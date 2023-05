Noctua NH-L9a-AM5 chromax.black - Niskoprofilni snagator

SPECIFIKACIJE Podržani utori Socket AM5 Dimenzije (s ventilatorom) 114 x 92 x 37 mm Masa 465 g Brzina ugrađenog ventilatora 600 – 2.500 o/min Jamstvo 6 godina Dojam Još jedan vrlo kvalitetan Noctuin hladnjak, ovaj put specijaliziran za najskučenija kućišta i konfiguracije temeljene na AMD-ovim novim AM5 procesorima

Popularnost izrade HTPC računala uzima sve veći zamah, a toga su svjesni i proizvođači hladnjaka. S obzirom na vrlo skromne gabarite takvih konfiguracija, problem hlađenja energije sve gladnijih procesora postaje tim veći. Instalacija AIO vodenih hlađenja u takvim kućištima ne dolazi u obzir, a ni iole veći (čitaj: viši) tower hladnjaci fizički neće stati.

Upravo za takvu svrhu renomirani proizvođači hladnjaka u svojoj ponudi imaju posebno razvijene, "niskoprofilne" modele. Noctua je, dakako, jedan od njih. Testirali smo novu varijantu tvrtkina otprije poznatog i priznatog proizvoda, ovaj put prilagođenog za AMD-ov aktualni Socket AM5. NH-L9a-AM5 dolazi u dvije boje – standardnoj, Noctuinoj bijelo-smeđoj te, mnogima dražoj, crnoj (chromax.black). U kutiji vrlo malih dimenzija, osim hladnjaka, nalazi se i Noctuin LNA adapter, tuba NT-H1 termalne paste te značkica za kućište s Noctuinim logom. Tu su također dva seta vijaka – jedan za montažu na matičnu ploču, i drugi set, za slučaj da želimo skinuti priloženi ventilator i zamijeniti ga debljim.

U kutiji se dobiva sve što je potrebno za montiranje hladnjaka, uključujući i torx alat za zavrtanje vijaka

Metalni krakovi za Socket AM5 dolaze već instalirani na donjoj strani hladnjaka. Također, i ventilator je već fiksiran. Od korisnika se očekuje da sa svoje matične ploče ukloni predinstalirani mehanizam za tvornički hladnjak te da s donje strane ploče gurne četiri vijka, koja će potom sjesti na rupe hladnjaka. U teoriji to zvuči jednostavno, ali praksa baš nije takva. Stvar je u tome što je pomalo izazovno "nabosti" rupe samog hladnjaka na vijke – što zbog boje hladnjaka i matične ploče, što zbog naguranosti komponenti na našoj testnoj ploči. U svakom slučaju, jednom kad se vijke uspije "nabosti" na tijelo hladnjaka, ostatak ugradnje vrlo je jednostavan. Vjerujemo da bi instalacija hladnjaka bila kudikamo jednostavnija da je Noctua uz hladnjak isporučila nešto duže vijke. Naša preporuka je da prilikom instalacije hladnjaka matičnu ploču držite izvan kućišta.

Performanse i buka

Vjerujemo da mnogi korisnici HTPC računala neće posegnuti za najjačim procesorima za Socket AM5, stoga smo hladnjak testirali na novom, 65-vatnom Ryzenu 5 7600, uz korištenje priložene termalne paste. Hladnjak se, očekivano, pokazao više nego adekvatnim za naš izbor. Dok računalo miruje, ventilator se okreće na razumnih 1.100 o/min, uz buku od 37,5 dBA. Pritom su se jezgre procesora grijale na 35 °C. U toj smo situaciji zapravo više čuli ventilator našeg testnog napajanja, nego ventilator na Noctuinom niskoprofilnom hladnjaku.

Nizak profil prilagođen je korištenju u HTPC-ovima i drugim ultrakompaktnim računalima

Prilikom maksimalnog opterećenja, buka ventilatora se povećava, ali ne u mjeri da postaje nepodnošljiva. Izmjerili smo 48 dBA kad je ventilator radio na maksimalnom broju okretaja (2.450 o/min, prema našim mjerenjima). Temperature jezgri u tom scenariju postaju vrlo zanimljive. Naime, prve dvije jezgre uvijek su nam bile 6-7 °C hladnije nego ostale četiri, štogod da smo probali učiniti. Tako smo za najhladnije jezgre izmjerili 76,2 °C, dok su ostale bile na viših 82,5 °C. Radni takt procesora na svim jezgrama tijekom dugotrajnog opterećenja ostao je "zakucan" na 4.875 MHz.

Isprobali smo i isporučeni LNA adapter, koji smanjuje maksimalnu brzinu vrtnje ventilatora na 1.800 o/min. Mi smo izmjerili ipak nešto viših 1.850 o/min. Čak ni u toj situaciji hladnjak ne posustaje te adekvatno uspijeva ohladiti naš Ryzen 5 7600, uz gotovo nečujan rad. Subjektivno, buka ventilatora drastično se smanjuje u odnosu na maksimalnu brzinu: izmjerili smo 40 dBA. Temperature su malo skočile, ali i dalje su unutar propisanih granica: 82,5 °C za hladnije, odnosno 88,1 °C za toplije jezgre.

Osim u crnoj, hladnjak je dostupan i u Noctuinim klasičnim bojama

Noctuinu niskoprofilnu uzdanicu usporedili smo s istovrsnim be quietovim hladnjakom Pure Rock LP. U odnosu na njega, Noctua nudi slične rashladne performanse, ali ugrađeni ventilator nešto je tiši. Konkretno, be quiet! jezgre našeg Ryzena pod punim opterećenjem držao je na 81 °C, ali je njegov ventilator pri maksimalnih 2.400 o/min. bio 2 dBA glasniji od Noctuina. Subjektivno, razlika u buci je čujna, ali vrlo umjerena. S time na umu, blagu prednost dajemo Noctui, no treba reći da u slučaju ugradnje na Intelov procesor trebate potražiti model NH-L9i.

Možemo zaključiti da je NH-L9a-AM5 uspjela modifikacija poznatog i priznatog dizajna. Odlična kvaliteta izrade, predanost detaljima, vrhunske rashladne performanse u odnosu na veličinu, buka u radu te dugogodišnje jamstvo, najvažniji su razlozi za kupnju tog hladnjaka. Šteta je što u kutiji nisu priloženi dulji vijci za potencijalno lakšu montažu na matičnoj ploči, no jednom kad ga ugradite, nećete ga poželjeti izvaditi.