Dok su prije nekoliko godina priče vezane uz VR i naglavne dodatke koji omogućuju direktno uranjanje u virtualne prostore vrištale sa stranica svakog časopisa ili IT portala, pa čak i žute štampe, jer naslovi su uvijek bili bombastični i privlačili čitatelje, situacija se vremenom ohladila. Dapače, čak i neke važnije najave prolaze mlako, što jednim dijelom pripisujemo početnim modelima koji, realno gledajući, nisu bili prilagođeni širokim masama i kućnoj uporabi. Neki su bili preglomazni i zahtijevali zasebne velike prostore, drugi, pak, preskupi za kućne korisnike, dok su treći, poput Sonyjeva PlayStation VR-a jednostavno bili osrednji, da baš ne kažemo lošiji od konkurencije. Tehnologija u to doba nije bila toliko razvijena, i dobro pamtimo prvi susret sa PS VR-om na kojem smo isprobali Gran Turismo Sport, tada perjanicu simulacija na PlayStationu 4. Osim što je podrška za VR bila dodana naknadno, isprva je bila ograničena na VR Tour način igranja, a i on, uz pikselaste suparničke automobile i mutan prikaz, nije ostavljao pretjerano pozitivan dojam.