MSI B350M Mortar i B350 Gaming Plus - Cjenovno pristupačne sestre

specifikacije - MSI B350M Mortar Čipset AMD B350 Socket Socket AM4 Memorija 4x DDR4, do 3.200 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 x PCIe 3.0 x16

1 x PCIe 2.0 x16 (interno x4)

2 x PCIe 2.0 x1 SATA / M.2 / U.2 4 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA Mreža 1 x GbE Realtek 8111H Audio Realtek ALC892 7.1 Stražnji konektori 1 x PS/2

1 x LAN (RJ45) port

1 x DisplayPort

1 x HDMI 1.4

1 x DVI-D

2 x USB 2.0

3 x USB 3.1 Gen1 Type-A

1 x USB 3.1 Gen1 Type-C

5 x analogni audio

1 x S/PDIF optički audio out Jamstvo 3 godine

specifikacije - MSI B350 Gaming Plus Čipset AMD B350 Socket Socket AM4 Memorija 4x DDR4, do 3.200 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 x PCIe 3.0 x16

1 x PCIe 2.0 x16 (interno x4)

2 x PCIe 2.0 x1

2 x PCI SATA / M.2 / U.2 4 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA Mreža 1 x GbE Realtek 8111H Audio Realtek ALC892 7.1 audio Stražnji konektori 1 x PS/2

1 x LAN (RJ45) port

1 x VGA

1 x HDMI 1.4

1 x DVI-D

2 x USB 2.0

3 x USB 3.1 Gen1 Type-A

1 x USB 3.1 Gen1 Type-C

6 x analogni audio Jamstvo 3 godine

Na test smo ovaj put dobili dvije vrlo slične, a opet različite, MSI-jeve ploče. Veća pripada MSI-jevoj seriji Performance Gaming (B350 Gaming Plus), a manja seriji Arsenal Gaming (B350M Mortar), koju MSI tehnički pozicionira u nešto niži cjenovni segment. Doduše, svaki proizvođač danas ima toliko ploča da je vrlo teško reći na kakve točno korisnike cilja. To je zapravo i vrlo dobro vidljivo kod ovih MSI-jevih modela, koji su prema imenu namijenjeni igračima.

S obzirom na to da je riječ o B350 čipsetu, ove se ploče nameću kao vrlo dobra podloga za nove AMD-ove APU-ove. Ako nemate love za poštenu grafičku karticu, fino si kupite APU i peglajte free-to-play i eSports naslove, uz prilično solidne performanse. Alternativno, možete kupiti i jači procesor u kombinaciji s jeftinijom diskretnom grafičkom karticom, kao što je, primjerice, GTX 1050 Ti.

B350M Mortar

Manja ploča isporučuje se s minimumom dodatne opreme – dva crna SATA kabela i zaštitnom pločicom za kućište. Sama ploča izvedena je s crnim mat PCB-om, koji je kombiniran s crnim konektorima i jednim pasivcem titanski sive boje, koji hladi VRM sklopovlje. Količina elektronike ispod tog hladnjaka ne ulijeva baš povjerenje jer je riječ o 4+2-faznom sklopu. Tik do procesora smještena su četiri memorijska utora, koja nativno podržavaju memoriju brzine 3.200 MHz. Utori, nažalost, nisu kodirani bojom pa će manje iskusni korisnici morati baciti oko u priručnik kako bi složili module u dvokanalni mod.

Ploča načelno prima dvije grafičke kartice, no samo je prvi (ojačani) utor x16 i spojen direktno na procesor; drugi je spojen na čipset i osjetno je sporiji. Tu su još i dva x1 utora. Ispred jednog od njih smješten je M.2 konektor koji podržava isključivo NVMe uređaje duljine maksimalno 80 mm. Na ploču možemo spojiti još do četiri SATA uređaja. Od internih konektora tu su još četiri konektora za ventilatore, jedan USB 3.1 Gen1, dva USB-a 2.0 i konektor za spajanje RGB traka. Ploča ima i vlastito, dosta diskretno crveno osvjetljenje, koje nije moguće mijenjati, a ograničena je i glede upravljanja vanjskim trakama – možemo odabrati samo sedam preddefiniranih boja, i to je to.

Izbor dodatnih kontrolera očekivano je skroman – za mrežu i zvuk brinu se stariji Realtekovi čipovi (ALC892 za zvuk). Na stražnjoj strani ploče nude se PS/2 konektor, par USB-a 2.0, četiri USB-a 3.1 Gen1 (tri A, jedan C), HDMI, DisplayPort i DVI za spajanje integrirane grafike, RJ-45 za spajanje mreže te pet analognih i jedan digitalni konektor za zvuk.

Iako je riječ o jeftinoj ploči bez overklokerskih điđa, na B350M Mortar bez problema možete overklokirati sve Ryzen procesore. UEFI radi brzo i nudi solidan broj opcija, iako će zahtjevniji korisnici, recimo, primijetiti da ploča nudi samo dva senzora za temperaturu, ili da, recimo, ne nudi reguliranje napona SoC-a.

B350 Gaming Plus

Ovaj MSI-jev model već je i u pogledu izgleda mnogo raskošniji od modela Mortar. MSI je ovdje iskoristio puno više crvenih detalja, uključujući i kolor kodiranje memorijskih utora, što olakšava instalaciju memorije. Napajanje procesora, s druge strane, ništa bolje nije riješeno u odnosu na Mortar. Jedina razlika je to što na ovom modelu i one dvije dodatne faze imaju vlastiti pasivni hladnjak. U skladu s crvenim elementima, ploča je opremljena i diskretnim crvenim LED-icama, koje su poredane po donjem dijelu oboda.

Ponuda utora, zahvaljujući ATX formatu, bolja je nego kod Mortara, no samo ako su vam bitni PCI utori. Da, ova ploča ima posve jednaku konfiguraciju PCIe utora kao i micro ATX model, no nudi i dva PCI utora, što će biti zgodno ako još uvijek koristite kakvu zvučnu ili TV karticu takvog formata. M.2 konektor na ovoj ploči podržava i najdulje, 110-milimetarske SSD-ove, a osim superbrzih PCIe, podržani su i SATA M.2 SSD-ovi.

Od internih konektora na raspolaganju su nam dva USB-a 3.1 Gen1, dva USB 2.0, šest konektora za ventilatore i jedan konektor za spajanje RGB traka, koji u ovom slučaju doista može producirati boje prema želji. Kad je riječ o dodatnim kontrolerima, napretka u odnosu na model Mortar nema – Realtek 8111H brine se za mrežu, a ALC892 za zvuk. Jedina razlika je što na ovoj ploči nije izveden optički audioizlaz, već su u ponudi samo analogni konektori. Štoviše, Gaming Plus u pogledu konektora dodatno kaska u pogledu videokonektora jer je Display Port zamijenjen prastarim VGA konektorom. Doduše, to većini korisnika i neće biti osobito bitno jer se DP u pravilu koristi na skupljim monitorima. Ostatak konektora identičan je modelu Mortar – PS/2, dva USB 2.0, četiri USB 3.1 Gen (3x A + 1x C).

Za koju se ploču odlučiti ako slažete jeftiniju konfiguraciju s Ryzenom? Ako vam vizualni aspekt konfiguracije nije bitan, model Mortar se zbog niže cijene i nešto fleksibilnije ponude konektora nameće kao bolji izbor. U suprotnom ciljajte na Gaming Plus.

MSI B350M Mortar Pristupačna cijena

Crveno LED osvjetljenje

Dobra ponuda audio-konektora

Brz i solidno moćan UEFI

Kompatibilna s Ryzen 2 serijom procesora Slabija naponska jedinica

Ograničene mogućnosti upravljanja RGB trakama

M.2 konektor ne podržava SATA uređaje Mogućnosti 7 Performanse 7 UKUPNO 7