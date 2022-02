Pri odabiru vanjskog prenosivog uređaja za pohranu podataka na raspolaganju ugrubo imamo tri opcije – USB memorijski štapić, USB čvrsti disk ili USB SSD. Jedina alternativa USB sučelju je Thunderbolt, no SSD-ovi i čvrsti diskovi koji rabe to sučelje skupi su i rijetki na našem tržištu, jer su primarno namijenjeni korisnicima Macova. Tri spomenuta tipa uređaja imaju svoje prednosti i mane. USB čvrsti diskovi vrlo su jeftiniji kad je u pitanju kapacitet, no imaju vrlo slabe performanse koje proizvođači čak niti ne deklariraju u specifikacijama. Također, zbog mehaničkog načina rada osjetljivi su na šokove i padove, a ne treba zaboraviti ni na velike dimenzije, zato što je najmanji takav uređaj u najmanju ruku veličine 2,5-inčnog čvrstog diska. Samim time, USB čvrsti diskovi nameću se kao optimalno rješenje za korisnike kojima je odlučujući faktor niska cijena, i one koji trebaju jedan uređaj vrlo velikog kapaciteta (preko 2 TB).