500 mWh, koji je u našem testiranju pokazao natprosječne mogućnosti – laptop je u PCMarkovom testu izdržao gotovo četiri sata. Y530 je u ovom testu jedan od jeftinijih laptopa i premda ne može konkurirati jeftinijem Acerovom Nitru 5 u sirovoj snazi, ima bolje riješeno kućište, mnogo bolji ekran, više memorije i brži SSD.