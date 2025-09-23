White Shark Fox - Povoljni lisac

Fox je zasnovan na provjerenom, prepoznatljivom, ali ipak mjestimično personaliziranom dizajnu, koji je osmislila tvrtka QPAD, a popularizirao HyperX, sa svojim planetarno popularnim headsetima Cloud. Fox ima nešto drugačije izvedene školjke slušalica, čiji je donji brid ravan, ali glavni elementi Cloudova dizajna, poput širokog i dobro podstavljenog obruča te metalnih nosača školjki slušalica, prisutni su. Ta se izvedba tijekom godina pokazala vrlo zadovoljavajućom, kako u smislu izdržljivosti, tako i ergonomije, s obzirom na to da se "visina" slušalica vrlo lako regulira – jednostavno se pomiču gore-dolje po "nazubljenom" mehanizmu, ugrađenom na mjesto gdje metalni nosači izlaze iz obruča.