Slatko-gorko iskustvo s Kickstartera

SPECIFIKACIJE Tip FDM 3D pisač Ispisni volumen 100 * 100 * 90 mm Povezivost USB, Wi-Fi Brzina ispisa 600 mm/s Formati vlastiti Napajanje 66W Dojam Zanimljiv pokušaj pravljenja jednostavnog i sigurnog 3D pisača za male hobiste, koji je nakrcan zanimljivim tehnologijama Ustupio Guangdong Dale Technology

Ako nikad niste čuli za Guangdong Dale Technology, ne trebate se sramiti – nismo ni mi, ali smo, ipak, na test dobili njihov "Kidoodle MiniBox A1", minijaturni 3D pisač sa zatvorenom komorom, namijenjen "djeci od šest do 14 godina" i dostupan samo preko Kickstartera ili na službenim stranicama.

Radi se o neobičnom mališi, minijaturnih vanjskih dimenzija 312 x 312 x 352 mm, sa zatvorenom, ali negrijanom ispisnom komorom i negrijane ispisne podloge, mase svega 2,5 kilograma, namijenjenog najmlađima i deklarirane brzine ispisa do čak 600 mm/s – 3D Benchy ispisuje se za samo 21 minutu! Kada bi se radilo o stvarnoj brzini ispisa od 600 mm/s, to bi bilo ispod 15 minuta, ali i ovako je impresivno u odnosu na standardne brzine danas uobičajenih hobističkih pisača, kojima za to treba više od sata i 15 minuta.

S druge, pak, strane, volumen ispisa je svega 100 * 100 *90 milimetara, a podloga nije grijana…

Što misliti, "koju posluku porati"?

Ipak, krenimo od pakiranja i instalacije.

Sastavljanje pisača sastoji se manje-više od umetanje teflonske cijevi vodilice filamenta od špule do ispisne glave i ukopčavanja ispravljača u struju i pisača u izlaz ispravljača

Dobar početak…

MiniBox A1 dolazi u kompaktnoj i šarenoj kartonskoj kutiji sa slike, dobro upakiran i zaštićen stiroporom, te s nešto dodatne opreme: USB memorijom s unaprijed snimljena 24 modela za ispis, od kojih su dva dijelovi nosača kilogramske špule, koje treba ispisati ako vam nosač za priloženu 250-gramsku špulu nije dovoljan. Uz to dolazi i nešto alata: plastična pinceta za sitnije radove s otpadnim nitima filamenta, uobičajeni imbus ključevi koji će nam eventualno trebati jedino kasnije prilikom održavanja – pisač dolazi posve sastavljen i bez potrebe za sklapanjem bilo čega; famozni "glue stick", odavna poznat korisnicima 3D pisača, ispravljač, upute, komad teflonskog crijeva za sprovođenje filamenta od špule do ispisne glave u pisaču i rezervna ispisna podloga. Naime, u pisaču je već instalirana jedna standardna magnetska ispisna podloga s PEI premazom, a ova druga je tu za svaki slučaj. Prema našem mišljenju, u paketu nedostaju kliješta za rezanje filamenta, tzv. "sidecutters", koja uvijek dobro dođu početnicima i daleko su sigurnija opcija od rezanja skalpelom ili (tupim) kombinirkama.

Priložena oprema

Od otvaranja kutije do spajanja napajanja i pokretanja pisača potrebno je vjerojatno manje od dvije minute.

Posebno nas se dojmio veliki TFT LCD ekran, osjetljiv na dodir, vrlo živih i jasnih boja i dobro vidljiv u svim svjetlosnim uvjetima.

Šareni, djeci prilagođen (ili se nama tako čini) veliki ekran s dosta informacija o stanju ispisa i pisača

Nakon uključenja pisač od nas traži da odaberemo jezik sučelja, te pristup Wi-Fi mreži i instalaciju aplikacije na mobitel – bilo s iOS-om, bilo s Androidom, s kojega možemo pratiti napredovanje ispisa i slati modele na pisač ili pisače, ako ih imamo više u lokalnoj mreži.

Povezivanje s mrežom je trenutačno, iako smo se pomalo pribojavali kakvo će biti, poučeni prethodnim iskustvima s nekim drugim 3D pisačima koji koriste Wi-Fi povezivost, a koje smo ranije imali na testovima. U ovom slučaju – dovoljno je bilo odabrati željenu mrežu iz liste s ponuđenima i upisati lozinku.

Zasad – izvrsno! Stavimo tu špulu na nosač i sprovedimo plastičnu nit do ispisne glave, pomislismo…

…i malo manje dobar početak

Iako je ukupno iskustvo s ovim pisačem bilo više nego iznenađujuće dobro, priznat ćemo da smo u jednom trenutku pomislili da ga uopće nećemo moći koristiti. Naime, zbog nekog razloga trebalo nam je otprilike sat vremena (vjerovali ili ne) da uopće uguramo filament u ispisnu glavu. Kako se vidi sa slika, ispisna glava koristi vrlo uobičajen sustav stezanja zupčanika direktnog ekstrudera preko vijka na kojemu je tlačna opruga. To omogućuje kasniju regulaciju pritiska i sprečavanje proklizavanja filamenta u glavi kod velikih ispisnih brzina ili kada se radi o glatkim i klizavim filamentima – sjajni PLA, primjerice.

Ispočetka s tvornički podešenim tim vijkom nikako nismo uspjeli ugurati filament do ulaza u grijaće komore, bez obzira na to koliko otpuštali stezač. Na kraju smo posve skinuli vijak i oprugu, a filament, s vrlo oštro odrezanim vrhom, gurali i vrtjeli kako bi ušao u komoru, ali nikako nam nije uspijevalo. Nakon otprilike sat vremena guranja i gužvanja niti filamenta, bili smo na korak od rastavljanja kompletne ispisne glave (što u slučaju ovog pisača, gdje se ona nalazi unutar ispisne komore, nije posve trivijalan zadatak), no filament je odjednom – ušao! Kako, zašto – nemamo pojma.

Nakon toga, nekoliko smo ga puta izvadili i ponovno pokušali ugurati u ispisnu glavu, i svaki put je, bez greške, ušao. Pretpostavljamo da se unutar glave nalazi cijev vodilica koja je bila pomaknuta u odnosu na kanal između zupčanika, i koju je naše neprestano "mrdanje" po njoj vratilo u pravi položaj, ali ne možemo biti sigurni – kako smo rekli, ne mili nam se ideja skidanja i rastavljanja glave i njezino ponovno vraćanje u vrlo skučenu komoru ispisnog prostora.

Ispis i prvi dojmovi

Iako izbornik na LCD-u dozvoljava podešavanje Z-offseta, a pisač nema nikakav sustav automatskog niveliranja, nama je iz prve ispisna glava bila savršeno postavljena na podlogu. Nikakvo ručno kalibriranje niti podmetanje famoznog lista papira pod glavu nije bilo potrebno.

To je bilo prvo ugodno iznenađenje. Drugo, s obzirom na to da smo od onih koji prvo pokrenu uređaj, a tek onda RTFM, bila je brzina ispisa. Odmah je bilo jasno da to nije uobičajenih 50 do 100 mm/s, čime se obično diče hobistički pisači – pogled na tehničke specifikacije na službenim stranicama potvrdio je prvi dojam – brzina ide do 600 mm/s, teoretski barem. Prema vremenima ispisa i statistikama duljine ispisne niti, zaključujemo da je stvarna brzina oko 400 mm/s, što je i dalje impresivno.

Kvaliteta ispisa također nas je oduševila, barem s priloženim PLA+ filamentom koji se preporučuje za ovaj pisač. Za razliku od običnog filamenta, taj je prilagođen većim brzinama protoka taline na većoj temperaturi (preko 230 stupnjeva), dok je uobičajena temperatura ispisa za obični PLA obično od 180 do 210 stupnjeva.

Usput, iako ispisna glava podržava temperature do 250 stupnjeva, što je teoretski stavlja u kategoriju ispisa i ASA i ABS plastike, proizvođač preporučuje samo PLA+ i PETG.

Na ispisu stiliziranog debla možete vidjeti dva jasno odvojena sloja, zbog kojih biste mogli pomisliti da se radi o problemima sa "špindlima", odnosno Z-osi, jer radi se o XZ-head pisaču, ali to nije slučaj.

Kako pisač automatski zaustavlja ispis i hladi glavu čim se otvore vrata komore, naša dva otvaranja rezultirala su dvama jasno vidljivim horizontalnim crtama u ispisu. Stringing na vrhu posljedica je vrlo visoke temperature (za PLA) taljevine koja je potrebna zbog velike brzine ispisa

Naime, kako je pisač namijenjen djeci, svaki put kada se otvore vrata komore, ispis automatski prestaje i počinje hlađenje ispisne glave, kako se korisnik ne bi opekao. Kada se vrata zatvore, ispis se nastavlja.

Dvije velike horizontalne crte po visini debla nastale su tako što smo probali radi li ta funkcionalnost. Radi.

Na kraju, ukupan ispis izuzetno je brz, i osim stringinga na vrhu koji je posve očekivan zbog visokih temperatura taljevina, a koji se lako riješi, nemamo primjedbi.

Na držaču kilogramske špule, koji smo također ispisali na ovom pisaču, ali ga nismo prekidali, možete vidjeti da je ispis gotovo savršen, bez ikakvih varijacija po slojevima.

Dobra i loša rješenja

Iako smo isprva bili skeptični prema ispisu na negrijanoj podlozi, a kamoli komori, ispostavilo se da je naša zabrinutost bila posve neopravdana. Zatvorena komora koja sprečava bilo kakav propuh i naglo hlađenje ispisnih slojeva i kvalitetan PEI premaz na čeličnoj ispisnoj ploči drže ispis jednako dobro kao da se radi o grijanoj podlozi, i bez ikakvih vitoperenja slojeva.

Držač kilogramske špule ispisan bez otvaranja komore - izuzetno kvalitetan i brz ispis

Ispisni volumen je, pak, u rangu hobističkih 3D pisača, kakve su entuzijasti sami slagali prije 15 ili 20 godina – danas i LCD 3D pisači u smoli u pravilu imaju veće ispisne komore.

Kvaliteta, a posebno brzina ispisa, zadivljujuća je. Također, činjenica da je pisač praktički posve složen (ne računajući teflonsku cijev koja vodi nit sa špule do ispisne glave, a koju moramo sami staviti) svakako ide u prilog korištenju najmlađih hobista, bez prevelikog tehničkog znanja i motoričkih vještina, i koji puta snage potrebne za slaganje 3D pisača, na koje smo navikli.

Razumljivo je i da su tvorci odlučili staviti sve u zatvorenu komoru, kako bi zaštitili djecu kojoj je ovo namijenjeno od opekotina i drugih ozljeda prilikom korištenja.

To je, međutim, dvosjekli mač, jer takav pristup – usprkos trima otvorima kojima se može pristupiti komori: prednja vrata, stražnja vrata i gornji poklopac komore – čini redovito održavanje glave pisača prilično nespretnim u tako skučenom prostoru, a pitanje je koliko će oni s donje dobne granice uopće sami imati ikakve volje petljati se s time.

Također, nismo sigurni koliko s vremenom kalibracija glave i njezina poravnatost s ispisnom podlogom variraju, i kakvo je iskustvo na dulji rok.

Automatski test pisača prilikom pokretanja

Za koga je to?

Službeno, rekli smo, proizvođač tvrdi da je namijenjeno djeci od šest do 14 godina, što je dosta veliki raspon, i ne bismo baš rekli da će entuzijastični 14-godišnjak jednako kao neki šestogodišnjak preferirati takav pisač nekom najobičnijem Enderu, koji već ima njegov otac ili brat, ili prijatelj iz ulice ili škole.

Ovim manjima mogao bi se dopasti ukupni dizajn, jednostavnost prvog pokretanja (pod uvjetom da problemi s umetanjem filamenta u ispisnu glavu nisu uobičajeni kao što je kod našeg primjerka bio slučaj) i činjenica da dolazi s već gotovom modelima za ispis na priloženoj USB memoriji.

Međutim, mali ispisni volumen i, čini se, nezgodno održavanje mehaničkih dijelova, moglo bi biti ubitačno za dugotrajnije korištenje.

Cijena pisača, kad ga ima u ponudi, vrlo je prihvatljivih 149 dolara, ali tome treba dodati poštarinu i carinu… A za taj novac onda već ovdje dobijete neki od Endera s gomilom iskusnih korisnika, i ne pretjerano teži za korištenje, ali s puno većim ispisnim volumenom i puno više opcija, kada s radi o ispisu raznih modela.

Ukratko, u mnogim segmentima izvrsno zamišljen i izveden 3D pisač za hobiste, ali i dalje s nedovoljno prednosti da ga pretpostavimo uobičajenim 3D pisačima za hobiste koji nisu specifično ciljani na najmlađe.