Samsung ViewFinity S9 - Najoštriji monitor na svijetu

S nesvakidašnjim monitorom ViewFinity S9 (S27C900P), Samsung se priključio tržištu takozvanih 5K monitora, gdje već godinama snage odmjeravaju Apple i LG. Bez velikih tajni, radi se o izravnom odgovoru na famozni Apple Studio Display, 27-inčni profesionalni monitor o kojem kreativni profesionalci sanjaju, ali ne može si ga svatko priuštiti. Ni Samsungova uzdanica nije jeftina – radi se o uređaju s cijenom od 1.150 eura – ali ipak je drastično povoljnija od Appleove, koja u osnovnoj varijanti košta oko 600 eura više.