Orqa FPV.One - Isprobali smo osječke naočale za pilote dronova

SPECIFIKACIJE Razlučivost ekrana 1280 x 960, 4:3 ili 16:9 (720p) Kut gledanja 44° ili 30° IPD raspon 56 – 74 mm Sučelja 3,5 mm head tracker jack, microHDMI, kompozitni videoulaz, 3,5 mm ulaz za mikrofon Ostalo Sekundarni utor za proširenja (3,3V, SDIO, UART), integrirani DVR (1280 x 960, 25 – 60 FPS, H.264, 18 Mbps bitrate, microSD utor za pohranu) Napajanje 6-10 VDC (2S LiPo baterija, uključena) Dimenzije 177 x 99 x 72 mm Masa 232 grama (bez baterije)

Prije točno godinu dana, za vrijeme trajanja drugog Osijek Drone Expoa i FPV Drone Race natjecanja, ORQA je službeno označila početak svoje Kickstarter kampanje, uz pomoć koje su u roku od 30 dana prikupili malo preko 360.000 eura, uz 606 podržavatelja. Većina njih ujedno su bili i kupci prve “runde” FPV.One naočala, jer s obzirom na to da su u tom trenutku one već u velikom dijelu bile dovršene, ta kampanja predstavljala je taj zadnji korak potreban da finalni proizvod stigne do korisnika, odnosno ode u proizvodnju. Sada te iste FPV naočale kao završni proizvod imamo u našim rukama na recenziji.

Prekidač za pokretanje naočala, kao jedan od prijeko potrebnih dodataka koji svijet FPV naočala donedavno nije imao. Njemu s desne strane posebno je istaknut prekidač za pokretanje ventilatora koji sprečava zamagljenje optika, a čije ventilacijske proreze možete vidjeti upravo između ta dva prekidača

Industrija u zamahu

Iako će mnogi možda FPV naočale zamijeniti onim VR, njihova namjena zapravo je vrlo različita. Umjesto kojekakvih senzora, zbog čega su često manje gabaritima, FPV naočale prije svega sadrže neki oblik videoprijemnika. Mi smo ih koristili za pružanje pogleda u prvom licu (stoga i naziv “FPV naočale”, first person view) kako bi se moglo upravljati dronom. To je i osnovna funkcija ovih 'naočala' zbog kojih ih piloti dronova koriste.

Kroz OSD izbornik naočala lako se prolazi uz dvije decidirane upravljačke palice i nekoliko prekidača, a jedan od njih je zasebni prekidač za pokretanje i zaustavljanje DVR snimanja

Ovisno od proizvođača do proizvođača, neki proširuju funkcije izvan ovih osnovnih. Primjerice, neke od njih imaju mogućnost praćenja pozicije glave (head tracking), gdje onda pomicanjem glave u realnom vremenu možete kontrolirati pomicanje kamere na bespilotnoj letjelici ili nekom drugom vozilu, ako je ona smještena na pomičnom nosaču, naravno. Upravo tu funkciju Orqa FPV.One naočale već imaju ugrađene u sebi (kod drugih je većinom riječ o dodatnoj opremi), a u njihovom slučaju žiroskop javlja ako ste glavu nagnuli previše prema dolje, što može uzrokovati neoptimalan prijem videosignala, iako također planiraju imati mogućnost kontrole pomicanja kamere u dronu pomicanjem glave.

No, to je samo jedan od primjera u sklopu komercijalnih primjena, jer takve naočale nalaze svoju namjenu i u sklopu vojne ili drugih industrija, pa čak i igranja. Upotreba FPV i VR naočala u nekim situacijama se i preklapa, jer u biti imaju dosta sličnu tehničku pozadinu. U svakom slučaju, i jedne i druge imaju široku primjenu kroz različite tehnološke sfere. FPV naočale sada postaju sve zanimljivije velikim kompanijama, zbog sve veće popularizacije bespilotnih sustava.

Tehnički iskorak

Isfrustrirani činjenicom da tržište FPV naočalama u ondašnje vrijeme nije radilo nikakve ozbiljne tehnološke, pa čak ni praktične, iskorake u razvoju svojih proizvoda, ORQA je odlučila napraviti svoj model FPV naočala. Premda ovo pomalo zvuči suludo, većina modela FPV naočala nema prekidač za pokretanje ili isključivanje uređaja, već se fizički baterija mora odspojiti od naočala kako bi se one zapravo i isključile. Iako se možda čini kao sitnica, radi ogromnu razliku u iskustvu u korištenju, i tek kad je ORQA predstavila svoje naočale, ostali su konačno počeli pratiti taj trend.

Jedan od najvećih iskoraka u mogućnostima, u usporedbi s ostalim modelom FPV naočala na tržištu, jest FPV.Connect. Riječ je o zasebnom modulu koji se ubacuje u sekundarni utor na samim naočalama. Konkretno, taj modul će FPV.One naočalama donijeti napredne mogućnosti. Tu je prije svega podrška za Wi-Fi (802.11 b/g/n) i Bluetooth (4.0), koja će omogućiti spajanje vašeg mobilnog uređaja s naočalama, a zbog toga moći ćete izravno pristupiti vašem DVR-u, dijeliti i reproducirati te iste videosnimke, ažurirati softver naočala iz mobilne aplikacije i uživo podijeliti snimku leta na društvenim mrežama. Taj modul nedavno je i službeno predstavljen.

Još jedno područje gdje se ORQA sa svojim FPV.One naočalama pokušava diferencirati od ostalih jest iskustvo u korištenju i dugoročna podrška. To je također rak-rana svih proizvođača FPV naočala, počevši od softvera s ovakvih uređaja, do podrške nakon prodaje, odnosno redovitog ažuriranja istog softvera, rješavanja problema na temelju povratnih informacija od korisnika ili implementacije dodatnih mogućnosti.

Uz bok najboljima

Nakon što smo prošle godine isprobali 3D otisnutu inženjersku verziju naočala, primanjem u ruke finalnog proizvoda osjeti se značajna razlika u kvaliteti izrade. S obzirom na to da se kućište sada proizvodi injekcijskim lijevanjem u kalup, sve se čini puno robusnijim i završna kvaliteta izrade još je bolja.

Ovime dolazimo do sljedeće najbitnije stvari – udobnosti. Najveći problem prilikom izrade FPV naočala zapravo je kako pogoditi medijan u fizičkom dizajnu samih naočala, da odgovaraju što većem broju korisnika, jer svatko od nas ima drugačije konture lica. Na taj segment u razvoju ORQA je potrošila mnogo vremena, a rezultat toga su vrlo udobne naočale.

Također, faceplate koji sada dolazi uz naočale, nešto je drugačiji od onog ne pretprodukcijskim primjercima, i liči na već provjerena rješenja koja mnogi koriste. To je nošenje naočala učinilo vrlo ugodnim, čak i na duže vrijeme. Piloti s većim nosom također mogu odahnuti, jer dio gdje naliježe vrlo je dubok i konturiran, a čak i unatoč tome FPV.One nema nikakve naznake “curenja” svijetla izvana u međuprostor između vaših očiju i optičkog sklopa. To će mnogi znati cijeniti, jer je to bio jedan od najučestalijih problema.

Zadržimo se još malo u prostoru oko očiju, konkretno vezano uz ventilaciju tog prostora. Naime, slično kao i kod naočala za ronjenje, jedan od učestalih problema je zamagljenje optike. Odmah do prekidača za pokretanje naočala nalazi se i poseban prekidač za pokretanje ventilacije, a ventilacijski prorezi smješteni su upravo između ta dva prekidača. I tu dolazimo do jedine zamjerke. Čini se da nema dovoljno strujanja zraka zato što nakon nekog dužeg vremena korištenja dovodi do laganog zamagljenja. To, naravno, ovisi i o puno drugih faktora, tako da ovo ne mora nužno biti izričiti rezultat, može biti u potpunosti individualna stvar.

Iako se zasebno kupuje, u paketu smo na test dobili RapidFire analogni video prijamnik od ImmersionRC-a, jedan od takvih najboljih na tržištu u svom segmentu, s kojim je ORQA ujedno i direktno surađivali kako bi dobili što besprekornije iskustvo u korištenju

Iskustvo iz primjene

Kao vlasnik Fatsharkovih HD3 FPV naočala, imao sam vrlo visoka očekivanja od Orqe.FPV.One. Maksimalni FOV (field of view) od 44° pokazao se idealnim uz dva Sonyjeva 0,54” 1280x960 OLED ekrana, i iako je pomalo nezahvalno gledati analogni signal na ovako visokokvalitetnom OLED ekranu, razlika se definitivno primijeti. Pogotovo kad smo imali prilike testirati FPV.One uparene s vrlo kvalitetnim analognim prijemnikom videosignala koji zauzima prvi modul na naočalama. Riječ je o prijemniku RapidFire iz kompanije ImmersionRC, s kojom su tijesno surađivali na razvoju, čim se postigla kompletna integracija sa samim naočalama (modul prijemnika može se kontrolirati preko kontrola naočala). Video je puno oštriji, popraćen uz više kontrasta i bolju saturaciju boja, što još više dolazi do izražaja ako koristite neku od boljih FPV kamera.

Drugi utor za modul namijenjen je dodatnim hardverskim proširenjima, a upravo jedan takav je ORQA nedavno predstavila pod imenom FPV.Connect. S njime će biti moguće putem WiFi ili Bleutooth veze ostvariti konekciju s naočalama i mobilnog uređaja, a time se dobiva pristup DVR snimkama, direktnom ažuriranja naočala, prijenosu leta uživo i slično.

ORQA je posebno ponosna na optičko sklopovlje koji su sami razvili kako bi što više usavršili percepciju ekrana u koji gledate. Za namještanje IPD-a (razmak između zjenica) optike koriste se dva masivna kotačića koji imaju vrlo istančane korake. Na prvu ćete pomisliti da možda nešto trgate zbog zvukova koji ti kotačići proizvode prilikom pomicanja, no cijeli sustav zapravo je napravljen robusno kako bi se optičko sklopovlje zacementiralo u poziciji na koju ste ga postavili.

Cijelo iskustvo u korištenju podiže i odlično odrađen OSD izbornik. Uz pomoć dva kontrolera i nekoliko prekidača na samim naočalama, jednostavno možete prolaziti kroz postavke. Sve je vrlo intuitivno posloženo i mnoštvo je opcija.

Pokretanje DVR-a, i snimanje videosnimki iz leta, odrađuje se pritiskom na decidiranu crvenu tipku. Snimka je do 60 FPS pri 1280x960 u H.264 kodeku (uz 18 Mbps bitrate). Kvaliteta DVR snimki vrlo je dobra, iako, kao što smo i prije spomenuli, dosta toga ovisi o samoj jačini signala i analognom videoprijemniku, ali i kameri koja se nalazi na dronu.

Od dodatnih konektora na naočalama naći ćete HDMI ulaz, kompozitni videoulaz, ulaz za mikrofon koji omogućuje da snimate svoj govor preko DVR snimke kad, recimo letite, konektor za head tracker i utor za microSD karticu. Uz naočale dolazi 2S (7,4V) LiPo baterija upakirana u kućište, koje je također ORQA dizajnirala, te ima i prekidač koji prilikom pritiskanja pokazuje njenu napunjenost. Iako s cijenom od 650 USD u Americi, odnosno 750 eura u europskim specijaliziranim FPV trgovinama, nisu među najjeftinijima, imajte na umu da takav proizvod trenutačno ne postoji na tržištu, kada govorimo o mogućnostima i podršci. Eventualno bi im DJI-ov digitalni FPV sustav ovdje mogao parirati, no to je u neku ruku ekosustav za sebe, a ORQA je izjavila da će u budućnosti podržavati digitalne videoprijemnike, odnosno kako i njihov trenutačni modul za videoprijemnik ima tehničke predispozicije za takvo što, tako da je moguća i nadogradnja već kupljenog modela.

Sama činjenica da su iz prve uspjeli ponuditi proizvod na ovoj razini i poremetiti tržište poznatijim igračima, dovoljno govori za sebe.

Kvaliteta DVR snimki je na razini očekivanog, tim više jer se snima u 60 FPS-a

Trening od kuće

Kako bi malo razbio monotoniju koja nas je proteklih mjeseci zadesila, ORQA tim predstavio je i vlastitu simulaciju FPV dronova, nazvanu FPV.SkyDive. Simulacija ima svega 900 MB, a u ponudi je nekoliko staza koje onda možete prolaziti FPV trkaćim dronom. Sve dobiva novu razinu ako se odlučite grafičku karticu spojiti na FPV naočale preko HDMI-a, gdje one onda postaju jedan od ekrana koji simulira iskustvo vožnje drona s FPV naočalama. FPV SkyDive potpuno je besplatan na Steamu i stalno se dograđuje pa se nemojte ustručavati javiti im dojmove i eventualno pomoći u procesu razvoja.