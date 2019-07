Omen by HP 32 (W9S97AA) - Više za posao nego za igru

SPECIFIKACIJE Ekran 32” / 2.560 x 1.440 (16:9) / 75 Hz (AMD FreeSync) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje WVA+ (8+2-bit) / W-LED Kontrast/Svjetlina 3.000:1 / 300 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI, 2x USB 2.0 Jamstvo 1 godina

Ponuda 32-inčnih monitora ugrubo je podijeljena na modele s razlučivosti od 2.560x1.440 točaka (takozvani “2K”) i 3.840x2.160 točaka (4K). Predstavnici prve kategorije dostupni su već za oko 1.700 kuna, a cijena ovih drugih u pravilu prelazi 6.000 kuna, iz čega je očito da oni ciljaju na posve drugačije tipove korisnika. Omen by HP 32, opremljen 32-inčnim VA panelom razlučivosti 2.560x1.440 točaka, u nezahvalnom je položaju: košta 3.250 kuna i ima mnogo odlika, ali neće vam biti lako pronaći dovoljan broj razloga da kupite baš njega, a ne, primjerice, gotovo upola jeftiniji AOC Q3279VWFD8, koji je u našem nedavnom usporednom testu 32-inčnih monitora odnio nagradu najisplativijeg takvog modela na domaćem tržištu.

Prvo i osnovno, premda se ubraja u liniju Omen te donosi 75-hercnu frekvenciju osvježavanja i podršku za FreeSync, ne smatramo ga pogodnim za iole zahtjevnije igranje. Tome je tako zbog visokog input laga, koji u prosjeku iznosi 34,29 milisekunde, uz izmjereni minimum od 25,83 ms i maksimum od pozamašnih 42,5 ms. Te brojke znače da će igrači bržih igara, poput pucačina iz prvog lica (osobito mrežnih), osjetiti da im pokreti mišem po podlozi blago kasne za akcijom na ekranu. Osim toga, skok s uobičajenih 60 na 75 Hz nije drastičan, niti osobito osjetan. Kako bismo monitor smatrali pogodnim za igranje, njegova frekvencija osvježavanja mora biti barem 100 Hz, a input lag niži od 20 ms. Usput budi rečeno, posjedujete li GeForce iz serije 1000 ili 2000, vaša grafička kartica uredno će prepoznati Omen by HP 32 kao G-Sync monitor te ćete i u tom slučaju moći koristiti adaptivnu sinkronizaciju. Radni raspon FreeSynca je od 48 do 75 Hz.

Sama implementacija FreeSynca pomalo je čudna. Naime, kad se aktivira, što je izvedivo unutar izbornika Quick View, u izborniku Color Control smjesta se onemogućuje odabir tvornički instaliranih postavki s različitim temperaturama boja (Warm, Neutral, Cool, Native). Dostupnom ostaje samo opcija Custom RGB, gdje ručno namještamo gain triju glavnih kanala. Temperaturu bijele boje od 6.500 K ovdje smo postigli namještanjem crvenog kanala na 255, zelenog na 250 i plavog na 251. Kako bismo svjetlinu sveli na 250 cd/m2, Brightness smo morali spustiti na 79.

Ako vam FreeSync nije važan i radije biste zadržali pristup svim postavkama monitora, najbolji prikaz dobit ćete kad u izborniku Color Control odaberete Native te Brightness namjestite na 75. To je tek blaga korekcija tvorničkih postavki, pri kojima je svjetlina namještena na 273,35 cd/m2, a temperatura na previsokih 6.741 K.

Još prije no što smo isukali kolorimetar i započeli s mjerenjima, općenita kvaliteta prikaza ugrađenog VA panela doimala nam se zaista dobrom. Crna boja je – karakteristično za VA matrice – izrazito duboka, a sve ostale boje izgledaju bogato i upečatljivo. Kolorimetar je potvrdio inicijalna opažanja. Izmjerili smo statični kontrastni omjer od 2.200:1, raspon svjetline od 45,9 do 366,1 cd/m2 te preciznost boja s prosjekom od ∆E 0,98, što je dovoljno dobro da bi se ovaj monitor mogao koristiti za ozbiljnije zadatke, poput obrade fotografija i videa. Pokrivenost sRGB prostora boja je 100-postotna, uz 79% pokrivenosti Adobe RGB i 82% DCI-P3 prostora boja. Premda u OSD-u nema mogućnosti ručnog namještanja gamme, to ovaj put ne bilježimo kao minus jer smo izmjerili gammu od točno 2,2, s krivuljom koja praktički savršeno prati optimalnu. Značajnijih problema nema ni s uniformnošću boja. Tek smo na desnoj trećini ekrana zabilježili odstupanje od ∆E 3,8 (donji desni kut), i to samo u vrlo svijetlim scenama. Čim svjetlina malo padne, ∆E u tom dijelu ekrana spušta se na 2,3, a na svim ostalim dijelovima ispod 1,8. Što se uniformnosti pozadinskog osvjetljenja tiče, ono oscilira unutar 15% po površini zaslona. Desna trećina panela 15% je tamnija od sredine i 5% tamnija od lijeve trećine. Ta odstupanja golim je okom vrlo teško uočiti.

Upravljivost ekrana strogo je limitirana. Postolje i nosač izvedeni su tako da ga je moguće samo naginjati, a manevri poput namještanja visine i zakretanja u lijevu i desnu stranu nisu izvedivi. S obzirom na cijenu, u ovom aspektu očekivali smo mnogo više. Moguća je montaža na VESA nosač, pomoću priloženog adaptera.

Omen by HP 32 najbolje se snalazi u ozbiljnijem radu i u reprodukciji videa, koji, zahvaljujući karakteristikama ugrađenog VA panela, izgleda raskošno i dopadljivo. Za igranje ga ne možemo preporučiti, unatoč velikom broju ulaza (DisplayPort, dva HDMI-ja), odnosno mogućnosti istovremenog spajanja računala, konzole i nekog trećeg uređaja (Android boxa, primjerice). U konačnici, ako trebate 32-inčni monitor za surfanje i Office, tada će vam Omen by HP 32 biti preskup. U slučaju da tražite uređaj za profesionalni rad (Photoshop, Premiere i slično), vjerojatno ćete se radije isprsiti za 32-inčni model s IPS panelom 4K razlučivosti. Predviđamo da će Omen by HP 32 put do šire publike pronaći kad (i ako) pojeftini na nekakvih 2.500 kuna.