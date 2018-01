Seasonic Focus Plus Platinum 850W i Gold 850W - Kompaktne mrcine

specifikacije - Seasonic Focus Plus Gold 850W Snaga 850 W Deklarirana razina efikasnosti 80 PLUS Gold Specifikacije po vodovima +3,3 V - 20 A

+5 V - 20 A

+12 V - 70 A Kabeli modularni Broj PCIe konektora 6 Broj EPS konektora 2 Ventilatori 120 mm Jamstvo 10 godina

specifikacije - seasonic focus plus platinum 850W Snaga 850 W Deklarirana razina efikasnosti 80 PLUS Platinum Specifikacije po vodovima +3,3 V - 20 A

+5 V - 20 A

+12 V - 70 A Kabeli modularni Broj PCIe konektora 6 Broj EPS konektora 2 Ventilatori 120 mm Jamstvo 10 godina

Na testiranje su nam stigla dva napajanja jednake, prilično visoke, snage od 850 W. Tako snažna napajanja ima smisla kupovati samo ako imate i vrlo snažne komponente – najmoćnije procesore i grafičke kartice. U posljednjih godinu dana takva su napajanja vrlo popularna i zbog rudarenja kriptovaluta, zato što mogu napajati nekoliko grafičkih kartica.

Focus Plus Gold modeli prema snazi idu do 1.000 W, a Platinum do 850 W. Snažna, a učinkovita napajanja jednostavno je teže dizajnirati i proizvesti, pogotovo ako električke specifikacije moraju biti tako rigorozne kao kod Seasonicovih uradaka.

Dva napajanja koja smo testirali imaju jednako pakiranje i jednaku dodatnu opremu. Kao i sva bolja Seasonicova napajanja, stižu u kutiji koja je podijeljena na dva dijela. U jednom se nalazi spužvasti kalup u kojem je napajanje, a u drugom je torbica s kabelima i ostalim dodacima. Tu se nalazi set plastičnih i čičak-vezica za organizaciju kabela, Focus Plus naljepnica, vijci za fiksiranje napajanja u kućište, priručnik za uporabu te različiti kabeli.

Za hlađenje unutrašnjost zadužen je 120-milimetarski ventilator koji se kod ovih 850-vatnih modela uključuje tek kada potrošnja prijeđe razinu od 270 W

Focus Plus napajanja izvrstan su odabir za ljubitelje kompaktnih kućišta jer su i sama kompaktna. Oba testirana modela, usprkos visokoj snazi, i dalje zadovoljavaju osnovni ATX standard, što znači da ne trebaju natprosječno velik prostor (dubina 140 mm) u kućištu. Finiš napajanja je hrapav, a opremljena su 120-milimetarskim ventilatorom koji podržava polupasivni način rada – kada je opterećenje napajanja niže od 30%, ventilator stoji, a nakon toga povećava brzinu prema dosta položenoj krivulji. Na stražnjem dijelu napajanja postoji i tipka za kontrolu ovog hibridnog načina rada, pa je moguće uključiti i mod rada u kojem je ventilator stalno aktivan.

Tvrdi kabeli

Oba napajanja posve su modularna, što znači da sve kabele koje želite morate na napajanje sami pričvrstiti. Stižu s jednakom, vrlo dobrom, ponudom kabela, iz koje treba istaknuti dva EPS kabela te tri PCIe kabela koji nude ukupno šest 8-pinskih PCIe konektora. Omjer molex i SATA konektora odgovara zahtjevima modernog vremena, pa tako na raspolaganju imamo deset SATA konektora i pet molex konektora. U slučaju da vam treba floppy konektor, tu je i jedan adapter s molexa na floppy.

Oba napajanja dolaze s identičnom bogatom opremom, odlično zaštićena od opasnosti transporta, kako je i red

Kabeli sa SATA i molex konektorima plosnati su, a ostali su kabeli opleteni i obli. Problem je u tome što ti opleteni kabeli pri kraju imaju ugrađene kondenzatore koji su skriveni ispod plastičnog omotača. Iako je to dobro iz električke perspektive, odnosno smanjivanja rezidualnih naponskih oscilacija zbog konverzije iz izmjenične u istosmjernu struju (voltage ripple). S druge strane, ti dodaci otežavaju spajanje kabela na ploču i grafičku karticu, odnosno upravljanje kabelima da bi PC izgledao lijepo i uređeno.

Što se tiče sirovih specifikacija, oba napajanja, osim nazivne razlike u učinkovitosti, imaju posve jednake mogućnosti. Unificirani 12-voltni vod može isporučiti do 70 A struje, odnosno 840 W energije, dok je na ostalim vodovima maksimalna struja do 20 A. Bitno je naglasiti da Seasonic ove vršne performanse deklarira pri temperaturi napajanja od 50 °C, što je prilično visoka brojka, ako imamo na umu standardno hlađenje računala.

+3,3 V +5 V +12 V Potrošnja Test I Focus Plus 850W Gold 3,329 V 5,02 V 12,03 V 84 W Focus Plus 850W Platinum 3,341 V 5,01 V 12,02 V 82 W Test II Focus Plus 850W Gold 3,327 V 5,02 V 12,03 V 258 W Focus Plus 850W Platinum 3,340 V 5,01 V 12,02 V 252 W Test III Focus Plus 850W Gold 3,318 V 5,01 V 12,02 V 584 W Focus Plus 850W Platinum 3,337 V 5,01 V 12,01 V 573 W

Sve što smo dosad vidjeli izvrsno je, no kako ova napajanja rade u praksi? Kako bismo to istražili, poslužilo nam je računalo temeljeno na procesoru Core i7-5960X overklokiranom na 4,5 GHz, i grafičkoj kartici MSI GTX 1080 Ti. Iako bi u teoriji napajanja mogla izdržati još jednu ovakvu karticu, za optimalno opterećenje jedna je sasvim dovoljna. Kao što možete vidjeti u priloženoj tablici, oba napajanja imaju iznimno stabilne napone, što je u neku ruku bilo i za očekivati od jedinica koje potpisuje Seasonic. Razlike u učinkovitosti su minimalne, što je u neku ruku i očekivano, s obzirom na specifikacije 80 PLUS certifikata koja napajanja zadovoljavaju. U kontekstu buke modeli Focus Plus također dobivaju odlične ocjene – ventilatori se zapravo nisu uključivali do trećeg testa, kad je uz overklokirani procesor bila aktivirana i grafička kartica.

S obzirom na mogućnosti i performanse koja su ova napajanja pokazala u ovom našem testu, teško im je ne dati preporuku. Dodatni plus u cijeloj priči je i jamstvo od čak 10 godina. Zapravo jedina problematična stavka jest povelika razlika u cijeni između modela s platinastim i zlatnim certifikatom. Prema Nabavi.net, za učinkovito je napajanje potrebno izdvojiti 30-ak posto više novca, što se ne isplati valjda nikome osim eventualno rudarima kriptovaluta, koji će 24 sata dnevno izvlačiti praktički maksimum iz napajanja.

Seasonic Focus Plus Gold 850W Visoka učinkovitost

Izvrsna stabilnost napona

Velika snaga

Kvaliteta izrade

Velik broj konektora

Modularni kabeli

10 godišnje jamstvo

Tih rad Zadebljanje na krajevima ATX, EPS i PCIe kabela Performanse 10 Buka 10 Kvaliteta izrade 9 Izvedba kabela 7 UKUPNI DOJAM 9