Testirali smo ASUS RT-BE58 Go, putni router džepnih dimenzija

ASUS RT-BE58 Go pripada relativno rijetkoj kategoriji putnih routera koji, na konto svojih "džepnih" dimenzija, ne pristaju na ozbiljnije funkcionalne kompromise. Dobro, s vanjskim mjerama od 99 x 111 x 36 milimetara, džep u koji bi RT-BE58 Go mogao stati morat će biti onaj od jakne, ali svejedno se radi o kompaktnom uređaju, s pametno izvedenim parom antena koje se u sklopljenom stanju stapaju s njegovim bočnim stranicama.