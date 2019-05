WD Black SN750 1 TB - Vrh ponude TLC NVMe SSD-ova

specifikacije Sučelje M.2 2280 NVMe 1.3 x4 Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane sekvencijalne performanse 3.470 / 3000 MB/s Deklarirane nasumične performanse 515.000 / 560.000 IOPS Deklarirana izdržljivost 600 TBW Jamstvo 5 godina

WD je odlučio novi Black SSD fokusirati na igrače. Otud i najava modela opremljenog s EKWB-ovim hladnjakom (koji će stići kasnije, s 2-terabajtnim modelom), ali i posebna opcija u novom softveru WD SSD Dashboard. Uključivanjem opcije Gaming Mode i resetiranjem računala, isključuju se metode uštede energije koje sa sobom nose i nešto više latencije prilikom sporadičnog korištenja SSD-a. Iako je nazivno riječ o modu za igrače, iz njega će jednako ili više profitirati korisnici koji SSD koriste za pohranu i brzi pristup velikim fotografijama ili videodatotekama. Uključivanjem Game Modea na stolnom računalu ne gubimo praktički ništa, no u kombinaciji s laptopom Game Mode neće djelovati povoljno na bateriju.

SN750 temeljen je na posve jednakoj kombinaciji kontrolera (WD-ov vlastiti) i NAND flash memorije (64-slojni TLC) kao njegov prethodnik. Korišten je i vrlo sličan crni PCB. S druge strane, novi SSD nudi ponešto bolje performanse, pogotovo prilikom nasumičnog pisanja pod visokim opterećenjem, a taj rast treba pripisati novom firmwareu. Hoće li ovaj firmware ikad doći do korisnika starijih Blackova, još uvijek nije poznato. S obzirom na korištenje jednakog hardvera, ne čudi što ni novi SSD ne podržava hardversku enkripciju podataka. Izdržljivost je na modelu od 1 TB deklarirana na 600 TB, što je na razini ostalih TLC SSD-ova jednakog kapaciteta. Ako, pak, želite više od toga, nužno je ići na SSD koji koristi MLC memoriju.

rezultati testiranja WD Black SN750 1 TB WD Black SN700 500 GB Samsung 970 EVO 500 GB Samsung 970 PRO 512 GB CrystalDiskMark Sekvencijalno čitanje Q32T1 3.468 MB/s 3.433 MB/s 3.559 MB/s 3.557 MB/s Sekvencijalno pisanje Q32T1 3.001 MB/s 1.811 MB/s 2.480 MB/s 2.345 MB/s Nasumično pisanje 4KB Q1T1 50 MB/s 39,38 MB/s 47,36 MB/s 55,26 MB/s Nasumično čitanje 4KB Q1T1 165 MB/s 141,8 MB/s 135,5 MB/s 134,6 MB/s Brzina pisanja pri konstantnom opterećenju 1.580 MB/S 890 MB/s 670 MB/s 2.250 MB/s Temperatura pri konstantnom opterećenju 80 °C 80 °C 101 °C 112 °C

S obzirom na to da dosad nismo imali prilike testirati SSD kapaciteta 1 TB, za referencu ćemo uzeti podatke upola manjih SSD-ova – stare verzije Blacka, Samsungovih 970 EVO i Pro, a koje smo obradili prošle godine u sklopu velikog testa SSD-ova. Kao što možete vidjeti u priloženoj tablici i grafikonu, novi Black ima performanse koje bez problema pariraju najboljim SSD-ovima iz našeg prošlogodišnjeg testa, no to se s druge strane i moglo očekivati, s obzirom na to da je riječ o modelu od 1 TB, koji na račun bolje iskorištenosti kontrolera nudi bolje performanse pri pisanju. Ipak, vidljivo je da je napravljen iskorak u performansama pri čitanju u odnosu na stariji SN700, pogotovo u scenarijima koji su najbitniji kućnim korisnicima – pri niskom broju naredbi koje stižu od operacijskog sustava. To se vidi prema rezultatu CrystalDiskMarkova testa za nasumično čitanje 4-kilobajtnih blokova pri QD-u 1 te rezultatu izvođenja PCMarkova Storage testa koji se također oslanja na mnogo čitanja.

Samsungov 970 PRO zbog MLC memorije još uvijek je kralj, no novi WD Black pozicionira se između njega i starijih TLC SSD-ova. Ista je stvar kada govorimo o performansama pri pisanju pod konstantnim opterećenjem. MLC SSD nudi daleko najbolje performanse, no gotovo 1.600 MB/s koje isporučuje SN750 definitivno nije loše. S cijenom od oko 2.000 kn WD Black SN750 1 TB parira Samsungovog TLC modelu 970 EVO jednakog kapaciteta. U odnosu na njega, nudi nešto bolje performanse, pa se samim time nameće i kao bolji izbor za kupnju. S druge strane, osjetno je skuplji od nekih novijih SSD-ova temeljenih na kontroleru SM2262EN (primjerice, ADATA SX8200 PRO), a koji u kontekstu svakodnevnih zahtjeva većine korisnika od njega nemaju niže performanse.