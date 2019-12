Panasonic LUMIX DC-S1 - Lateralni pomak

SPECIFIKACIJE Senzor 24,2 MP full frame MOS (35,6 x 23,8 mm) Kit-objektiv 24-105 f/4 OIS, optički stabiliziran Fotografije RAW, JPEG 24 MP (6.000 x 4.000) Video 4K H.264 (HEVC za HLG), 3.840x2.160@24-60p (100-150 Mbit/s), 1.920x1.080@24-60p (20-28 Mbit/s), visok framerate do 180 FPS ISO 100-51.200 Ekran i tražilo 8,1 cm LCD (2,1 milijun točaka), OLED (5,76 milijuna točaka) Jamstvo 2 godine

Već i letimičnim pogledom na ovaj aparat jasno je da Panasonic nije izmišljao toplu vodu, nego je jednostavno više modela fotoaparata izgradio oko istog tijela. Tako S1, kojim se bavimo u ovom tekstu, dijeli tijelo svog full frame brata visoke razlučivosti S1R, samo što se koristi drugi senzor i firmware mu je malo više prilagođen snimanju videa. Drugim riječima, praktički sve što smo napisali za S1R u pogledu dizajna i kvalitete kućišta, ergonomije, upravljanja sa samim aparatom, identično je, a i većina drugih karakteristika slična je ili ista.

Iz ptičje perspektive vide se gabariti kit objektiva, velik grip, statusni ekrančić i brojne fizičke kontrole

Dakle, i kod S1 riječ je o tijelu kvalitetne konstrukcije i izrade, kostura izrađenog od magnezijeve legure, vanjštine s visokom zaštitom od vlage i prašine, od dobrih materijala. Na tijelu se nalazi pregršt fizičkih kontrola (gumba, kotačića, polugica), dobro raspoređenih, visoke razine konfigurabilnosti. Robusnost ipak sa sobom donosi i neke karakteristike koje će dio potencijalnih kupaca smatrati negativnima, a dio zapravo pozitivnima, a to su gabariti – tijelo je prilično veliko i teško za mirrorless aparat.

Prihvat slike

Senzor na S1 broji 24 megapiksela. Danas je to brojka kojom se mogu podičiti i brojni APS-C fotoaparati. To je možebitno optimalna brojka za “hibridnu” primjenu. Dovoljno je visoka za fotografije s raznih događaja, poput vjenčanja, a nije tako visoka da bi previše opterećivala računalo te nije tako visoka da se ne bi mogli izraditi dovoljno brz senzor i adekvatno snažni procesor slike za iščitavanje sličica za videozapis prihvatljivom brzinom.

Stražnja strana otkriva dobro razmještene kontrole, odlično elektroničko tražilo s relativno velikim sjenilom te nagibni ekran, koji se, osim zakretanja prema gore ili dolje, dodatno može zakrenuti udesno, radi lakšeg fotografiranja u portretnoj orijentaciji

Niža razlučivost senzora ne znači da se radi o lošem senzoru. Dapače, i ovaj Panasonicov full frame senzor od “samo” 24 megapiksela pri vrhu je u kvaliteti – prema čistoći slike, odnosno količini šuma pri višim ISO vrijednostima, prema dinamičkom rasponu, prema boji. Marginalno ima veći dinamički raspon od S1R i marginalno manju dubinu boja – obje karakteristike zapravo su očekivane, s obzirom na nižu razlučivost. Naravno, samo je pitanje je li to dovoljna razlučivost konkretnom korisniku.

Kao i u S1R, i u ovom modelu senzor je mehanički stabiliziran u pet osi, koji prema CIPA standardu omogućuje do 5,5 EV koraka stabilizacije, a u kombinaciji s optički stabiliziranim objektivom 6 koraka. Video se dodatno može stabilizirati elektroničkom stabilizacijom.

Baš kao S1R, i model S1 ima dva utora za memorijske kartice, samo što će korisnicima možebitno zakomplicirati život to što oba utora nisu za kartice istog tipa, nego je jedan za SD, a drugi za XQD

Aparat je sposoban s mehaničkim zatvaračem okidati do 9 fotografija u sekundi, uz fokusiranje prve sličice, te do 6 fotografija u sekundi, uz kontinuirano automatsko fokusiranje. Sustav za automatsko fokusiranje temeljen je na Panasonicovoj DfD tehnologiji, brz je i dosta precizan prilikom fotografiranja, uz razne metode fokusiranja koje dobro rade u praksi (fokusiranje lica i oka), iako ja malčice manje pouzdan nego u konkurencije te pati od “plesanja” tijekom fokusiranja, koje se izraženije doživljava pri gledanju kroz tražilo, na koje se treba naviknuti.

Prilikom snimanja videa još uvijek nije dosegnuta razina fokusiranja koju nudi konkurencija, ali nije ni tako daleko – fokusiranje i se i prilikom snimanja videa slobodno može prepustiti aparatu. Naravno, kod videa su uočljiviji inherentni problemi DfD tehnologije – ponekad primjetno traženje optimalnog fokusa, a povremeno, kad su velike razlike u udaljenosti između željenih točaka fokusiranja, zna se dogoditi da fokus ode u “krivu stranu”.

Pokretne slike

S1 zapravo se nalazi između S1R te modela S1H, koji je u startu okrenut digitalnom videu, odnosno digitalnoj kinematografiji te omogućuje snimanje 6K full frame videa. Dakle, reklo bi se da je S1 namijenjen hibridnom korištenju – za korisnike kojima su podjednako važni i digitalna fotografija i digitalni video.

Raskoš portova na lijevom boku – 3,5-milimetarski ulaz za mikrofon i izlaz za slušalice, USB-C za prijenos datoteka i punjenje baterije u fotoaparatu (ne treba posebni punjač, nego se može iskoristiti punjač od mobitela ili, recimo, powerbank) i HDMI pune veličine. Tu su još i konektor za daljinski upravljač i port za blic

Što, dakle, S1 nudi povrh S1R? Ako ga se ne nadogradi posebnim firmwareom, koji se za dvjestotinjak dolara kupuje u obliku softverske nadogradnje DMW-SFU2, u osnovi se dobiju dvije stvari: neograničeno snimanje i oversamplirani 4K video pri 24-30 sličica u sekundi.

Dakle, ovaj fotoaparat zapravo je, time što može neograničeno dugo snimati u nekim razlučivostima i framerateovima, klasificiran kao videokamera. Spomenuta filmaška nadogradnja firmwarea donosi V-Log profil, što će biti važno onima koji su ozbiljnije zagazili u snimanje videa (ostali će se morati zadovoljiti cine profilima i HLG-om), waveform monitor te 10-bitno 4:2:2 snimanje – interno do 30p u 4K, a preko HDMI-ja do 4K@60p.

Inače, vezano uz snimanje 4K videa pri 50-60 sličica u sekundi treba napomenuti da je aktivan 1:1 crop, odnosno jedan piksel na senzoru odgovara jednom pikselu u videu. To je vjerojatno učinjeno radi bržeg iščitavanja piksela sa senzora i manjeg opterećenja slikovnog procesora, no to ujedno znači da će kadar biti “zumiran”, odnosno tada se efektivno koristi površina tipičnog APS-C senzora. Bilo bi bolje da je korisniku omogućeno da si odabere želi li iščitavanje 1:1 ili uz preskakanje piksela, jer crop ljudima otežava život zbog promjene vidnog kuta, što se posebice odnosi na “hibridne” korisnike – upravo na one na koje se ovim aparatom ciljalo.

Pogled sprijeda na fotoaparat s namontiranim kit objektivom vrlo korisnog raspona žarišnih duljina od 24 do 105 mm i neloše maksimalne konstantne blende za full frame aparat od f/4

Pri vrlo visokim ISO vrijednostima u 50-60p s cropom, algoritam za smanjivanje šuma prilično je agresivan – prilično dobro reducira šum, ali nauštrb detalja. U 25p, u punom kadru 35-milimetarskog senzora, algoritam za smanjivanje šuma nije tako očit, a video dosta dobro izgleda i pri visokim ISO vrijednostima, poput 6.400.

Rolling shutter je primjetan u 4K, ali nije grozan kao kod nekih drugih full frame aparata, ili poput Sonyjeve APS-C serije, odnosno primjetan je pri bržem švenku (horizontalnom rekadriranju) u obliku nagnutih vertikalnih linija, ali zahvaljujući vrlo dobrom sustavu za stabilizaciju slike u pravilu se ne vide druge anomalije, poput žele efekta.

Uz spomenute karakteristike, aparat ima tipičnu Panasonicovu dodatnu funkcionalnost – 6K/4K photo bursteovi (30 FPS, odnosno 60 FPS), post focus, focus stacking, timelapse…