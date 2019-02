NAD D 3045 - Mlađi i snažniji

SPECIFIKACIJE Vrsta Integrirano pojačalo s ugrađenim DAC-om Pojačalo 2x 60 W (pri 4 i 8 Ω) Ulazi Phono MM, 2x Line In, Digi Coax, 2x optika, HDMI ARC, USB DAC 24-bit/384 kHz (USB) / 24-bit/192 kHz (ostala digitalna sučelja) Jamstvo 2 godine

NAD D 3045 najnoviji je član serije D ovog renomiranog proizvođača hi-fi opreme. Pretpostavljamo da će zamijeniti vremešni D7050, s kojim dijeli sličnu konstrukciju, te zapravo izgleda kao mješanac manjeg D 3020 v2 i postarijeg D7050. Kućište je napravljeno tako da može stajati uspravno ili polegnuto, ovisno o vašim preferencijama, a OLED zaslon s osnovnim informacijama prilagodit će se položaju. Za razliku od D 3020 v2, ovaj veći model ima dva okrugla kotača, veći za podešavanje glasnoće, i manji za odabir izvora zvuka. To je mnogo praktičnije rješenje nego biranje na gornjoj, odnosno bočnoj strani, viđeno kod modela D 3020 v2.

Uz ovaj modno-funkcionalni napredak, najvažnije razlike u odnosu na D 3020 v2 veće su dimenzije, veća izlazna snaga pojačala i USB DAC ulaz. I veća cijena, naravno. Krupnije dimenzije donose i jednu nezgodnu pojavu, naime, u uspravnom položaju pojačalo je pomalo nestabilno, osobito kada želite naglo pojačati ili stišati glazbu. Pojačalo ima deklariranu izlaznu snagu od 2x 60 W, jednaku za 4 i 8-omske zvučnike. Zadnja strana nudi mnogo više mogućnosti spajanja nego manji model. USB DAC za spajanje računala najviše nas je razveselio, a tu je i HDMI ARC port, MM gramofonsko pretpojačalo, dva optička ulaza, jedan koaksijalni digitalni te još dva line-in ulaza, jedan 3,5-milimetarski konektor i jedan RCA cinch. Tu je i izlaz za subwoofer, odnosno pre-out za spajanje na pojačalo veće snage, ako D 3045 želimo koristiti kao pretpojačalo.

Primijetite bogat izbor ulaza, uključujući i HDMI ARC te USB DAC

Pri prvom uključivanju uređaja iznenadilo nas je prilično veliko “mrtvo vrijeme” – od uključenja do prvog zvuka iz zvučnika protekne 11 sekundi. Na to se čovjek brzo navikne, ali kako je ovo “čisto” pojačalo, bez nekog OS-a, spajanja na mrežu i sličnih “startup potrošača”, nije nam baš jasno što se događa u tih 11 sekundi. Drugi neobičan detalj je rad tipki na daljinskom upravljaču. Naime, tipke na daljinskom potrebno je vrlo kratko pritisnuti i pustiti, inače ne odrade zadaću. To je osobito čudno kod tipke ON, jer ju je potrebno impulsno stisnuti, potom se sekundu-dvije ne događa ništa, a zatim se na OLED zaslonu pokaže prvo natpis D 3045, a potom selekcija izvora zvuka i glasnoće. Pošteno ćemo reći da se simbol, odnosno LED-ica “ON” trenutačno uključi, ali ona je vidljiva samo odozgo, ako je pojačalo u uspravnom položaju, no u polegnutom je položaju nevidljiva s prednje strane. Ipak, na te sitne nespretnosti lako se naviknuti i ne predstavljaju problem u rukovanju, ali skromni plastični daljinski nije na razini klase, cijene i reputacije u kojoj se ovaj NAD-ov uređaj nalazi.

Daljinski upravljač isti je kao kod jeftinijeg modela, ali ponaša se ćudljivo

Isprobali smo USB DAC ulaz, kao i koaksijalni digitalni, te spajanje Bluetoothom. Zvuk je bio vrlo rafiniran, a čak i prilikom tišeg slušanja dolazili su do izražaja fini detalji u visokom području i odlučni basovi, koji vrlo često znaju nestati kod D klase pojačala pri tišem slušanju.

Bluetooth je, pak, posebna priča. Ovo pojačalo ima rijetku mogućnost rada u oba smjera. Možete mu poslati BT signal s, primjerice, mobitela, ali možete ga staviti u “transmit” način rada, kada će pojačalo poslati signal u Bluetooth slušalice ili zvučnik. To je vrlo korisna funkcija, kojoj smo odmah našli dvije primjene. Kako pojačalo ima HDMI ARC ulaz, možete kasno noću gledati film sa slušanjem zvuka na slušalicama. Korisna je to stvar kada vam TV nema vlastiti Bluetooth. Druga zgodna primjena je kada samo nakratko treba “preseliti” glazbu u drugu sobu ili na terasu, pa uzmete BT zvučnik i pošaljete mu signal s NAD-a.

Zaključimo ovaj prikaz podijeljenim dojmom koji je na nas ostavilo ovo pojačalo. S jedne strane uživali smo u detaljima i punoći zvuka. Cijenimo dobar USB DAC i dvosmjerni Bluetooth aptX HD, ali smetaju nas čudne kontrole i daljinski upravljač, primjereniji garažnim vratima nego pojačalu ove cjenovne kategorije.