MSI Katana GF66 - Povratak samuraja

Specifikacije (MSI Katana GF66 12UDO) Ekran 15,6" IPS (1.920 x 1.080, 144 Hz) Procesor Intel Core i7-12700H (14 jezgri) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Laptop Memorija 16 GB DDR5 (2x 8 GB, 4.800 MHz) SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 Dimenzije i masa 359 × 259 × 25 mm, 2,25 kg Operacijski sustav FreeDOS Jamstvo 2 godine Dojam: Povoljan laptop za igranje koji zadovoljava sve potrebe prosječnog igrača

MSI je na domaćem tržištu laptopa namijenjenih igračima već bio prisutan, no uglavnom kao sporedni glumac, koji iz sjene gleda bitku konkurenata. No kako je vrijeme odmicalo, MSI je shvatio da i naše, iako vrlo maleno, tržište ima potencijal, koji vrijedi pokušati iskoristiti. Tvrtka je odlučila učiniti konkretne korake prema lokalnoj ekspanziji, i to na donekle netipičan, ali zapravo logičan način. Kad se proizvođači odluče osvojiti novo tržišta, na njega obično plasiraju svoje najskuplje, najimpresivnije modele, koji su neosporno impresivni, ali u konačnici dostupni tek malobrojnim kupcima. MSI ide suprotnim smjerom, od dna prema vrhu, što je na tržištu poput našega, gdje prosječan kupac ima prilično ograničenu kupovnu moć, razuman plan.

Iznad očekivanja

Dizajn Katane GF66 dovoljno je suptilan da prođe ispod radara većini ljudi, no crveno pozadinsko osvjetljenje lako otkriva kako je riječ o laptopu za igranje

Budući da je Katana GF66 povoljan laptop za igranje, u startu smo postavili nešto niža očekivanja, kad je riječ o kvaliteti izrade. Za time, međutim, nije bilo potrebe, jer je to model koji je zaista odličan glede korištenih materijala, njihove čvrstoće te cjelokupne završne obrade. Kućište mu je izrađeno od plastike, ali ona djeluje jako čvrsto, te smo sigurni kako će Katana GF66 preživjeti dugi niz godina bez oštećenja, čak i ako s njome niste osobito pažljivi. Šarka ekrana je čvrsta, tako da ekran nije moguće otvoriti slučajno, te je prilično miran tijekom korištenja. Ne morate se bojati da će vam se ekran tresti prilikom žustrijeg igranja.

U smislu dizajna, Katana GF66 nudi neke moderne elemente, poput ekrana s tankim rubovima i odmjerenih dekoracija kućišta, no cjelokupan je dizajn zapravo agresivan, što bi moglo odbiti dio potencijalnih kupaca – poglavito one koji traže laptop (i) za povremene poslovne sastanke. Osvjetljenje je, srećom, prilično minimalno i jednobojno, tako da nećete privlačiti pozornost svih oko sebe RGB svjetlosnim spektaklom. Ipak, smatramo kako bi mnogo bolji odabir boje pozadinskog osvjetljenja bio bijela, a ne crvena, s obzirom na to da bi kao cjelina Katana GF66 u tom slučaju bila mnogo decentnija. No dobro, pretpostavljamo da MSI ovim modelom ipak cilja na mlađu publiku, kojoj to neće smetati. Baš suprotno – izgledno je kako će ih estetika ovog modela oduševiti.

Ekran koji je MSI odabrao za Katanu GF66 slijedi poznatu formulu. Radi se o 15,6-inčnom IPS panelu Full HD razlučivosti, s maksimalnom frekvencijom osvježavanja od 144 Hz. Ta formula poznata je s razlogom – jer nudi sve što je prosječnom igraču potrebno, od vrlo dobre oštrine, do vrlo brzog odziva i visoke frekvencije osvježavanja. Aspekti u kojima ovaj panel ne briljira su maksimalna svjetlina, koja je niža od očekivanog, te zasićenost boja. Očito je da je u prvom planu bila njegova brzina. Sve to znači da – razmatrate li ovaj laptop – kreativni rad, poput obrade fotografija, montaže videa, ilustriranja, ili zapravo bilo čega što zahtijeva točnost boja, Katana GF66 neće ispuniti vaše zahtjeve. Ako ste klasični igrač, kojemu je responzivnost ekrana daleko važnija od točnosti prikaza, ekran Katane GF66 mogao bi vam se itekako svidjeti.

Stara garda

Jedan od načina kako je MSI uspio spustiti cijenu Katane GF66 jest korištenjem nešto starijeg, no i dalje aktualnog hardvera. Pod poklopcem Katane GF66 dočekat će vas Intelov procesor Core i7-12700H. Radi se o 14-jezgrenom procesoru sa 6+8 konfiguracijom jezgri, koji će uskoro napuniti dvije godine, no i dalje je spreman zasukati rukave i upregnuti mišiće.

Rezultati testiranja – Sintetički testovi Cinebench 2024 GPU 11.251 Multi-Core 648 Single-Core 108 PCMark 10 Extended Score 8.109 Essentials 11.144 Productivity 9.751 Digital Content Creation 10.141 Gaming 10.605 3DMark Time Spy Extreme Graphics score 2.528 CPU score 4.361 V-Ray Benchmark 5.0 vsamples 8.589 GPU CUDA vpaths 556 GPU RTX vrays 708 Baterija PCMark 10 Modern Office 3 h 11 min

Teško je pronaći scenarij u kojem vam ovaj procesor neće biti i više nego dovoljno dobar, osobito kad je riječ o igranju, jer nudi odlične performanse pojedinih jezgri. U naslovima koji ne koriste velik broj jezgri, daleko prije ćete naići na usko grlo prouzročeno grafičkom karticom nego procesorom. Već kad spominjemo grafičku karticu, testirana Katana GF66 opremljena je Nvidijinim mobilnim modelom RTX 3050 Ti. I on je napunio dvije godine te se sve više bliži trećoj, no isto tako ne posustaje te nudi vrlo kvalitetno igračko iskustvo u Full HD-u.

Rezultati testiranja – Igre Cyberpunk 2077 – 1080p, Low, DLSS Balanced Min FPS 66 Average FPS 97 Max FPS 144 Cyberpunk 2077 – 1080p, Ultra, DLSS Balanced Min FPS 39 Average FPS 58 Max FPS 80 F1 2022 – 1080p, Ultra Low, DLSS Balanced Min FPS 219 Average FPS 271 Max FPS 293 F1 2022 – 1080p, High, DLSS Balanced Min FPS 118 Average FPS 144 Max FPS 152 F1 2022 – 1080p, Ultra High (Ray Tracing), DLSS Balanced Min FPS 62 Average FPS 70 Max FPS 78 Guardians Of The Galaxy – 1080p, Low, DLSS Balanced Min FPS 59 Average FPS 120 Max FPS 146 Guardians Of The Galaxy – 1080p, High, DLSS Balanced Min FPS 53 Average FPS 115 Max FPS 142 Returnal – 1080p, Low, DLSS Balanced Min FPS 43 Average FPS 86 Max FPS 133 Returnal – 1080p, Epic, DLSS Balanced Min FPS 22 Average FPS 64 Max FPS 110

Pri igranju zahtjevnijih naslova, kao što je Cyberpunk 2077, vjerojatno ćete se morati poigrati s postavkama kvalitete grafike želite li ostvariti potpuno stabilnih 60 sličica u sekundi, no ako vam nije problem igrati na nižim postavkama, lako je moguće dosegnuti i troznamenkasti broj sličica u sekundi. U esport igrama, kao što je, primjerice, F1 2022, bez problema ćete iskoristiti punu frekvenciju osvježavanja od 144 Hz, bez osjetnih padova frameratea. Kao što je uvijek slučaj kad je riječ o pitomijim grafičkim karticama, Nvidijina tehnologija DLSS vam je najbolji prijatelj te vam savjetujemo da ju uključite uz postavku Balanced, kako biste dobili najbolji omjer kvalitete slike i broja sličica u sekundi.

Vrućina bez Pacina

Otvore za zrak MSI je dizajnirao vrlo elegantno, no većina ih se nalazi na dnu, tako da morate pripaziti da ne koristite Katanu GF66 na površinama koje bi mogle blokirati dotok zraka

Kad govorimo o rashladnim performansama, Katana GF66 svakako nije laptop koji će tijekom rada djelovati kao da je na putu do spontanog samozapaljenja, ali svejedno je sposoban dosegnuti prilično visoke radne temperature. Tijekom testiranja prošli smo kroz uobičajeni set sintetičkih testova te su oni procesor uspjeli natjerati da dosegne okruglih 100 °C. Grafička kartica, pak, nije se dala smesti te se ugrijala na tek 82 °C, što je daleko od iole zabrinjavajuće temperature. Valja istaknuti da je Katana GF66 prilično tih laptop, te je MSI zapravo napravio odličan posao kad je riječ o balansu radne buke i temperature. Tijekom igranja, dakle, u stvarnim uvjetima, temperatura procesora neće doći niti blizu 100 °C, tako da možete očekivati poprilično usklađen rad procesora i grafičke kartice, kad je riječ o temperaturama tijekom igranja.

Poluprijenosnik

Laptopi za igranje poznati su kao uređaji koji veći dio vremena provode spojeni na strujni adapter, što je sasvim logično, s obzirom na to da je njihova primarna namjena igranje, a upravo se na strujnom adapteru ostvaruju maksimalne performanse sustava. MSI je u Katanu GF66 ugradio bateriju kapaciteta 53,5 Wh, što na papiru zvuči prihvatljivo, no u praksi je teško iz tog modela izvući više od tri sata uredskog rada, i to uz snagu osvjetljenja ekrana na oko 50%. Kada bi bila riječ o modelu koji je namijenjen uredskom radu, zabrinuli bismo se, no u kontekstu laptopa za igranje, koji će uglavnom biti spojen na strujni adapter, slabašna autonomija ne kvari cjelokupni dojam.

Periferija - Dobro posloženi prioriteti

Neovisno o vrsti proizvoda koju dizajnirate, morate imati jasnu sliku prioriteta vaših kupaca. To je problematika koju uočavamo kod mnogih modela laptopa namijenjenih igračima, osobito u nižem cjenovnom segmentu, u kojem se nalazi Katana GF66. MSI očito vrlo dobro poznaje ciljanu publiku, a to je osobito vidljivo kod periferije ovog modela. Prosječnom igraču touchpad nije od osobite koristi, što je MSI prepoznao i ugradio solidan, no ni po čemu poseban touchpad, koji je tu da omogući navigaciju – i to je otprilike to.

Slična priča događa se i sa zvučnicima, u čiji razvoj proizvođači laptopa za igranje nerijetko potroše popriličan novac, a većina igrača na kraju koristi isključivo slušalice tijekom igranja. MSI je i toga bio svjestan te su ugradili stereo zvučnike koji su prisutni tek toliko da vam omoguće da pogledate pokoji video, ili kako biste mogli popratiti online predavanje bez korištenja slušalica. Ušteđeni novac MSI je uložio u tipkovnicu, koja je (uz ekran) igračima odlučujući dio periferije laptopa za igranje. Raspored joj je jednostavan i logičan, a same tipke površinom su dovoljno velike da ih ne morate nabadati naslijepo, no opet dovoljno razmaknute da osjetite prijelaze između individualnih tipki. Hod tipki dostatno je dug, a taktilnost dobro odmjerena, kako biste dobili jasnu povratnu informaciju o svakom registriranom pritisku tipki. Odlično!

MSI Katana GF66 laptop je koji nudi zaista mnogo, a po vrlo razumnoj cijeni, te je jasno kako je MSI ozbiljno zakoračio na naše tržište, i ovaj put neće se s njega povući bez borbe. U domaćim trgovinama trenutačno nije dostupna konfiguracijska varijanta identična testiranoj, ali zato možete kupiti jednu koja se doima još bolje izbalansiranom, temeljenu na Intelovom 10-jezgrenom procesoru Core i7-12650H i Nvidijinoj grafičkoj kartici GeForce RTX 3060. Oznaka joj je Katana GF66 12UE. Iako je taj procesor nešto lošijih performansi od modela Core i7-12700H, kojim je opremljen naš testni primjerak, tu razliku prilikom igranja sigurno nećete primijetiti. S druge strane, razlika u grafičkoj kartici itekako će vam biti osjetna: GeForce RTX 3060 nudi i do 50% bolje performanse u odnosu na RTX 3050 Ti iz testirane Katane. Po cijeni od 1.099 eura, koliko košta Katana GF66 12UE, zaista je teško pronaći sposobniji laptop za igranje, te vjerujemo da će taj model s lakoćom naći put do novopečenih vlasnika.

Malena površina čini touchpad Katane GF66 nešto nezahvalnijim za korištenje, no s obzirom na to da ćete za igranje ionako koristiti miša, to nije velika prepreka

Spomenimo i kako MSI u Hrvatskoj nudi i još jeftiniju izvedbu testiranog laptopa, nazvanu Katana GF66 12UDO. Ona stoji 829 eura, a raspolaže kombinacijom procesora Core i5-12500H i GeForceom RTX 3050 Ti. Najsnažnija izvedba uređaja nosi oznaku Katana GF66 12UGSZOK, ima procesor Core i7-12700H i grafičku karticu GeForce RTX 3070 Ti, te košta 1.779 eura.