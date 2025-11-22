Gigabyte M27UP - Sposoban za rad, odličan za igru

U bitku s brojnim konkurentskim 27-inčnim 4K monitorima za igranje Gigabyte se upušta modelom koji nudi zavidnu razinu opreme, a košta manje od većine

SPECIFIKACIJE Ekran 27" / 3.840 x 2.160 (16:9) / 160 Hz Tip matrice SS IPS Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 350 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori 2x HDMI 2.1 (48 Gbit/s), 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (18 W Power Delivery), 3x USB3.2 Gen 1 Type-A, 3,5 mm izlaz za zvuk Jamstvo 2 godine Dojam M27UP nameće se kao jedan od najisplativijih 27-inčnih 4K monitora za korisnike koji žele brz, kvalitetan i svestran ekran, spreman za sve – od rada s bojama, do ozbiljnijeg igranja

S obzirom na zaista velik broj monitora koje Gigabyte u novije doba plasira na tržište, prije početka testiranja modela M27UP zapitali smo se – gdje se on pozicionira? Koja mu je poanta? Već nakon kraćeg istraživanja, odgovor je bio očit: radi se o uređaju s kojim Gigabyte unosi nemir među 27-inčne 4K monitore za igranje, s obzirom na to da cijenom od oko 330 eura potkopava većinu konkurenata, a mnoge od njih premašuje pukim brojem funkcija, među kojima su neke vrlo korisne.

Za navedeni iznos M27UP može se naručiti, primjerice, s njemačkog Amazona, uz besplatnu dostavu u Hrvatsku, što je ujedno preporučljiv način njegove kupnje, s obzirom na to da je u našim krajevima zbog nepoznatog razloga preko 100 eura skuplji.

Tanka i vrlo kompaktna baza načinjena je od metala. Unatoč skromnim gabaritima, uspješno drži 27-inčni ekran u stavu mirno

M27UP temeljen je na SuperSpeed IPS panelu, koji se pri nativnih 3.840x2.160 točaka osvježava pri frekvenciji od 160 Hz. Pritiskom na tipku Tactical Switch 2.0, smještenu ispod donjeg okvira ekrana, uređaj se prebacuje na 1.920x1.080 točaka (Full HD), a frekvencija osvježavanja raste na 320 Hz. Gigabyte tu funkciju, već viđenu kod niza tvrtkinih monitora za igranje, naziva "Dual Mode". Ideja je da ćete u svakodnevnom korištenju i u nekompetitivnim igrama koristiti 4K razlučivost i 160-hercno osvježavanje, a kad pokrenete Battlefield 6, Warzone, Counter-Strike 2 ili neki sličan mrežni naslov, pa poželite imati najviši mogući broj sličica u sekundi i najbrži odziv panela, upravo ćete to postići prelaskom na upola nižu razlučivost i dvostruko veći refresh rate. Prebačaj između spomenutih dvaju režima rada traje oko pet sekundi.

Za taj "sekundarni" režim rada moguće je odabrati i neke opskurne razlučivosti, kao što su 1.280x960 (4:3), 1.024x768 (4:3) i 1.280x1.024 (5:4) – pri čemu će one mahom biti razvučene na omjer stranica od 16:9 – te namjestiti da se slika smanji na dijagonalu 24-inčnog monitora. Potreba za tim kombinacijama, koje prosječnom čovjeku zvuče prilično bizarno, potječe iz svijeta taktičkih pucačina iz prvog lica, poput Counter-Strikea 2 i Rainbow Six Siegea, gdje profesionalni igrači koriste neprirodno razvučenu sliku jer su im neprijatelji na ekranu tada širi i lakši za pogađanje.

Nosač je elegantan, a u paketu se dobiva plastična kopča za obuzdavanje kabela

Naravno, baš vas ništa ne sprečava da M27UP sve vrijeme koristite kao 160-hercni 4K monitor te uživate u punoj raskoši oštrine njegova ekrana. Dual Mode, naime, nije nikakva crna magija, niti je Gigabyte pronašao način da sastavi monitor s dvije "nativne" razlučivosti. U slučaju prebačaja na Full HD prikaz, slika se naprosto razvlači po postojećem broju piksela, kojim raspolaže 4K panel, te u tom procesu dolazi do znatne degradacije oštrine prikaza. Dual Mode, stoga, nije zamišljen kao obavezni režim rada za igranje, već kao potencijalno zanimljiv alat za još responzivnije (ne i ljepše) iskustvo mrežnog puškaranja, i kao pomoć za vlasnike slabijih računala, koja se u igrama ne mogu nositi s 4K razlučivošću.

Pomoć za igrače

Premda je Dual Mode na službenoj stranici monitora M27UP podosta naglašen, ne radi se o nečemu u što Gigabyte polaže sve nade, već samo jednoj od brojnih zanimljivih funkcija tvrtkina monitora. Igračima su namijenjeni i brojni drugi dodaci, poput tajmera, četiri vrste virtualnih nišana, zumiranja pravokutnog područja oko nišana (od 1,2-4x), pa čak i Night Visiona, koji preko ekrana (ili zumiranog dijela) provlači zeleni filtar, oponašajući naočale za noćno gledanje, kako bi nam u igrama olakšao uočavanje pritajenih meta. Koliko je korištenje svih tih pomagala prilikom mrežnog igranja moralno, i ima li od njih stvarne koristi, prepustit ćemo budućim vlasnicima Gigabyteova monitora da odluče sami.

Kad je o "ozbiljnijim" značajkama riječ, vrijedi istaknuti da M27UP dolazi s kombinacijom baze i postolja koja mu omogućuje namještanje po visini (ukupni raspon je 13 centimetara), naginjanje (-5 do +21°), zakretanje (±15°) i pivotiranje (90° u smjeru kazaljke na satu). Baza je metalna i vrlo kompaktna (24 x 19 cm), a isto vrijedi i za nosač, s kojim dolazi pomalo neugledna plastična kopča za obuzdavanje kabela.

Stražnja strana monitora perforirana je sa svih strana, kako bi zagrijani zrak prirodno izlazio iz unutrašnjosti kućišta

Ponuda konektora onakva je kakva se u današnje vrijeme traži: pored dva HDMI 2.1 i jednog DisplayPort 1.4 ulaza, tu je USB-C ulaz, koji maksimalno pojednostavljuje uparivanje s modernim laptopima. Nažalost, snaga punjenja limitirana mu je na 18 W, što će biti dostatno tek za održavanje razine baterije kod manje zahtjevnih laptopa, dok na njima ne obavljamo ništa iole zahtjevnije.

M27UP također posjeduje tri 5-gigabitna USB Type-A porta, u koje možemo spojiti periferije i druge USB uređaje, te jedan USB Type-B 3.0 upstream port. Potonji ćete povezati sa stolnim računalom, kako biste na njemu mogli uredno koristiti uređaje spojene u spomenute USB Type-A konektore na monitoru.

Gigabyte nije izostavio ni KVM switch, premda mu ne bismo zamjerili da jest, s obzirom na cijenu monitora M27UP. Postojanje tog dodatka znači da će se spojene periferije automatski prebacivati između dvaju uređaja spojenih na monitor – jednostavno ćemo odabrati željeni videoulaz, a preklopnik će obaviti sve ostalo.

Odličan nakon prilagodbe

Na tvorničkim postavkama Gigabyte M27UP pokazuje da je riječ o monitoru sa sposobnim IPS panelom koji, međutim, nije tvornički optimalno namješten. Vidljiv je pomak bijele točke prema toplijem spektru, s prosječnom temperaturom boje od 5.821 K, što rezultira blagim žućkastim tonom slike. RGB balans nije ujednačen: crvena komponenta je izraženo povišena, zelena je blago reducirana, a plava značajno deficitarna. Posljedica toga su povišene vrijednosti prosječnog odstupanja sivih tonova (∆E 4,2), što je dovoljno da se nesavršenosti u prikazu bijelih i sivih tonova zapaze golim okom – osobito kod svjetlijih tonova.

Input lag u prosjeku iznosi oko 3,3 milisekunde, pa neće predstavljati problem ni najzagriženijim igračima

Gamma krivulja pokazuje da monitor u nižim razinama svjetline (do otprilike 20%) precizno slijedi ciljanu vrijednost od 2,2, no zatim prelazi iznad referentne linije. To znači da su srednji i viši tonovi prikazani tamnije nego što bi trebali biti, što vizualno povećava kontrast slike, ali umanjuje vjernost tonskih prijelaza. Slika zbog toga može djelovati atraktivnije i dinamičnije, no u praksi gubi nijanse u svijetlim područjima, gdje detalji lako postaju prezasićeni.

Test gamuta pokazuje 100-postotnu pokrivenost sRGB prostora, što je vrlo dobar rezultat, ali točnost pojedinih primarnih i sekundarnih boja nije idealna. Najveća odstupanja vidljiva su kod cijan i magenta tonova, s ∆E vrijednostima iznad 6, dok su crvena i zelena nešto prenaglašene. Samim time, boje će izgledati življe i zasićenije nego što bi trebale, što može biti poželjno za igre i zabavni sadržaj, ali nije pogodno za precizan rad s bojama. Mjerenja preciznosti boja to potvrđuju: prosječni ∆E iznosi 4,49, a maksimalni 7,6, što znači da monitor u tvorničkom stanju ne nudi kolorimetrijsku točnost. Najveća odstupanja prisutna su u tonovima kože, toplim i zemljanim bojama, koje djeluju prenapuhano i suviše pomaknuto prema crvenom spektru.

Aktivacijom sRGB profila (Setting > Picture > sRGB) preciznost boja, mjerena unutar sRGB prostora, povećava se (prosječni ∆E 2,83) prije svega zato što ciljano smanjujemo gamut monitora, čime eliminiramo prezasićenost boja. Ipak, temperatura boje ostaje preniska (5.858 K), a devijacija gamma krivulje dodatno raste, stoga se tu ne krije rješenje za maksimizaciju performansi SS IPS panela Gigabyteova monitora.

Overdrive je najbolje ostaviti na postavci "Smart OD". Ako vam frekvencija osvježavanja u igrama neće padati mnogo ispod 160 Hz, tada se još brža tranzicija piksela dobiva pomoću postavke "Picture Quality"

Kako to obično biva, ključ je u ručnom ugađanju nekolicine postavki – konkretno, svjetline, profila slike i gaina triju glavnih kanala boja. U izborniku Setting > Picture odabrali smo profil "Custom". Tada smo, unutar tog profila, posjetili izbornik Color Temperature, unutar njega odabrali "User Define" i, uz kontinuiranu provjeru promjena pomoću kolorimetra, spustili crveni (R) i plavi (B) kanal na 98, uz zadržavanje zelenog (G) na 100. Još smo u Setting > Picture > Custom > Brightness odabrali "50", čime smo dobili svjetlinu prikaza od 252 cd/m2, koja se pokazuje optimalnom za kombinirani dnevni i noćni rad. Usput budi rečeno, raspon svjetline panela Gigabyteova monitora seže sve do 425 cd/m2, pa ga je moguće koristiti u svim svjetlosnim uvjetima, uključujući sasvim nepovoljne (prostorije s obiljem dnevnog ili umjetnog svjetla).

To je rezultiralo značajnim poboljšanjem ukupne točnosti prikaza Gigabytea M27UP. Balans bijele točke postao je gotovo idealan, s prosječnom koreliranom vrijednošću od 6.678 K, što je praktično neutralno i bez vidljiva toplog ili hladnog pomaka. RGB balans postao je izvrsno ujednačen kroz cijeli raspon svjetline, a prosječna devijacija sivih tonova pala je na samo 0,9, što znači da su odstupanja ispod praga ljudskog opažanja.

Drastična poboljšanja balansa triju glavnih boja dobivaju se nakon manje modifikacije njihova gaina u OSD-u. Time se svi elementi prikaza mijenjaju nabolje

Gamma krivulja zadovoljavajuće se ponaša, ali s blagim odstupanjem prema višoj vrijednosti. Donjih 10% svjetline nalazi se ispod referentne vrijednosti, što znači da su najtamnije sjene neznatno svjetlije od potrebnog. Srednji i svijetli tonovi prikazani su nešto tamnije od idealnih, što pojačava subjektivni doživljaj kontrasta i dubine prikaza, uz minimalan rizik od gubitka najsvjetlijih detalja. Za potpuno usklađivanje gamme s referencom, potrebna je hardverska kalibracija panela.

Test preciznosti boja pokazuje prosječni ∆E od 2,89 i maksimalni od 4,68, što su vrlo dobri rezultati za ručno kalibriran monitor. Veći dio mjerene palete, uključujući tonove kože, sive i zemljane boje, preselili su se unutar granice neprimjetnih odstupanja. Jedino su tamniji tonovi i pojedine tople boje (poput crvenkasto-narančastih nijansi) minimalno zasićeniji od referentnih vrijednosti, ali ne u mjeri koja bi utjecala na vjerodostojnost slike.

Nakon opisanih manjih prilagodbi postavki unutar OSD-a, Gigabyte M27UP postiže uravnotežen, dopadljiv i prilično precizan SDR prikaz. U toj konfiguraciji monitor više nije ograničen samo na uredsku i multimedijalnu uporabu, već je sasvim prikladan i za ozbiljan rad u sRGB prostoru – uključujući obradu fotografija i videa te grafičkih dizajn.

Tome u prilog ide i odlična uniformnost prikaza, koja Gigabyteovom monitoru daje konzistentnost prikaza, ključnu za bilo kakav ozbiljniji rad. Odstupanja svjetline u odnosu na referentnu točku – sredinu ekrana – minimalna su i nigdje ne prelaze granicu od ±7%, što je daleko ispod vidljivog praga u stvarnim uvjetima rada. Odstupanja u jednoličnosti boja kreću se između ∆E 0,4 i 2,3, dok niti jedno polje ne prelazi vrijednost ∆E 2,5, što znači da su razlike u nijansi i kontrastu neprimjetne golim okom. Čak i kutovi panela, koji su kod rubno osvijetljenih IPS panela često problematični, zadržavaju ∆E ispod 2,5 i devijaciju kontrasta manju od 4%.

Igranje u malom prstu

Ako M27UP razmatrate prije svega kao monitor za igranje, zanimat će vas da se on u toj ulozi snalazi odlično. Prosječni input lag pri 4K razlučivosti i frekvenciji osvježavanja od 160 Hz iznosi 3,3 milisekunde, što je dovoljno nisko da bude neosjetno najzagriženijim igračima.

Drastično poboljšan prikaz boja nakon modifikacije postavki

Kad je u pitanju odziv piksela, Gigabyte nudi nekoliko postavki tehnologije Overdrive (Setting > Gaming > Overdrive), o kojima će ovisiti brzina njihove tranzicije, kao i količina inverznog ghostinga, odnosno overshoota. Bez pretjerane filozofije, Overdrive je najbolje držati na postavci "Smart OD", na koju je monitor namješten tvornički. Tako se vrši automatska prilagodba stupnja Overdrivea trenutačnoj frekvenciji osvježavanja panela, pa će on za niži refresh rate imati jednu postavku, za srednji neku drugu, a za viši treću – u teoriji. U praksi je to rješenje dosad funkcioniralo osrednje, ali kod monitora M27UP pokazalo nam se kao optimalan izbor, jer su brzina odziva piksela i prisutnost overshoota u svim uvjetima bili pod kontrolom. Ako ste sigurni da će vam ekran čitavo vrijeme raditi blizu 160 Hz, tada možete odabrati postavku "Picture Quality", kod koje je percipirano vrijeme odziva, mjereno prije 160 Hz, 5,04 milisekunde.

Doživljaj oštrine pokretnih objekata može se dodatno pospješiti aktivacijom tehnologije Aim Stabilizer Sync, koja pozadinsko osvjetljenje prebacuje u stroboskopski način rada, ali time svjetlina prikaza biva zaključana na 152 cd/m2 – prenisko. No, ništa zato, akcija je dovoljno oštra i bez tog "pomagala".

Iz svega navedenog proizlazi kako Gigabyte M27UP uspijeva ponuditi privlačan spoj visoke razlučivosti, visokog osvježavanja i bogatog niza funkcija, po cijeni koja mu omogućuje da ozbiljno ugrozi skuplje konkurente. Njegov SS IPS panel donosi izvrsnu oštrinu slike i, nakon ručne prilagodbe, poveliku preciznost prikaza, a kombinacija 4K razlučivosti i 160-hercnog osvježavanja u praksi pruža izvrstan balans između produktivnosti i igranja. Opcija brzopoteznog prelaska na Full HD (ili nižu) razlučivost i 320-hercno osvježavanje zagriženije će igrače dodatno motivirati na kupnju baš tog monitora, ispred (većinom skupljih) konkurenata.