Noctua NH-L9a-AM4 - Za APU dušu dao

specifikacije Podržani socketi Socket AM4 Ventilatori 1x 92 mm (NH-A9x14 PWM) Dimenzije 37 x 114 x 92 mm (s ventilatorom) Masa Samo hladnjak - 390 g

S ventilatorom - 465 g Dodatna oprema L.N.A. adapter

NT-H1 termalna pasta

Vijci za montažu debljih (25 mm) ventilatora

Metalna značka za kućište

AMD-ovi 65-vatni procesori, bilo da je riječ o APU-ovima ili čistim procesorima, zgodni su za slaganje mini ITX konfiguracija. Naravno, ako je naglasak na što manjim dimenzijama računala, onda vanjska grafička kartica ispada iz kalkulacije, i samim time se moramo osloniti na APU. Standardni hladnjak koji se isporučuje s jeftinijim AMD-ovim procesorima je Wraith Stealth. I premda je riječ o vrlo pristojnom rješenju niske razine buke, njegovi gabariti onemogućuju korištenje u specijaliziranim niskim mini ITX kućištima. Tu na scenu stupa Noctuin model NH-L9a-AM4.

NH-L9a-AM4 isporučuje se u jednakom pakiranju kao njegov prethodnik NH-L9a. Malko je različit samo sustav za montažu na procesor

Austrijski rashladni specijalist već je u ponudi imao NH-L9a za starije AMD-ove procesore, kao i NH-L9i namijenjen Intelovim 65-vatnim procesorima, a ova nova varijanta donosi podršku za Socket AM4, no istovremeno gubi podršku za starije AMD-ove utore.

Hladnjak se isporučuje u tradicionalno luksuznom pakiranju, koje ga štiti od hazarda transporta. Kad otvorite nisku kutiju, na donjem dijelu dočekat će vas spužvasti ležaj u koji su umetnuti hladnjak i dodatna oprema, a na poklopac kutije umetnut je detaljan priručnik.

Tanji ili deblji

Ventilator je tvornički fiksiran na tijelo hladnjaka, a debeo je samo 14 milimetara. Riječ je o modelu NH-A9x14 PWM s rasponom brzine vrtnje od 600 do 2.500 rpm. Uz hladnjak, također se isporučuje i alternativni set duljih vijaka, kojima je moguće 14-milimetarski ventilator zamijeniti debljim 25-milimetarskim. Od dodatne opreme tu je adapter za smanjivanje brzine ventilatora s maksimalnim 2.500 na 1.800 rpm, te tubica termalne paste.

Ispod ventilatora nalazi se kompaktno tijelo visine 23 mm (dakle, sve zajedno 37 mm) i težine 390 grama. Iza visoke mase krije se bakar, koji je korišten za izradu baze i toplovodnih cijevi koje prolaze kroz aluminijski radijator. Bakar je presvučen zaštitnim slojem nikla pa ga na prvi pogled nije moguće razlikovati od aluminijskih komponenti.

Kako bismo instalirali hladnjak na procesor nužno je imati pristup poleđini matične ploče. Potrebno je skinuti plastični nosač za standardni hladnjak s gornje strane ploče, kao i njegov donji dio s poleđine ploče. Na mjesto tog standardnog nosača stavlja se, pak, Noctuina pločica koju s četiri vijka sa zadebljanom glavom s donje strane ploče zavijamo za hladnjak na drugoj strani.

S obzirom na to da smo AMD-ove APU-ove imali vrlo kratko, Noctuin hladnjak morali smo isprobati s Ryzenom koji nam je na raspolaganju, a to je moćni Ryzen 7 1800X. Drugim riječima, ne baš idealan procesor za ovako maleni hladnjačić. Ipak, kao što možete vidjeti u priloženom grafikonu, usprkos svojoj veličini, hladnjak je uspio ohladiti najbrži Socket AM4 procesor pod punim opterećenjem. Overklokiranje takvog procesora, naravno, možete zaboraviti, no u kombinaciji s APU-om, radit će sasvim OK, pogotovo ako dirate samo takt integriranog GPU-a, što zapravo ima najviše smisla. Buka hladnjaka pri tome je prilično niska – oko 43 dBA pri maksimalnoj brzini ventilatora od 2.500 rpm, a 38 ako se koristi L.N.A. adapter. NH-L9a-AM4, kao što vidimo, svoj posao odrađuje odlično, no i dalje ostaje činjenica da je riječ o dosta specijaliziranom rješenju namijenjenom ljubiteljima ultrakompaktnih konfiguracija, koji su bacili oko na AMD-ove Ryzene.