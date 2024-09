SUNLU Filament Connector FC01 - Spajanje bez kraja i konca

Kako je tijekom lipnja najavio, Sunlu je krajem srpnja na tržište poslao svoj "splicer", uređaj za taljenje i spajanje filamenata. Ako se bavite 3D ispisom, znate da to ima smisla, iako ste dosad već vjerojatno iznašli i neko od hobističkih rješenja za taj problem. Je li FC01 bolji od "uradi sam" pokušaja?

SPECIFIKACIJE Tip splicer filamenta Dimenzije filamenta 1,75 mm Tipovi PLA, ABS, PETG, PCL, PA i PC Ukupno Ako često spajate raznobojne filamente ili ne želite bacati ostatke na špulama, vrlo dobro i pouzdano rješenje

Odete li do Thingiversea i upišete u tražilicu "filament splicer", dobit ćete na desetke modela koje su nesretni korisnici tijekom godina napravili kako bi si olakšali rješenje jednostavnog problema – spajanja filamenata s različitih kalema. Zašto bi netko imao potrebu to raditi? Jednostavno – ako vam je filament na špuli pri kraju, a ne želite pauzirati ispis, logično je povezati ga s filamentom s druge, nove špule ili baciti ostatak filamenta. Najčešće "rješenje" je, pak, staviti špulu s tim "ficlekom" na stranu "za neki kratki ispis" i onda je nikad ne iskoristiti, te načeti novu špulu, koju također nikada nećemo iskoristiti do kraja.

Uređaj ima dva poklopca – gornji prozirni, ispod kojega se nalazi zaštita grijaćeg tijela (dio s natpisom "Caution Hot 50-100 C")

Problem svih priručnih "uradi sam" filament splicera je taj da uglavnom rade, onako, ne baš naročito, odnosno, ako imate uspješnost od samo 50% škarta, možete smatrati da spadate u sretnije. Ovdje potpisani svojedobno je mislio da je tržište prepuno komercijalnih uređajčića te namjene, koji rade onako kako rade uređaji koje je projektirao neki inženjer, ali to, nažalost, nije slučaj. Tko ne vjeruje, neka se zaleti do nekog web-shopa s opremom za 3D ispis i potraži filament splicer – gotovo sigurno ga neće naći u ponudi.

Stoga nas je prilično obradovao Sunluov FC01, koji nam je došao na test i ispunio davnu želju ovdje potpisanoga – da bude projektiran od nekog inženjera.

Metalni dio u sredini grijaće je tijelo, iako je i plastika okolo također vruća i ne treba je dirati prstima

Za razliku od "uradi sam" rješenja, koja problem centriranja dviju niti filamenata rješavaju fiksnim vodilicama kroz koje na brzinu treba povući dva rastopljena i spojena kraja filamenta, ovo ima jednostavnije i preciznije rješenje – krajevi niti stavljaju se u teflonski bužir, i onda u grijač (na slici) koji ima preddefinirane temperature i trajanje grijanja za odabrani tip filamenta: PLA, ABS, PETG, PCL, PA i PC. S uređajem se isporučuje vrećica od 200 komada 3-centimetarskih cjevčica, koje su za jednokratnu uporabu – jednom kada su se krajevi niti spojili i ohladili, dio s bužirom stavljamo u rezač na uređaju, zarežemo ga i bacamo. Dodatne vrećice s teflonskim bužirima mogu se kupiti od Sunlua s njihovih stranica.

Teflonski bužir se nakon spajanja i hlađenja filamenta (5-10 sekundi) skida tako da se stavi u prostor gornjeg rezača i pritisne gornjim poklopcem

Pored uređaja i bužira u kutiji dolazi i naponski kabel, koji bi mogao biti i standardniji. Naime, radi se o najobičnijem USB kabelu, gdje je na jednom kraju USB-A konektor, a na drugome – jack. Ne postoji doslovce nikakav razlog zašto to ne bi bio USB-A na USB-A/C/B/mini/mikro USB kabel, nego vlastiti Sunluov.

Prema uputama na stranicama, u kutiji bi trebala biti i knjižica s uputama, ali mi je nismo dobili, pa smo proučili video na službenim stranicama.

Spajajući razne filamente prema uputama: zarezati krajeve pod kutem od oko 45 stupnjeva, gurnuti ih u bužir do sredine i poravnati kuteve, staviti u grijač uređaja i pritisnuti tipku na ekranu za početak odbrojavanja spajanja – iz prvog pokušaja uspjeli smo i spojiti filament i skinuti privremeni bužir s njega.

Spoj dvaju filamenata izuzetno je monolitan i ujednačene debljine, tako da sigurno neće zapeti u ekstruderu i sapnici

Uređaj je, srećom, tako napravljen da ćete ga i bez uputa koristiti u roku od nekoliko minuta, jer jednostavno je nemoguće nešto staviti na krivo mjesto.

U našem slučaju probali smo PETG i razne vrste PLA filamenata, s time da smo spajali sjajni na sjajni PLA, sjajni na mat PLA, i mat i sjajni PLA filament jedan na drugi. To spominjemo zato što su sjajni PLA filamenti obično manje ljepljivi i masnije površine, tako da ponekad, ovisno o podlozi, imaju problema i s prianjanjem na ispisnu podlogu, pa smo mislili kako postoji mogućnost da se neće slijepiti u tom spliceru, ali, srećom, bili smo u krivu.

Sâm uređaj dimenzija je manjeg mobitela, ali nešto deblji, iako ne pretjerano – stane u džep košulje ili džep hlača.

Špula s nekoliko tipova PLA+, PLA i sjajnih PLA filamenata, koji se bez problema lijepe jedan na drugi. Miješanje raznih tipova filamenata (ABS + PLA, recimo), naravno, nije preporučljivo

Ugrađeni alfanumerički ekran u dva reda i osjetljiv na dodir, daje osnovne podatke o odabranom tipu filamenta koji želimo spojiti i temperaturi. Na ekranu je i softverski prekidač kojim gasimo i palimo splicer, odnosno grijač. Jednom kada pritisnemo dugme za grijanje, ovisno o odabranom tipu filamenta, uređaj sâm odbrojava potrebno vrijeme grijanja, i na kraju (od 5 do 9 sekundi) obavještava nas trima zvučnim signalima da izvadimo filament iz grijača. Nakon toga slijedi desetak sekundi hlađenja plastike (nemojte rastezati filament dok to traje), te na kraju rezanje bužira u rezaču na gornjoj strani uređaja.

Mane ovog splicera su te što je prikladan samo za 1,75-milimetarske filamente (koji su apsolutno najrašireniji i koristi ih vjerojatno 99% svih korisnika, tako da mana nije strašna), te – cijena.

S deklariranom cijenom od 32,7 eura na službenim stranicama, vjerojatno ćete dvaput promisliti treba li vam taj uređaj, ili ćete se i dalje pokušavati sami snaći za sljepljivanje plastičnih niti s različitih špula i raznih boja.