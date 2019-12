Strong SRT 8209 DVB-T2 - Jeftini prelazak na zemaljski HD

Strong SRT 8209 Tip uređaja Digital Terrestrial HD Receiver Prijemnik DVB-T2; H.265/HEVC Razlučivost 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Jamstvo 2 godine

Kao što ste mogli pročitati na našim stranicama, točno prema planu, 12. studenoga, Odašiljači i veze objavili su “početak odašiljanja HD programa u novom DVB-T2 sustavu u M2 multipleksu s HEVC standardom kodiranja videosignala na području cijele Republike Hrvatske, a svi televizijski programi do potpunog prelaska 2020. godine istovremeno će se odašiljati u postojećem i novom sustavu”. Manje formalnim jezikom rečeno, tog dana televizijski je signal sa slikom u visokoj razlučivosti napokon postao dostupan svima na području Hrvatske, i to ne više u nekom eksperimentalnom periodu, već trajno. Prema spomenutom planu, u razdoblju od 25. svibnja do 1. srpnja 2020. godine, ugasit će se dosadašnji DVB-T sustav, a to znači da bi se svima onima koji TV program prate preko antene moglo dogoditi da već krajem svibnja ostanu bez signala, ako nemaju DVB-T2 prijemnik, ali čak i ako ga imaju, ni to nije dovoljno ako ne podržava H.265/HEVC način kodiranja.

Ima li vaš TV DVB-T2 prijemnik?

Ako ne znate ima li vaš televizor prijemnik koji zadovoljava nove standarde, najjednostavniji test je da pokrenete pretraživanje raspoloživih TV programa. Ako imate noviji televizor, pojavit će vam se, uz postojeće, niz novih HD programa (regionalne televizije još su u postupku prelaska pa se ne može reći točan jedinstveni broj raspoloživih TV programa, to se mijenja od regije do regije). Ako ste uvjereni da vaš TV ima DVB-T2, a niste uspjeli ništa novo pronaći, postoji mogućnost da ne podržava H.265 (malo to guglajte za svoj model) ili da nešto nije u redu s antenom (obično u zgradama sa zajedničkim sustavom) pa pokušajte pretraživanje ponoviti sa sobnom antenom. One obično daju sasvim dobar rezultat, ukoliko sam TV zadovoljava ostale tehničke uvjete..

Napokon dolazimo do trenutka u kojem znamo da se moramo odlučiti, kupujemo li novi televizor ili zadržavamo postojeći i nabavljamo Set Top Box s DVB-T2 prijemnikom? Već ih sada ima mnogo u ponudi, vjerojatno će ih biti i sve više, pa smo razmišljali o tome ima li smisla napraviti veliki usporedni test i tako vam olakšati odluku. Pratili smo rasprave i na našem forumu te uočili da dio forumaša zagovara izbor jednog od najjeftinijih receivera na našem tržištu, pa smo odlučili za prvo bavljenje ovom temom nabaviti baš taj model i isprobati ga u radu.

Jeftini Strong

Radi se o Strong SRT 8209 Digital Terrestrial HD Receiveru, čija je cijena u maloprodaji tek malo iznad dvjesto kuna. Upravo tako niska cijena dobro je opravdanje za asketski pristup proizvođača – u kutiji dolaze daljinski upravljač s dvije baterije i STB, elegantnog izgleda. S prednje strane opremljen je samo jednom LED-icom koja pokazuje kada je u standbyu, odnosno uključen, a tu je još i USB konektor za spajanje sticka ili vanjskog diska na koji želimo snimiti program ili s njega pregledavati slike, filmove…

Na Strong se spoji antena, a njega se poveže s televizorom preko HDMI ili SCART kabela (nije priložen, morate imati svoj). Naravno, morate ga spojiti i na izvor električne energije, i to je sve – aktivira se daljinskim upravljačem. U meniju se može izabrati i hrvatski jezik, sve je maksimalno pojednostavljeno. Nisu priložene upute za korištenje (može ih se pronaći na webu proizvođača), ali neće vam ni trebati, osim da saznate lozinku (otkrit ćemo vam da je: 1234), koju je iz nekog razloga potrebno unijeti ako želite raspored programa prilagoditi svojim željama.

Sve doista funkcionira vrlo dobro, osim što je daljinski tipični jeftikaner, a postat će vam središnji uređaj za upravljanje, dok će vaš originalni TV daljinski biti sveden samo na zadatke uključivanja TV-a i stišavanje ili pojačavanje zvuka te podešavanje slike (sve u vezi dinamike, tonova, boja, svjetline i sl., i dalje ovisi o postavkama televizora). Ako svakodnevno koristite taj televizor vrlo vjerojatno će vam sljedeći korak biti kupnja nekog kvalitetnijeg daljinskog upravljača, koji može upravljati vašim STB-om.

Strong podržava EPG (programski vodič), ali treba se naviknuti na sporost, opet sve u skladu “koliko para toliko muzike”, pa ćete u praksi vjerojatno odustati od čestog listanja programskog vodiča. No, ima Strog jednu nelošu funkciju – kroz EPG može se definirati emisija koju ne želite propustiti, pa će se prijemnik, bez obzira na to što trenutačno gledali, u zadanom terminu prebaciti na taj kanal.

Sučelje za pregledavanje video zapisa nije dostupno baš na jedan klik, a iako postoji opcija za editiranje naslova, na našem uređaju nije radila

Receiver omogućava i snimanje programa (potrebno je spojiti memorijski USB stick ili vanjski disk) i sve je jednostavno ako se nešto trenutno snima, samo se pritisne crveni gumb na daljinskom. Za odgođeno snimanje potrebno je pronaći željenu emisiju u pregledu programskog vodiča, označiti je i tada u posebnom podmeniju dodatno izabrati opciju da se ne radi, o gore spomenutoj, zabilježbi za gledanje, već o snimanju. Tek tada će se uz naziv emisije u pregledu programa pojaviti crvena točka.

Zaključak

Za kraj možemo zaključiti kako će Strong svima koji nemaju DVB-T2 riješiti taj problem i omogućiti praćenje zemaljske televizije u punoj HD razlučivosti. No, ako imate više uređaja spojenih na TV (multimedijski box, AV receiver, Chromecast) stvari će se malo zakomplicirati jer se pojavljuje još jedan HDMI uređaj, koji k tome nadomješta osnovnu funkciju televizora.

Ako TV koristite tek povremeno, za gledanje neke utakmice tu i tamo, možda pokojeg filma, odnosno ni ne palite TV svaki dan, dodatno STB rješenje poput Stronga, bit će vam dobar izbor , ali ako ste imalo učestaliji korisnik televizora, i posebice ako na njega spajate više uređaja, razmislite ipak o nabavci novog TV prijemnika. Danas su već i 4K modeli, osobito u nekim srednjim ili manjim dijagonalama, dostupni po vrlo niskim cijenama, pa razmislite da li je to za vas prihvatljivija opcija od zadržavanja starog TV-a i kupnje jeftinog brzopoteznog rješenja u obliku dodatnog DVB-T2 receivera (u slučaju opisanog modela to znači i neizbježno korištenje dva dajinska upravljača).