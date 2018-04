Momit Home Starter Kit - Pametno do toplog doma

specifikacije Tip Pametni termostat Senzori Temperatura, vlažnost zraka, kretanje, GPS (putem Interneta) Način spajanj WiFi Ekran osjetljiv na dodir Ne Mogućnost dodavanja senzora Da Jamstvo 1 godina

Na spomen pametnih termostata većina će tehnički potkovanijih korisnika pomisliti na Nest – inovativni termostat i istoimenu tvrtku koju je Google u jednom trenutku kupnjom stavio pod svoje okrilje. Nest termostat je 2011., kada je predstavljen, bio jedan od prvih pametnih termostata, no u međuvremenu se pojavilo mnogo drugih uređaja koje nude slične funkcije. Španjolska tvrtka Momit jedan je od Nestovih konkurenata, a nama i vama zanimljiva je zbog toga što su njeni proizvodi osjetno jeftiniji od Nestovih te odnedavno dostupni i na domaćem tržištu zahvaljujući tvrtki Links.

Momit je osnovan kao startup tvrtka prije šest godina, 2013. su predstavili prvi pametni termostat (momit Smart Thermostat), 2015. drugi model iste klase (momit Home Thermostat), a godinu dana kasnije još dva uređaja – momit Cool (termostat za klima uređaje) i momit Bevel.

Naš fokus u ovom članku je na momit Home termostatu koji smo dobili na testiranje. Točnije, riječ je o momit Home Starter Kitu, koji se sastoji od kontrolne jedinice i gatewaya kojim se termostat spaja na kućnu mrežu i dalje na Internet. Iako upravljanje može raditi i lokalno, dakle bez pristupa Internetu, za punu funkcionalnost, odnosno daljinsku kontrolu, nužan je Internet. Tada gateway preko vašeg kućnog routera može komunicirati s Momitovim serverima, a s njima može komunicirati i aplikacija instalirana na vaš telefon.

Oprema i instalacija

Osim termostata i gatewaya, u pakiranju se nalazi još nekoliko dodataka – kratki mrežni kabel za spajanje gatewaya na kućni router, adapter za napajanje gatewaya s USB kabelom (gateway se napaja preko micro USB konektora), par baterija za napajanje termostata te set vijaka za fiksiranje termostata na zid. Sâm termostat dostupan je u nekoliko boja, no čini se da je domaći uvoznik odlučio u ponudu staviti samo crnu varijantu.

Ekstender omogućava dodavanje sekundarnog bežičnog senzora temperature koji se spaja u isti sustav

Retrospektivno gledajući, instalacija je prilično jednostavna. Kažemo retrospektivno jer smo si štopali vrijeme od otvaranja pakiranja pa sve dok sustav nije proradio, i za to nam je trebalo nešto manje od dva sata. Tri su razloga za to. Prvi – jer smo ziheraši. Drugi – zato što vaš autor dosad nikad nije spajao termostat. I treći – jer smo termostat spajali na instalaciju s tri žice, a termostat ima samo dva konektora. Vi vjerojatno nećete imati tih problema zato što instalacije većinom imaju dvije žice. U našem slučaju riječ je o kompleksnijem sustavu, koji ima centralni termostat koji kontrolira bojlerom i pumpom, a periferni termostati po sobama kontroliraju rad ventilacije unutar radijatora kako bi regulirali lokalnu temperaturu. Jedan od tih perifernih termostata zamijenili smo pametnim termostatom.

Proces instalacije teče ovako – potrebno je prvo spojiti gateway na router i uključiti ga. Gateway je dosta malen, i na sebi ima tri veće ikone koje nam govore je li sve u redu, ili neka od komponenti sustava na radi. Nakon toga na mobitel instaliramo aplikaciju Momit Home. Malo je zbunjujuće što Momit na App Storeu i Google Playu ima različite aplikacije za svaki od svojih uređaja, pa je potrebno instalirati i pokrenuti onu pravu kako bi uređaj koji ste kupili proradio. Bolje rješenje bila bi unificirana aplikacija, no što je, tu je.

Momit gateway koji se spaja na kućni router

Nakon instalacije aplikacije treba identificirati uređaje upisivanjem njihovih serijskih brojeva, ili, pak, lakše, brže i bolje – usmjerivanjem kamere mobitela na naljepnice s QR kôdovima. Tu, nažalost, nije sve prošlo idealno. Jedan od posljednjih koraka prilikom podešavanja novog termostata je upisivanje adrese uređaja kako bismo u aplikaciji mogli imati vremensku prognozu. Na testnom Xiaomiju Mi6 taj korak nije nikako prolazio (aplikacija bi tvrdila da adresa nije upisana, a zapravo jest bila upisana). Na drugom telefonu, Motorolinom, dodavanje je išlo bez problema.

Posljednji korak u instalaciji je spajanje termostata, odnosno baze termostata, na instalaciju. Na raspolaganju su nam dva kontakta, na koje treba spojiti dovod napona te žicu koja aktivira sustav grijanja. U pravilu je to bojler, no u našem slučaju bio je to samo jedan radijator, odnosno ventilator u tom radijatoru. Bazu termostata tada treba fiksirati na zid, a potom na nju pričvrstiti i sam termostat.

Praktično i jeftino

U aplikaciji Momit Home možemo pregledavati sve dodane termostate koji mogu biti podijeljeni po lokaciji stambenog objekta i po sobama unutar objekta. Momit također prodaje i Extension kit – uređaj kojim je postojećem termostatu moguće dodati sekundarnu točku mjerenja, što pomaže ako su vam neke sobe hladnije, a u njima povremeno boravite.

Aplikacija je vrlo dobro dizajnirana, i pri radu nismo naletjeli na neke osobite probleme. Jednom nam je iskočila notifikacija s nekom greškom na španjolskom (iako je sučelje podešeno na engleski), no to je u principu to.

U primarnom sučelju aplikacije imamo prikazanu unutarnju i vanjsku temperaturu, način rada (ručni, automatski, termostat isključen) te mjerač razine napunjenosti baterije. Mjerenje termostata moguće je ručno dodatno kalibrirati, podesiti temperaturnu histerezu (dakle, usporiti reakcije na tražene promjene temperature) te podesiti svjetlinu ikona na samom termostatu. Temperatura se može podešavati ručno, prema rasporedu, a mogu se uključiti neke dodatne opcije kao što je praćenje preko GPS-a (tipa drži temperaturu na 21 °C ako sam unutar 10 km od kuće) ili detekcija ima li u prostoriji ukućana, odnosno zaposlenika, kao u našem slučaju. Smart način rada, pak, pokušava prilagoditi potrošnju ručnim podešavanjima korisnika, odnosno anticipirati grijanje i hlađenje na bazi prethodnih akcija korisnika. Naposljetku, tu je i mogućnost kreiranja budžeta, koja omogućuje da aplikacija na bazi tog budžeta pokuša prilagoditi potrošnju sustava. U tom slučaju treba upisati snagu sustava, način potrošnje i cijenu kW, a aplikacija će odraditi ostale prilagodbe, pod uvjetom da koristimo automatski način rada.

Svi ti senzori i načini rada u konačnici bi trebali rezultirati uštedom energije do 30%. To je dakako idealna brojka, no dodatna kontrola u svakom slučaju donosi mogućnosti za uštedu. Prava vrijednost ovakvog uređaja je veći luksuz i praktičnost prpi upravljanju grijanjem. S obzirom na relativno pristupačnu cijenu (daleko nižu u odnosu na slične termostate razvikanijih proizvođača kao što su Siemens, Vaillant ili sâm Nest), Momit Home nameće se kao sjajan izbor ako kupujete novi termostat, a spremni ste potrošiti malo više kako biste i u ovom aspektu zakoračili u budućnost.