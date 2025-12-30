Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable - Robotizirano revolucionaran

Proteklih nekoliko godina savitljivi OLED ekrani postali su omiljena komponenta proizvođača pri izradi inovativnih, konceptualnih uređaja. Većina proizvođača savitljive je OLED ekrane implementirala u preklopne uređaje, dok su se oni hrabriji te ekrane odlučili namatati i time stvoriti uređaje s ekranima koji se, poput papirnatog svitka, razvlače, i time u kompaktne dimenzije smještaju ekrane velikih dimenzija. Prvi proizvođač koji se odvažio na implementaciju tog koncepta bio je LG, sada već davne 2019. godine, kad su svijetu predstavili Signature OLED TV R, televizor koji se razmatao poput pop-up projektorskog platna. Od tog predstavljanja pa sve do danas, mnogi proizvođači predstavili su koncepte koji koriste tu tehnologiju, no Lenovo je prvi koji se odvažio na njenu implementaciju u model laptopa namijenjenog serijskoj proizvodnji.