Reolink Go PT Ultra - Nadzor bez žica

Reolink Go PT Ultra Senzor 1/2,7" CMOS Objektiv Nije navedeno Kut snimanja (horizontalni / vertikalni) 90° / 47° Pan / tilt raspon 355° / 140° Maksimalna razlučivost (primarni / sekundarni stream) UHD 4K (3.840 x 2.160 @ 15) / 896 x 512 @ 15 Framerate i bitrate (primarni / sekundarni stream) 10 - 15 FPS (1.024 - 4.096 kBit/s) / 10 - 15 FPS (64 - 672 kBit/s) Kodek H.265 Zaštita kućišta IP64, -10 °C do 55 °C Povezivost Mobilni pristup Internetu (nano SIM kartica, LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8) Noćna rasvjeta IR do 10 m (2 LED-ice 850 nm, 1,2 W), reflektor (2 LED-ice 6.500 K, 2,4 W) Audio Integrirani mikrofon i zvučnik (dvosmjerna komunikacija) Pohrana videa Utor za microSD karticu (do 128 GB) Napajanje 21,6 Wh punjiva baterija, USB-C port, može se kupiti u paketu sa solarnim panelom Reolink Solar Panel 2 (6 W) Dimenzije i masa Φ98 x 122 mm, 496 g Jamstvo 2 godine Dojam Vrlo dobar izbor ako tražite nadzornu kameru koja mora raditi tamo gdje nema ni struje ni Wi-Fi signala, posebice ako vam trebaju vrlo detaljne snimke

Reolinkova videonadzorna kamera Go PT Ultra nema ni Wi-Fi, ni Ethernet, nego se za komunikaciju (obavještavanje vlasnika, upravljanje, streamanje žive slike i preuzimanje videa snimljenih na memorijsku karticu) oslanja isključivo na mobilni Internet. Konkretno, treba vam Nano-SIM kartica s osiguranih dovoljno megabajta internetskog prometa. Mi smo jednostavno uzeli SIM karticu iz mobitela (prepaid Simpu od Hrvatskog Telekoma), ubacili je u kameru i, koji trenutak nakon uključenja, kamera nas glasovno obavijestila da se spojila. Super! Podržane su inače 3G i 4G LTE mreže, s tim da je preporučljivo koristiti 4G mrežu.

Onda smo u Reolinkovoj mobilnoj aplikaciji krenuli na dodavanje nove kamere, pokazali joj QR kôd otisnut na dnu testirane kamere i koji trenutak kasnije kamera Go PT Ultra pojavila se u Reolinkovoj aplikaciji. Dalje uglavnom sve ide po starome - ako ste koristili jednu Reolinkovu kameru, znat ćete koristiti i ovu, s obzirom da se sve koriste pomoću iste aplikacije. Korištenje se razlikuje tek po tome koje opcije možete podešavati, odnosno koje sve funkcije možete koristiti, jer sve kamere ne podržavaju sve opcije, odnosno sve funkcionalnosti. Ovo je prošlo lakše i bezbolnije nego instaliranje nekih Wi-Fi kamera!

Nije bio problem ni dodati je u Reolinkovu Windows aplikaciju. Trebalo je utipkati UID (jedinstveni broj kamere), korisničko ime (po defaultu je admin) te lozinku, koju ste definirali kad ste kameru dodali u mobilnu aplikaciju. UID broj može se iščitati i iz mobilne aplikacije, što je pogotovo korisno ako ste kameru već montirali, a i lakše je, jer je UID na donjoj strani kamere, ispod QR kôda, ispisan jako sitnim slovima i brojkama.

Prvi koraci

Vratimo se na početak. Otvaranje kutije s ovom 4K kamerom proteklo je tipično "reolinkovski" - prerežete zaštitnu traku, otvorite poklopac, dočeka vas plavi fascikl s korisničkim priručnikom, naljepnicom s označenim mjestima za rupe za lakšu montažu te poneki drugi dodatak. Kad izvadite taj fascikl, dolazite do dobro zapakiranog hardvera.

Dva su načina na koji kameru možete montirati - većim nosačem na zid (ili drvenu gredu, ili štoveć), a manjim nosačem, u obliku diska, na strop. Oba nosača imaju i proreze za isporučenu traku, kako biste nosač, a samim time i kameru, mogli pričvrstiti za deblo, odnosno objesiti za granu. To je jako bitno za nadzornu kameru ovog tipa, jer se od 4G kamere očekuje mogućnost rada na terenu, možda u šumi, gdje nema nužno objekata koje je tamo postavila ljudska ruka.

Rasvjeta - IR i obična

Iako ova kamera ima i infracrvene LED-ice, one se ne koriste za prepoznavanje pokreta. Zapravo ni ne svijetle većinu vremena po noći, kao što je to slučaj s nadzornim kamerama koje se napajaju iz strujne utičnice ili Ethernet kabela. Naime, energija koju troše IR LED-ice troše nije beznačajna, barem kad se kamera mora napajati iz baterije. Shodno tome, prilagođen je način rada infracrvenog osvjetljenja.

Dvije hladno bijele LED-ice zadužene su za osvjetljavanje potencijalnih uljeza po noći, nakon što ih PIR senzor prepozna, no možda biste ipak za to radije htjeli koristiti IR rasvjetu

IR LED-ice kod ove kamere uključe se tek kad u uvjetima slabog osvjetljenja aplikacijom pristupite kameri, da provjerite što se nalazi u kadru. Obične LED-ice, koje bacaju dnevno bijelu svjetlost, funkcioniraju na uobičajen način - uključe se nakon što PIR senzor reagira na pokret i kamera tada počinje snimati video na memorijsku karticu, a isključe se, kao što se ujedno prekine snimanje na memorijsku karticu, nakon određenog vremena nakon što PIR senzor više ne registrira pokret. Po defaultu to je 8 sekundi, no može se povećati na 15 ili 30 sekundi.

Infracrveno LED svjetlo dosta dobro pokriva prostor, a obične LED-ice ipak nešto slabije. Tako da je ovo jedna od onih kamera kod kojih bi obične LED-ice vjerojatno bolje bilo isključiti, ako se svjetlost iz njih ne može dovoljno dobro odbijati od zidova, ograde ili nečeg desetog u kadru - IR LED-ice će tu često bolje obaviti posao, a boja vam je ionako manje važna od dubine u koju kamera vidi po noći.

Iako je ovo pan & tilt kamera (okretanje glave kamere vrlo je sporo, ali vrlo tiho i s relativno glatkim pomacima), ona ne podržava tu funkcionalnost za praćenje potencijalnih uljeza.

Baterije su integrirane u kameru, što znači da ćete ih puniti preko USB-C konektora na kameri. Ako ste kupili izvedbu kamere sa solarnim panelom (Reolink Solar Panel 2, snage 6 W), onda će panel proizvoditi električnu energiju za punjenje baterije. Ako niste, imate i druge mogućnosti - ako vam je strujna utičnica blizu, možete kameru spojit na punjač za mobitel ili, recimo, na powerbank. I za punjač za mobitel i za powerbank morat ćete se sami pobrinuti, jer se ne isporučuju s kamerom.

Pohrana snimki

Utori za Nano-SIM i microSD karticu smješteni su na kupolastoj glavi kamere, koju treba rukom zakrenuti da biste im dobili pristup, a ispod njih se ujedno vidi mreža rupica za zvučnik; nano SIM i memorijsku karticu teško je utaknuti i izvaditi pa smo si pomogli pincetom

Snimke se, kao kod većine nadzornih kamera, spremaju na memorijsku karticu. U slučaju ove kamere, to je microSD kartica kapaciteta do 128 GB, a s kamerom je došla Reolinkova microSD kartica od 32 GB. Osim toga, ova kamera podržava Reolink Cloud, te možete koristiti i besplatni Basic Plan. On podržava jednu kameru, nudi gigabajt prostora, bilježi snimke s kamere u zadnjih tjedan dana (to se može skratiti na jedan dan ili tri dana), no morate ga (besplatno) obnavljati svakih mjesec dana.

S prebacivanjem snimki imali smo nešto muke. Možda smo kameru jednostavno odjednom previše opteretili - kroz dan jedna runda prijenosa datoteka je prošla bez problema, no kod druge su nam prijenosi pucali. Reolinkova aplikacija nije uspijevala nastaviti od već preuzetog, nego kad bi pukao prijenos datoteke, pa smo kliknuli na gumb Retry za ponovni pokušaj, opet je iste datoteke iznova pokušala preuzeti. Po noći smo pokušali ponovno prebaciti i tad je prebacivanje prošlo bez problema. Možda je glavni problem bio sa stabilnosti mobilne veze? Kameru smo stavili na garažu s limenim krovom pa je to možda otežavalo prijenos, a i na testnom području mobilni signal nije baš savršen. Ipak, streamanje videa je bolje prolazilo pa se postavlja pitanje zašto nije i preuzimanje, odnosno zašto preuzimanje datoteka nije otpornije na greške u prijenosu.

Bitnost slike

Onima kojima je bitna detaljnost prikaza, ova kamera će im to ponuditi, barem ako u kadru ima dovoljno svjetlosti. Da, slika je malo previše izoštrena, vidi se nešto šuma i artefakata. Vidi se nešto šuma i artefakata i onda kad to ne bismo očekivali, ali detalji su tu, i za ovu kameru nije nam teško povjerovati da ima 4K senzor, za razliku od nekih drugih tobožnjih 4K videonadzornih kamera.

Dinamički kontrast je solidan – niti je loš, ni impresivan. Ako želite izvući više detalja u svijetlim i tamnim tonovima, možete se poigrati postavkama ili pokušati vratiti spaljene i zacrnjene dijelove u programu za videomontažu. Karakter slike ove kamere svrstava ju u one Reolinkove kamere koje daju neutralniju sliku. Noćne snimke su također korektne, s tim da je vjerojatno bolje koristiti samo infracrvenu rasvjetu, jer s njom kamera dalje "vidi", a čak je uspjela zabilježiti video kad je prostor bio osvijetljen samo mjesečinom, pod punim Mjesecom.

Što se tiče zvuka, snimljen je nešto tiše nego bismo voljeli i čini se da postoji bug vezan uz zvuk - nije posve sinkroniziran s videom i u prvoj sekundi audiozapisa nema tona. To bi trebalo popraviti novim firmwareom. Također, sirena, te zvučnik kod dvosmjerne komunikacije, tiši su nego bismo željeli, no donekle razumijemo tu odluku s obzirom da se ipak radi o baterijskoj kameri.

Koliko bez punjenja?

Pokušate li na Reolinkovim stranica pronaći informaciju koliko ova kamera može izdržati na internim baterijama, ostat ćete kratkih rukava. To nije iznenađujuće, jer je procjene toga izrazito nezahvalno davati, s obzirom da trajanje baterija najviše ovisi o tome koliko dugo kamera aktivno nešto radi, a to opet ovisi o postavkama i o tome koliko često se nešto događa pred objektivom kamere. Drastična je razlika ako se kamera uključi tri puta dnevno li ako se uključi sto puta dnevno i slijedom toga trajanje baterije će biti različito.

Prekidač za uključenje i USB-C utor zaštićeni su vodonepropusnim poklopcima, a SMA konektor zapunit će antena za mobilni pristup Internetu (4G LTE)

Ipak, pokušali smo napraviti neke izračune na temelju mjerenja. Za precizniji izračun situaciju kvari zelena LED-ica, koja je stalno uključena kad je na kameru spojeno vanjsko napajanje preko USB-C porta, jer ona sama po sebi troši nešto energije, a ne može je se isključiti. Ali dobro, okvirno gledano, kamera bi na bateriji trebala izdržati nekoliko tjedana, a vjerojatno i više od mjesec dana, ako kroz to razdoblje samo čeka s PIR senzorom, ako se ništa ne pojavi pred njom, znači ako ne mora ništa snimati te ako joj kroz to vrijeme ne pristupate preko aplikacije. Kad snima samo po danu, očekivali bismo da ova kamera snimi preko 11 sati videa, kad snima samo po noći, oko 4,5 sata s IR LED-icama, odnosno nešto manje od 3,5 sata s običnom LED rasvjetom. Kad gledate videostream s kamere po danu, interne baterije trebale bi omogućiti preko 7 sati streamanja.

Detekcija pokreta - PIR-ovanje

Za razliku od većine Reolinkovih kamera koje smo imali na testu, ova za prepoznavanje pokreta koristi PIR senzor. To je posve razumljivo, jer je riječ o (primarno) baterijskoj nadzornoj kameri, a kad kamera koristi PIR (passive infrared) senzor za prepoznavanje pokreta, troši vrlo malo električne energije. Nasuprot tome, nadzorna kamera bez PIR senzora mora cijelo vrijeme uzimati video sa slikovnog senzora (po noći prostor za to nužno mora biti osvijetljen, bilo običnom rasvjetom, bilo infracrvenom) i kontinuirano ga analizirati u nastojanju da otkrije pokret, dakle slikovni senzor cijelo vrijeme radi, te se vrte algoritmi za prepoznavanje pokreta.

Sprijeda kamera izgleda poput nekih drugih Reolinkovih modela, samo što ima brojčano skromniju rasvjetu (po dvije dnevno bijele i IR LED-ice oko objektiva), a tu su i senzor za ambijentalno osvjetljenje i statusna LED-ca s bočnih strana donjeg dijela objektiva te PIR senzor ispod objektiva - upravo je PIR senzor ključna komponenta baterijskih nadzornih kamera

PIR senzor ove kamere deklarativno lovi do 10 metara, što je tipično za PIR senzore u nadzornim kamerama, ali dosta slabije od prepoznavanja pokreta analiziranjem videa sa senzora. U našem prostoru tih 10 metara je nategnuto, pogotovo s defaultnom osjetljivosti od 80%. Bolje lovi horizontalno kretanje kroz kadar, nego približavanje i udaljavanje.

Po noći PIR senzor reagirao je na preko 9 metara udaljenosti uz nagle pokrete, no kad smo se sporo kretali, a pogotovo kad smo se šuljali, prepoznao nas je tek na puno kraćoj udaljenosti - nekad je to bilo i 5-6 metara, jednom prilikom svega nekih tri metara. Po danu, kad smo osjetljivost stavili na 100%, razlike u konzistentnosti bile su još veće - nekad je ulovio tek na tri metra, ako smo se kretali izravno prema kameri, a nekad i na 12, ako smo išli cik-cak, a kretanje auta ulovio je i na cesti udaljenoj tridesetak metara od kamere. Stoga treba paziti kamo ovu kameru stavljate, kamo je okrećete i koliko joj postavite nagib, da PIR senzor ima što veće šanse uhvatiti pokret.

Bitno je naglasiti još jednu stvar, a to je da nadzorne kamere s PIR senzorom ne mogu snimiti ono što se događalo prije nego li je PIR senzor prepoznao pokret. Dakle, kod takvih kamera, kao kod ove testirane Go PT Ultra, u videu nećete imati desetak sekundi snimke prije nego li PIR senzor reagirao, kao što to možete imati s kamerama koje cijelo vrijeme uzorkuju sliku sa slikovnog senzora i algoritmima prepoznaju pokrete.

Koliko bi izdržala u vašem konkretnom slučaju, ovisi kako biste "kombinirali" sve te vrste korištenja. S obzirom na brojke, pretpostavljamo da bi se većini korisnika isplatilo kupiti i solarni panel za ovu kameru, bilo u paketu, bilo naknadno. Reolink nudi Solar Panel od 3 W i Solar Panel 2 od 6 W - preporučili bismo potonji, jači, za svaki slučaj, s obzirom da može uhvatiti više svjetla. Većina korisnika, uz dobro smješteni solarni panel, kameru neće trebati nadopunjavati strujom iz powerbanka ili spajanjem na punjač za mobitel.

Kamera se može kupiti i u paketu sa solarnim panelom (Solar Panel 2), čiji izlaz električne energije dobivene iz Sunca potom fiksnim 4-metarskim kabelom s USB-C utikačem s brtvom možete uštekati u kameru

U ovaj izračun išli smo pod pretpostavkom da su interne baterije u kameri skroz pune i da su još relativno nove (jer što su baterije dulje u pogonu, to im je niži kapacitet - reklo bi se da stare, troše se s vremenom) i da nisu korištene po vrlo hladnom vremenu (to također smanjuje efektivni kapacitet). Uzeli smo deklarirani kapacitet od 21,6 Wh i od njega oduzeli 10%, zbog konverzije napona u kameri, tijekom koje se gubi nešto energije.

Za koga je?

Ovo nije kamera "za po doma", čak ni ako do mjesta gdje namjeravate postaviti nadzornu kameru ne možete dovući strujnu utičnicu ili mrežni kabel s PoE-om - za to postoje prikladniji modeli nadzornih kamera, koji su ujedno i jeftiniji. Za kućne uvjete Go PT Ultra ima smisla samo ako, na mjestu gdje ju želite postaviti, ne možete dovesti ni Wi-Fi signal. Go PT Ultra je primarno terenska kamera, namijenjena situacijama kad na oku želite držati infrastrukturno manjkave lokacije, poput gradilišta, vikendica, kleti i sličnih. Budući da se za rad u potpunosti može osloniti na vlastitu bateriju, solarni panel i mobilnu mrežu, ne smetaju joj stvari poput izostanka struje ili "fiksne" internetske konekcije. U takvim, predviđenim uvjetima, Go PT Ultra vrlo se dobro snalazi, bolje čak i od odličnog Reolinkovog modela Go PT Plus, koji nudi brojne slične funkcije, ali ne uspijeva parirati kvalitetom prikaza.