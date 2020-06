Patriot Viper VP4100 1 TB - Prednosti 4. generacije

specifikacije Sučelje M.2 2280 NVMe x4 Gen4 Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane sekvencijalne performanse do 5.000 / 4.400 MB/s Deklarirane nasumične performanse do 800.000 / 800.000 IOPS Deklarirana izdržljivost 3.600 TBW Jamstvo 3 godine

Kontroler na kojeg se Viper oslanja je novi, Phisonov PS5016-E16, koji rabe i druge tvrtke za svoje SSD-ove kompatibilne s MVMe sučeljem Gen4. Naravno, uvjet otključavanja maksimalnih performansi SSD-a je korištenje kompatibilne matične ploče, a to je trenutačno isključivo model temeljen na AMD-ovom čipsetu X570, no ubrzo i B550. U ploči čak ne mora biti ni Ryzen 3. generacije, zato što sâm čipset ima vlastiti Gen4 kontroler. Ako je taj uvjet ispunjen, VP4100 pokazat će svoje raskošne performanse – gotovo 5.000 MB/s pri sekvencijalnom čitanju, odnosno gotovo 4.500 pri pisanju. Ipak, te iznimno visoke vršne vrijednosti ne translatiraju se u performanse u često korištenim aplikacijama. Da, SSD ima visok rezultat u PCMarku 10, no bez problema mogu mu parirati SSD-ovi starije generacije. To je jednostavno tako – performanse u aplikacijama primarno ovise o optimizaciji firmwarea za operacije čitanja pri niskim vrijednostima stoga I/O naredbi, kao i visini latencija pri operacijama čitanja i pisanja.

VP4100 ima prilično velik SLC buffer zbog vrlo visoke brzine pisanja. Usprkos tome, već nakon jedne minute performanse padaju na razinu od 600-tinjak MB/s

VP4100 oslanja se na 96-slojni Toshibin TLC flash i malu količinu priručne memorije DDR4. Tvornički je opremljen vrlo pristojnim hladnjakom čiji dizajn ulijeva povjerenje, a i lako se skida ako poželite SSD spairit s hladnjakom integriranim na matičnu ploču. U praksi, pak, temperatura kontrolera s aplikacijskim opterećenjem skače do 73 °C, a u slučaju konstantnog opterećenja do 84 °C. SLC buffer može održati maksimalne performanse pri pisanju od 4.300 MB/s oko minute, nakon čega brzina pada na 600-tinjak MB/s, pa potom još i niže, kad kontroler udari u temperaturni plafon. Drugim riječima, korištenje hladnjaka je nužno, no dok god nema ekstremnog opterećenja, temperatura kontrolera biti će prihvatljiva. Brzi Viper ima 3-godišnje jamstvo te vrlo visoku zajamčenu izdržljivost na pisanje od čak 1.800 TBW. Cijena jest viša u odnosu na ostale SSD-ove iste klase performansi, no ne toliko viša da to ne bi bilo opravdano. Pitanje je samo možete li iskoristiti takve brutalne sekvencijalne brzine čitanja ili pisanja.