TerraMaster F4-425 Plus - Metalac velikih ambicija

S TerraMasterovim NAS-ovima upoznali smo se uz modele F8 SSD Plus i F4 SSD, koji su svoj nesvakidašnji oblik i vrlo kompaktne gabarite zahvaljivali činjenici da nemaju prostor za mehaničke diskove, već isključivo NVMe SSD-ove. F4-425 Plus, kojim ćemo se u ovoj recenziji pozabaviti, u tom je smislu mnogo "običniji" – izgleda poput svakog drugog NAS-a s četiri klasične ladice za 3,5-inčne diskove.