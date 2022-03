Lenovo Tab P12 Pro - Unaprjeđenje u svakom smislu

specifikacije Ekran 12,6" IPS @ 120 Hz (1.600x2.560, 16:10, 274 PPI) Procesor Qualcomm Snapdragon 870

1 × Kryo 585 do 3,2 GHz

3 × Kryo 585 do 2,42 GHz

4 × Kryo 585 do 1,8 GHz

Adreno 650 GPU RAM / Memorija 6 GB RAM / 128 GB UFS 3.1

8 GB RAM / 256 GB UFS 3.1 Stražnje kamere 13 MP, f/2.4

5 MP f/2.2 ultra-široka Prednja kamera 8 MP, f/2.0 Povezivost Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Baterija / brzo punjenje 10.000 mAh / 45 W Konektor za slušalice Nema Dodatno Quad stereo zvučnici Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 285,6 x 184,5 x 5,6 mm / 565 g Operacijski sustav Android 11 Jamstvo 3 godine

Tab P12 Pro zasnovan je oko 12,6-inčnog AMOLED ekrana razlučivosti 2K+ što će reći da u pogledu veličine ulazi u konkurenciju s ostalim velikim tabletima koji su najavljeni ili već na tržištu – 12,9-inčnim iPadom Pro i 12,4-inčnim Samsungovim Galaxy Tabom S8 Plus. Unatoč sličnim dimenzijama, Tab P12 Pro ima nešto nižu gustoću piksela (PPI) budući da je razlučivost ekrana 2.560×1.600. To vas u praksi ne treba zabrinjavati jer je gustoća dovoljno visoka da ne dolazi do zrnatosti prikaza. S druge strane, korištenje standardne razlučivosti na koju smo navikli s PC-ja ima prednost u kontekstu korištenja funkcije Project Unity. Riječ je o softveru za PC i Android koji omogućava korištenje tableta kao sekundarnog ekrana na PC-ju, pod uvjetom da su dva uređaja spojena na istu mrežu. Kvaliteta prikaza očekivano nije vrhunska, no iskoristiva je za uredski rad.

U tom smislu treba spomenuti da Android 11 instaliran na ovaj tablet nudi poseban Desktop način rada sučelja, koji prilagođava sučelje upravljanju s kursorom miša, odnosno, touchpada i aplikacije pakira u prozore. To nije slučajno jer Lenovo kao dodatnu opremu za kupovinu nudi Keyboard Pack - zaštitni pokrov poleđine s integriranom tipkovnicom i touchpadom. Digitalna olovka Lenovo Precision Pen 3 dio je standardnog pakiranja, a predviđena je da se odlaže na posebno mjesto na poleđini tableta i fiksira magnetski. Odlaganje olovke na ovakav način ujedno osigurava napajanje interne baterije. Olovka je softverski podržana preko aplikacije Podsjetnik koja ima i plutajući widget smješten na desnom rubu ekrana kada god je olovka odvojena od kućišta. Preko widgeta moguće je otvoriti novu bilješku, koristiti olovku kao povećalo na ekranu ili je koristiti kao virtualni laserski pokazivač. Sama olovka ima jednu tipku i deblji neizmjenjivi vrh. Oblikovana je i dimenzionirana odlično tako da ju je ugodno koristiti. Ipak, treba naglasiti da pisanje po Tabu P12 Pro, baš kao i po bilo kojem drugom klasičnom tabletu, traži navikavanje jer je površina vrlo skliska i tvrda.

Blagodati brzog AMOLED-a

Prošlogodišnji P11 Pro imao je IPS ekran, a novi tablet sa sobom donosi golemu nadogradnju – nudi OLED ekran brzine osvježavanja 120 Hz koji podržava i Dolby Vision. Podrška za Dolby Vision omogućava tablet da prilikom reprodukcije kompatibilnog video sadržaja (primjerice s Netflixa) automatski kalibrira ekran. Lenovo ne navodi mogućnosti prikaza boja, no tvrdi da ekran ima svjetlinu do 600 nita u uvjetima ekstremnog vanjskog osvjetljenja. Pod slabijim osvjetljenjem (ili kada se svjetlina podešava ručno) svjetlina ekrana ide do 400 nita što smo provjerili instrumentom. Brzina osvježavanja od 120 Hz podešena je tvornički iako se ručno može smanjiti i na 60 Hz ako želite produljiti trajanje baterije. Također je moguće odabrati različite kalibracije ekrana u pogledu kontrasta i topline boja. Tvornički je odabran profil "Prirodno" koji ima toplinu bijele točke od oko 6.100 kelvina što će reći da je prikaz boja topao. Moguće je podesiti i hladnu varijantu koja temperaturu podešava bliže idealnoj od 6.500 kelvina. . Sve u svemu riječ je o odličnom ekranu koji jedan od glavnih aduta ovog uređaja.

Digitalna olovka magnetski je fiksirana na stražnju stranu tableta. Kada je spremljena, napaja internu bateriju

P12 Pro ostavlja odličan dojam u pogledu kvalitete izrade. Kućište je izrađeno od čvrste aluminijske legure u dva tona tamno sive boje, dok se s prednje strane nalazi Gorila Glass staklo. Bokovi su ravni , no rubovi nisu oštri već lagano izbrušeni. Sve u svemu dizajn je vrlo sličan Xiaomijevom Padu 5 kojeg smo isprobali prije nekoliko mjeseci. Usprkos tome što se u kućištu nalazi snažna baterija od 10.000 mAh, P12 Pro je tanji od 6 mm.

Kako je i red, Lenovo nudi vrlo dobru aplikaciju za praćenje jamstva. Iz nje je moguće kupiti i nadograđeno jamstvo

Na gornjoj i donjoj užoj strani nalaze se impresivno glasni i kvalitetni zvučnici koje potpisuje JBL, kompatibilni s tehnologijom Dolby Atmos. Ako tablet držimo horizontalno, na lijevom boku su i tipka za uključivanje s čitačem otiska prsta te utor za microSD karticu, dok je s desne strane USB-C 3.2 Gen 2 konektor preko kojeg je podržano 45-vatno brzo napajanje baterije. Lenovo nažalost s tabletom ne isporučuje punjač koji može doseći ovu snagu napajanja već nudi 30 W. Uz punjač, u pakiranju se nalazi i USB-C kabel te adapter za korištenje slušalica preko USB-C porta. Čitač otiska prsta ne radi najbolje. Sve je ok ako su vam ruke čiste i vrlo suhe, no u suprotnom senzor vrlo često ne može očitati otisak. Već i mala količina masnoće (primjerice s lica ili od kreme za ruke) može jako utjecati na kvalitetu prepoznavanja. Osim otiskom, moguće se biometrijski autenticirati preko prednje kamere koja raspolaže i s IR TOF senzorom. Prepoznavanje lica radi solidno, no nije 100% pouzdano.

Optimiziran za horizontalu

Osim olovke, u pakiranju su 30-vatni naponski adapter i USB-C kabel. Problem je jedino što tablet podržava 45 vatno napajanje

Na donjem, širem boku tableta nalaze se utori za spajanje zaštitnog pokrova i pogo-kontakti za napajanje dok su na gornjoj, skroz s lijeva, smještene dvije metalne tipke za reguliranje glasnoće. Na gornjoj strani su i dva mikrofona. Pozicija mikrofona neobična je kao i pozicija prednje kamere koja je skrivena u duljoj, a ne kraćoj letvici ekrana kao kod većine drugih tableta. Logika je jednostavna – Lenovo računa na to da će većina korisnika za vrijeme korištenja uređaj držati vodoravno, a ne okomito poput mobitela. Ovakav dizajn je također kompatibilan s korištenjem tableta u kombinaciji s tipkovnicom čime ga pretvaramo u hibridni laptop.

Imamo dvije stražnje kamere od kojih je standardna pristojna, dok ultra-široka ne može kreirati kvalitetne fotografije

Prednja kamera razlučivosti je 8 MP i otvora blende f/2. Snima solidne fotografije kada je osvjetljenje dobro. U pogledu videa nudi razlučivost FullHD uz nekakvu prosječnu kvalitetu kakvu očekujemo od ovakvih malenih senzora. Na poleđini laptopa smješten je otok s dvije kamere i LED-icom za osvjetljenje. Primarna kamera razlučivosti razlučivosti je 13 MP u kombinaciji s otvorom blende f/2.4, a sekundarna ima 5 MP i blendu f/2.2. I dok je kvaliteta primarne kamere sasvim pristojna, ultra-široka kamera čak i pod izvrsnim osvjetljenjem ima mutne, isprane fotke s izraženim kromatskim aberacijama.

Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Pad 5 Lenovo Tab P12 Pro 3DMark Wildlife 1.092 3.432 4.314 PCMark for Android Work 3.0 Performance 8.358 11.055 13.438 Web Browsing 7.043 8.949 10.736 Video Editin 5.849 6.990 7.153 Writing 9.079 11.877 15.553 Photo Editing 14.011 21.927 31.826 Data Manipulation 7.908 10.136 11.526 Baterija 8 h 19 min 10 h 22 min 8 h 54 min

U unutrašnjosti tableta nalazi se Snapdragon 870, SoC visoke klase najavljen sredinom prošle godine. Riječ je o daleko moćnijem rješenju u odnosu na Snapdragon 730G iz starije inačice Lenovovog tableta. Kao što se može pretpostaviti, ovaj SoC bez muke pokreće sve aplikacije, a posebno mu dobro leže igre. Genshing Impact, jednu od najzahtjevnijih mobilnih igara, bez problema vrti na maksimalnim postavkama kvalitete pri brzini od 60 sličica od sekundi, bez usporavanja tijekom duljih perioda igranja. Pri kupovini možemo birati varijantu sa 128 ili 256 GB interne memorije, a kapacitet memorije određivati će veličinu radne memorije – 6 ili 8 GB.

S modelom Tab P12 Pro Lenovo je uspio stvoriti tablet koji se bez problema može nositi s najboljim uređajima konkurencije. Uređaj je dovoljno moćan za sve vrste zadataka, bilo da je riječ o igranju, konzumaciji videa i glazbe, ili korištenju različitih aplikacija, no tajno "oružje" je bez sumnje su optimizacije za rad s uredskim aplikacijama u kombinaciji s tipkovnicom i mišem. Još jedna prednost u ovom smislu je to što u dodatnoj opremi stiže digitalna olovka. S druge strane, osim neuvjerljivog čitača otiska prsta, osnovna mana uređaja je što nema integriran modem što mnogi korisnici očekuju od uređaje ovakve klase i cijene.