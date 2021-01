SteelSeries Rival 3 Wireless - Bez žice na dvije fronte

Specifikacije Tip senzora Optički (TrueMove Air, 16.000 DPI) Dimenzije 120,6 x 58,3 x 21,5 mm Masa 106 g s dvije baterije, 96 g s jednom baterijom Broj tipki 6 Vrsta priključka USB bežični adapter, Bluetooth 5.0 Kabel Nema Jamstvo 2 godine

Svoju bogatu ponudu miševa za igrače SteelSeries nedavno je dodatno proširio bežičnom varijantom popularnog modela Rival 3. Rival 3 Wireless namijenjen je igračima koji ne vole žice te istog miša žele koristiti na više uređaja, ali i onima koji ni na put ne žele bez svog omiljenog glodavca te su za takvu praktičnost spremni platiti osjetno više nego za žičanu varijantu.

Malen i elegantan, Rival 3 Wireless miš je kojeg možemo koristiti za igranje i posao, a posebno nam je drago što, osim klasičnog bežičnog, rada, podržava i Bluetooth 5.0

Za 499 kuna, koliko Rival 3 Wireless košta u maloprodaji, dobiva se miš simetričnog oblika, namijenjen dešnjacima koji miševe drže vršcima prstiju. Bočne stranice miša lagano su udubljene i postavljene pod kutom, kako bi stisak prstiju osigurao maksimalnu stabilnost, čak i u žestokim akcijskim trenucima u igrama. Igračima koji na miševe naslanjaju čitav dlan, miš bi mogao biti premalen, pogotovo ako su im šake krupnije. Tijelo miša obojeno je mat crnom bojom, a na njemu se ističu tek sivi amblem tvrtke na leđima i osvijetljeni kotačić. Za razliku od modela Rival 3, bežična varijanta nema osvijetljeni amblem, no osvjetljenje kotačića moguće je podešavati u službenom driveru. Iako se radi o bežičnom mišu koji koristi klasične AA baterije, Rival 3 Wireless u ruci je vrlo stabilan i ima dobro pogođen centar ravnoteže.

Iako mu je zadnjica veća od prednjeg dijela, miš je fino balansiran i ne vuče ni na koju stranu kad ga podižemo s podloge

Od dodatnih tipki, Rival 3 Wireless nudi tek dvije bočne tipke uobičajenih pretpostavljenih funkcija, te jednu dodatnu tipku ispod kotačića, kojom u hodu možemo mijenjati osjetljivost senzora. Svim je tim tipkama funkcije moguće definirati u driveru, gdje možemo podešavati parametre senzora (osjetljivost, osvježenje, snapping, akceleraciju i štednju energije) te snimati makro naredbe, definirati korisničke profile i slično.

Bočne stranice miša udubljene su i postavljene pod kutom, što osigurava stabilan grip kada miša držimo vršcima prstiju

Rival 3 Wireless s računalom se povezuje preko 2,4 GHz Wi-Fi modula, koji je praktično pohranjen u njegovu unutrašnjost. Miš, osim toga, podržava Bluetooth 5.0 povezivost, pa ga možemo povezati s mobilnim uređajima, HTPC-jem ili bilo kojim drugim uređajem koji koristimo. Između uređaja koje kontroliramo prebacujemo se pomicanjem kliznog prekidača na donjoj strani miša. Miš na bateriji može izdržati više od 400 sati, ovisno o postavkama i o tome koristimo li dvije ili samo jednu AA bateriju.

Između uređaja možemo se prebacivati pomicanjem kliznog prekidača na donjoj strani miša

U unutrašnjosti miša nalazi se optički senzor TrueMove Air, maksimalne razlučivosti od 18.000 DPI, podesive u koracima od 100 DPI. Taj senzor izrađen je u suradnji s tvrtkom PixArt, a temeljen je na modelu 3335. Senzor ima impresivne specifikacije i sposoban je prepoznati ubrzanja od 40 G i brzine od preko 10 m/s. U stvarnosti takve je brojke nemoguće doseći, no valja spomenuti kako je za vrijeme našeg testiranja senzor uredno pratio i najbrže pomake koje smo mogli ostvariti – skromnih 3,5 m/s – te kako naši alati nisu zabilježili nijednu grešku.

Senzor na uobičajenim osjetljivostima ne pokazuje znakove akceleracije ili smoothinga, koje se pojavljuju tek na 6400 DPI, a izražene su na znatno većim razlučivostima. Preciznost DPI-ja, ovisno o razini, varira i do 10%, što nije nužno greška koja utječe na svakodnevni rad, no nije je lijepo vidjeti. Miš podržava četiri frekvencije osvježenja – 125, 250, 500 i 1.000 Hz – i na svakoj pokazuje manje nasumične nepravilnosti. U realnim uvjetima nijednu od tih mana nije moguće primijetiti. Provučen kroz ratišta Battlefielda i Call of Dutyja, miš je odradio odličan posao, i nijednom nas nije nas ostavio na cjedilu.

Rezultati testiranja MouseTesterom

Za testiranje miševa koristimo softver MouseTester. Taj nam softver omogućuje da pronađemo eventualne nedostatke u komunikaciji miša s računalom zbog kojih bismo mogli imati problema u igrama. Fokusiramo se na očitavanje brzih pomaka, stabilnost veze s računalom i potencijalne probleme u preciznosti koji se manifestiraju kroz jittering i umjetno poravnavanje kursora.

Rezultate testiranja miša SteelSeries Rival 3 Wireless pogledajte ispod.

Grafikon iznad prikazuje stabilnost veze miša s računalom. U idealnom slučaju, linija će na svim postavkama biti ravna. Eventualne nepravilnosti negativno utječu na odaziv i smanjuju pouzdanost miša.

SteelSeries Rival 3 Wireless na svim dostupnim frekvencijama pokazuje određene nepravilnosti. One su dovoljno male da ih za vrijeme igre nismo osjetili, no jasno je da su prisutne.

Grafikon iznad prikazuje stabilnost praćenja brzih pokreta i maksimalnu brzinu koju senzor može registrirati. U idealnom slučaju prikazana linija bit će bez velikih nepravilnosti. Suvremeni senzori najčešće mogu prepoznati brzine mnogo više od onih koje mogu ostvariti obični smrtnici poput nas, koji u svojim testiranjima rijetko prelazimo vrijednost od 3,5 m/s.

S tim na umu, za vrijeme testiranja SteelSeries Rival 3 Wireless uredno je registrirao pokrete i na najvećim brzinama koje smo ostvarili, te nije pokazivao znakove gubljenja kontakta s podlogom.

Slično brzini, moderni senzori sposobni su pratiti mnogo veća ubrzanja od onih koje može ostvariti ljudska ruka. U idealnom slučaju, graf iznad prikazuje pravilnu uspravnu liniju bez neočekivanih prekida.

Za vrijeme testiranja, SteelSeries Rival 3 Wireless ubrzanje je pratio uredno i bez nepravilnosti.

Takozvani Paint Test omogućuje nam da provjerimo prisutnost jitteringa i saznamo koristi li miš umjetno zaglađivanje pokreta. Ove dvije stvari, kad su prisutne, negativno utječu na preciznost, što posebno smeta za vrijeme igranja strateških i pucačkih igara u kojima precizni i brzi pomaci imaju najveću vrijednost. Jittering se manifestira kroz izrazito nepravilne i grbave linije, dok se smoothing prepoznaje po savršeno ravnim linijama koje djeluju kao da smo ih crtali uz pomoć ravnala.

Test miša SteelSeries Rival 3 Wireless pokazuje dobre rezultate na najčešće korištenim razlučivostima. Prvi znakovi neželjenog jitteringa i smoothinga pojavljuju se na razlučivostima višim od 6.000 DPI, a iznimno su izraženi na vrlo visokim razlučivostima, poput maksimalnih 18.000 DPI.

Zaključak

SteelSeries Rival 3 Wireless nastavio je tvrtkinu tradiciju proizvodnje kvalitetne periferije za igrače. To nije najjeftiniji miš takvog tipa koji možete kupiti, i sasvim je jasno da nije bez mane, no radi se o mišu o kojem valja razmisliti, pogotovo ako imate potrebu za svestranim glodavcem kojeg možete koristiti na više uređaja i u pokretu.