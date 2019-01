Polk Signature S15e - Iz Amerike s ljubavlju

Naša neprestana potraga za audioopremom koja za uloženi novac pruža mnogo performansi, dovela nas je do Polka, poznate američke tvrtke s više od 40 godina staža u svijetu visokokvalitetnog zvuka, čiji su se zvučnici nedavno pojavili u Hrvatskoj

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 5,25” woofer + 1” visokotonac Frekvencijski odaziv 48 Hz – 40 kHz Impedancija 8 Ω Potrebna snaga pojačala 20-100 W (88 dB osjetljivost) Dimenzije 30,48 x 19,05 x 25,9 mm Jamstvo 2 godine

Pasivni bookshelf zvučnici Signature S15e “ulazni” su model ove Polkove linije. Gabaritima su pogodni za korištenje u manjem dnevnom boravku, ali i, kako smo se uvjerili, za računalom, u takozvanom nearfieldu, zato što im ne treba mnogo prostora da bi izgradili iznenađujuće široku zvučnu sliku. Cijena za par iznosi 2.100 kuna, a da biste ih mogli koristiti, još će vam trebati pojačalo i DAC. Kao logičan izbor nameću se pojačala s integriranim DAC-ovima, pri čemu nema smisla pretjerivati s njihovom snagom – odlično će poslužiti povoljniji modeli, kao što je Onkyo A-9010 (1.800 kn). Sam Polk za ove zvučnike preporučuje amplifikaciju snage između 20 i 100 W po kanalu. Prilikom testiranja koristili smo NAD-ova pojačala C 326BEE (2x 50 W) i D 3020 V2 (2x 30 W) te su oba odradila odličan posao u pogonjenju ovih Polkovih bookshelfova – s obzirom na osjetljivost od 88 dB, to je bilo za očekivati.

Zanimljiva izvedba bas-refleksnog porta, kakvu Polk koristi i u svojim skupljim zvučnicima, umanjuje turbulencije zraka unutar samog porta i pojačava bas za 3 dB

Zvučničke kutije sprijeda, odozgo i na bokovima izgledaju dotjerano i zaista lijepo – spojevi su besprijekorno precizni, a zaobljenja svih kutova cjelokupnu estetiku čine “mekšom” i oku ugodnijom. Premda prednju stranu zvučnika svakako možete zaštititi priloženim mrežicama, koje se za zvučnike hvataju magnetski, time ćete sakriti dva dopadljiva prednja drivera: 5,25-inčni polipropilenski bas-srednjetonac, ojačan silikatnim mineralima, te 1-inčni platneni visokotonac. Doduše, uzmemo li u obzir da je membrane obaju drivera vrlo lako udubiti, ako postoji ikakav rizik da netko u njih gurne prst, svakako postavite mrežice. Stražnja strana zvučnika neobična je. Ovdje imamo bas-refleksni port, no on je prekriven nečime što izgleda poput plastičnog radijatora, čiji jedan ispupčeni dio ulazi u sam bas-refleksni port. Polk to rješenje naziva “Power Port”, a koristi ga za zaglađivanje turbulencija zraka unutar samog porta, čime se bas pojačava za 3 dB, a da pritom ne biva distorziran. Na donjoj strani pozadine zvučnika nalaze se standardni terminali za spajanje na pojačalo.

Kad je riječ o pozicioniranju zvučnika u prostoru, zanimljivo je da Polk u priručniku ne navodi stroge smjernice za optimalnu udaljenost od stražnjeg ili bočnih zidova, već samo sugerira da zvučnici budu razmaknuti koliko god to prostor dozvoljava. Međutim, kao što smo već natuknuli, dobro se snalaze i u situacijama kad je razmak između njih manji od dva metra. Kad smo ih postavili lijevo i desno od monitora, i blago zakrenuli prema unutra, bez problema su postigli dojam da zvuk izlazi iz monitora, a ne iz kutija smještenih s njegove lijeve i desne strane. Sugeriramo da ih ne priljubite uza zid, jer se tada gubi kontrola basa.

Platneni visokotonac sposoban je reproducirati frekvencije do 40 kHz, što je ovim zvučnicima osiguralo certifikat Hi-Res

Općenite akustičke performanse ovih zvučnika nadilaze očekivanja, osobito kad uzmemo u obzir njihovu cijenu. Proizvode detaljan, čist, bogat i mesnat zvuk, čija je najupečatljivija karakteristika lakoća s kojom se sluša, bez ikakvog zamora ušiju. Vokali su nešto naglašeniji i istaknutiji od uobičajenog, do te mjere da smo se zabrinuli kako će neki instrumenti koji se “glasaju” u visokofrekventnom području zvučati prodorno, ali to se nije dogodilo – Polkovi zvučnici ne gube kontrolu nad glazbom. Basa objektivno ima dovoljno za sve glazbene žanrove, osobito kad se zvučnici nalaze bliže zidu. Kada stoje u slobodnom prostoru, duboki tonovi gube na čvrstoći i agresivnosti pa nam je u tom scenariju ponekad nedostajalo energije u donjem dijelu frekvencijskog spektra. Očito rješenje za one koji traže još više basa bio bi prelazak na Polk Signature S20e, čiji bi ga 6,5-inčni woofer trebao proizvoditi u većim količinama, što ćemo svakako provjeriti u jednom od narednih testova. Signature S15e generalno ostavljaju dojam da vole blizinu zida, boravak na policama, čak i zidnu montažu.

Cjelokupno gledajući, ovi zvučnici pružaju veliku vrijednost za traženi novac, bilo da ih planirate koristiti u dnevnom boravku u klasičnoj stereo kombinaciji, unutar surround sustava, ili za računalom, gdje će vam se nalaziti u blizini ušiju.