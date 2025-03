Bivši CEO Googlea sada vodi Relativity Space, tvrku koja želi konkurirati SpaceX-u

Schmidtov angažman u Relativity Spaceu uključuje značajno ulaganje i preuzimanje kontrolnog udjela. Ova financijska podrška stiže u ključnom trenutku za tvrtku koja je tijekom 2024. godine imala poteškoća s financiranjem. Ulaganje osigurava neophodan kapital za Relativity Space tijekom razvoja rakete Terran R, čije je prvo lansiranje planirano za 2026. godinu, dizajnirane da konkurira SpaceX-ovim raketama Falcon 9 i Heavy.

Tvrtka koristi 3D ispis, automatiziranu robotiku i umjetnu inteligenciju u svom proizvodnom procesu kako bi smanjila troškove proizvodnje i pojednostavila operacije. O ovom startupu pisali smo već pred pet godina, u međuvremenu Relativity Space dosad nije imao uspjeha jer njihova raketa Terran 1 nije uspjela doseći orbitu tijekom testnog leta 2023. godine, iako su uspješno testirali raketni motor Aeon 1 izrađen 3D ispisom pred četiri godine. Nakon ovog neuspjeha, tvrtka je obustavila program Terran 1 kako bi se koncentrirala na projekt Terran R.

Iako bez uspješno lansirane rakete, već su osigurali gotovo 3 milijarde dolara u ugovorima za lansiranje. Pod Schmidtovim vodstvom, tvrtka namjerava konkurirati etabliranim tvrtkama poput SpaceX-a i Blue Origina.

Od ideje do napredne proizvodne tehnologije

Relativity Space osnovali su 2015. godine Tim Ellis i Jordan Noone, koji su prethodno radili u etabliranim zrakoplovnim tvrtkama - Ellis u Blue Originu i Noone u SpaceX-u. Tvrtka je krenula s jasnom vizijom: transformirati proizvodnju raketa kroz korištenje tehnologije 3D ispisa kako bi se pojednostavio proizvodni proces i zamijenilo tisuće dijelova obično potrebnih u tradicionalnoj montaži raketa. Jedna smjela ideja je bila da se rakete izrađuju 3D ispisom na Marsu, za to će prvo trebati uspješno lansirati raketu i to će biti Schmidtov najvažniji zadatak.

Vlasnička tehnologija tvrtke temelji se na sustavu Stargate, jednom od najvećih 3D printera za metal na svijetu posebno dizajniranom za zrakoplovne primjene. Ovaj sustav koristi tehnike nanošenja metalnih legura sloj po sloj prema detaljnim digitalnim nacrtima. Printeri Stargate mogu stvarati strukture do 6 metara visine, omogućujući Relativityju proizvodnju glavnih komponenti raketa kao pojedinačnih dijelova umjesto sastavljanja stotina manjih dijelova.

Prednosti aditivne proizvodnje

Ovaj pristup ima nekoliko ključnih prednosti u odnosu na tradicionalne metode proizvodnje raketa. Vrijeme potrebno za proizvodnju kritičnih komponenti poput komora za izgaranje drastično je smanjeno s 10-14 mjeseci na samo nekoliko tjedana. Minimiziranjem broja dijelova i procesa spajanja, Relativityjeve rakete imaju manje potencijalnih točaka kvara i zahtijevaju znatno manje složene opskrbne lance.

Još jedna prednost procesa 3D ispisa je mogućnost stvaranja optimiziranih geometrija koje bi bilo teško ili nemoguće postići konvencionalnom proizvodnjom. To uključuje integrirane rashladne kanale u komponentama motora i strukturno učinkovite dizajne koji smanjuju ukupnu težinu uz održavanje potrebne čvrstoće. Tvrtka tvrdi da njihove rakete Terran sadrže približno 100 puta manje dijelova od tradicionalno proizvedenih raketa.

Početno, Relativity Space ciljao je na 3D ispis približno 95% svoje rakete Terran 1, uključujući motore, spremnike goriva i strukturne komponente. Međutim, kako su preusmjerili fokus na veću raketu Terran R, tvrtka je prilagodila svoj pristup. Značajno povećana veličina rakete Terran R, koja je visoka 66 metara u usporedbi sa 33 metra rakete Terran 1, dovela je Relativity do usvajanja hibridnije proizvodne strategije, koja uključuje i 3D ispis i konvencionalne tehnike za različite komponente. Kvalitetu ispisa prate u stvarnom vremenu i vrše prilagodbe kako bi se osigurali strukturni integritet i ispunjenje specifikacija performansi.