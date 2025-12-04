White Shark Premium Line Excalibur - Tipkanje za legende

Prema legendi, mladi Arthur je, izvlačenjem Excalibura iz kamena, dokazao pravo na britansko prijestolje. O vlasnicima White Sharkove istoimene tipkovnice vjerojatno se neće pričati priče, ali oni će svojim odabirom pokazati da znaju prepoznati kvalitetan mehanički model

SPECIFIACIJE Izvedba Bežična mehanička tipkovnica (ANSI) Prekidači KTT Wine Red (linearni) Pozadinsko osvjetljenje RGB, upravljivo Povezivost USB-C, 2,4 GHz, Bluetooth Dodaci Dva para zamjenskih prekidača, alat za vađenje tipki i prekidača Dimenzije i masa 394 x 143 x 41 mm, 1,063 kg Jamstvo 2 godine Dojam Ništa kvalitetom usporedivo neće se pronaći na domaćem tržištu za traženih 80 eura

Tipkovnica poput Excalibura, koju je White Shark – s punim pravom – smjestio u svoju vršnu liniju "Premium Line", još prije godinu dana koštala bi otprilike dvostruko više nego danas. No, tržište je učinilo svoje, pa su istinski kvalitetne mehaničke tipkovnice sada nadohvat ruke mnogo široj publici.

Excalibur ima sve sastojke za pobjedničku formulu: kompaktnu izvedbu full layouta (dakle, s uključenim punim numeričkim dijelom), kućište od čvrste i škripanju posve nesklone plastike, žično (USB-C) i dva bežična (Bluetooth i 2,4 GHz, pomoću priloženog USB prijamnika) načina spajanja, te, najvažnije, izvrsne mehaničke prekidače.

Osim u testiranoj svijetloj izvedbi, Excalibur je dostupan i u podjednako atraktivnoj tamnoj

Radi se o prekidačima KTT Red Wine (ili Wine Red – na tržištu se koriste oba naziva), jednima od najboljih iz KTT-ova opsežnog kataloga. Imaju linearni hod od ukupno četiri milimetara, uz točku okidanja postavljenu na 1,9 mm. Sila pritiska kreće se od inicijalnih 43 gf, koliko je potrebno da se prekidač pomakne s mjesta, do 53 gf – toliko treba da ga posve sabijemo. U početni položaj hitro ga vraća 18-milimetarska opruga. To su, dakle, klasični mehanički prekidači, odlično pogođenog hoda i reakcije na pritisak, s kojima smo s podjednakim zadovoljstvom smicali neprijatelje u Battlefieldu 6 i klamfali tekstove, poput ovog. Excalibur je pritom proizvodio ugodan "thock", zvuk kakav se očekuje od moderne mehaničke tipkovnice, i koji se polako pretvara u preduvjet da bi ju se uopće ozbiljno shvatilo.

Praktični metalni kotačić koristi se za namještanje glasnoće zvuka. Također se može pritisnuti, čime se zvuk isključuje

Prekidači su utaknuti u tiskanu pločicu koja podržava funkcionalnost hot swap. Drugim riječima, jednostavno se mogu izvaditi i, prema potrebi, promijeniti, pri čemu kompatibilnost ne može biti veća nego što jest, s obzirom na to da su podržani svi mehanički prekidači sa standardnim 3-pinskim ili 5-pinskim načinom fiksiranja. Cijeli postupak izvodi se pomoću priloženog alata, s čijom se jednom stranom skidaju kapice tipki, a s drugom se sami prekidači odvajaju od PCB-a.

Zamjena mehaničkih prekidača - Svakome prema njegovim afinitetima

Mogućnost zamjene prekidača nema smisla razmatrati kao nešto što će vam dobro doći u slučaju njihova kvara, jer je takvo što nerealno očekivati, s obzirom na deklarirani životni vijek od preko 80 milijuna pritisaka. Osnovna prednost te funkcionalnosti jest to što tipkovnici možemo dati sasvim drugačiji karakter, ako nam se tako prohtije. U to se možete uvjeriti bez dodatnih troškova, tako da neka dva prekidača zamijenite zamjenskim parom prekidača, koji su priloženi u kutiji s tipkovnicom. Pakiranje proizvoda kaže da se radi o prekidačima Venom Rose i PurplePulse. Prema njihovu izgledu i karakteristikama, u pitanju su preimenovani prekidačima KTT Strawberry i KTT Purple Sauce.

Prekidači Strawberry se od Red Winea razlikuju prema tome što su tvornički podmazani i imaju kraću oprugu (1,5 mm), pa oni pod prstima, zbog većeg početnog otpora, djeluju nešto tvrđe, te se malo brže vraćaju u početni položaj. Radi se o, recimo to tako, još bržoj i uglađenijoj varijanti istih linearnih prekidača.

Purple Sauce je, pak, sasvim drugačija zvjerka. Radi se o taktilnom, kliketavom prekidaču, s odlično namještenom silom pritiska. Glasan je, rezak i čujan preko pola sobe – baš kako poklonici tog tipa prekidača vole. Radi se o odličnoj alternativi popularnom prekidaču Cherry MX Blue, s time da Purple Sauce pod prstima ostavlja još bolji dojam, jer je pet grama mekši (40 gf sila početnog pritiska, 55 gf sila sabijanja).

White Shark nudi pakete s 25 ili 65 zamjenskih prekidača, koji mogu drastično promijeniti karakter Excalibura

Naravno, dva prekidača nisu čitava tipkovnica, ali svejedno mogu poslužiti za dobivanje općenitog dojma o njihovim karakteristikama. Zaključite li da vam se sviđaju, White Shark nudi pakete jednih i drugih prekidača. 65 komada prekidača Strawberry (odnosno Venom Rose) košta 35 eura, a 25 komada platit ćete 15 eura. Paket od 65 prekidača Purple Sauce (PurplePulse) košta 20 eura, a varijanta od 25 komada stoji osam eura.

Još su u ponudi prekidači RoseRift, po istim cijenama paketa kao PurplePulse. Tu se, pak, radi o prekidačima KTT Rose, koji su po svemu isti kao Strawberry, samo nisu tvornički podmazani.

Kad govorimo o ponašanju tipkovnice u radu, prekidači su velik dio jednadžbe, ali ne i jedini. Na cjelokupni doživljaj jako utječe i izvedba njene unutrašnjosti, stoga raduje što je (i) taj segment Excalibura odrađen odlično – štoviše, poprilično iznad očekivanja, imajući na umu cijenu tipkovnice. U utrobi se nalazi nekoliko slojeva različitih apsorpcijskih materijala, koji sprečavaju odzvanjanje prekidača i eliminiraju osjećaj šupljine, nerijetko prisutan kod povoljnih tipkovnica. Na snažniji pritisak tipki, gornja ploča lagano se uvija, ali tu se ne radi o lošoj izradi, već načinu montiranja ploče na kućište. Koristi se takozvani gasket mount, pri čemu ploča nije izravno ušarafljena na kućište, već se nalazi na malim silikonskim "amortizerima". Tako tipke suptilno upijaju udarce, a bez pretjeranog propadanja prilikom brzog tipkanja, čak i u slučaju da korisnik jako brzo tipka ili energično pritišće tipke. Gasket mount je među entuzijastima preferirana izvedba unutarnje strukture tipkovnice, danas popularnija od nekoć preferiranog top mounta, pa veseli što je White Shark to prepoznao.

Amblem proizvođača otisnut je na metalnoj pločici na prednjem bridu tipkovnice

Iznenađujuće su kvalitetne i same tipke. Nigdje nije specificirano jesu li načinjene od ABS ili PBT plastike, iz čega bi se dalo zaključiti kako se za njih ipak koristila jeftinija ABS plastika, ali zanimljivo je kako pod prstima ostaje dojam PBT plastike, ispolirane tek toliko da bi se eliminirala njena urođena hrapavost, a zadržala nepoderivost. Ipak, izglednije je da se radi o natprosječnoj izvedbi ABS plastike.

Prekidači imaju takozvani south-facing izvedbu pozadinskog osvjetljenja, što znači da se LED-ica nalazi na donjem bridu prekidača, gdje osvjetljava područje oko tipki, ali ne prosijava kroz oznake na tipkama – jer one nisu laserski izrezane, već otisnute. Dvije bočne svjetleće trake zgodan su detalj, koji će se osobito dopasti mlađoj publici.

Bočna svjetleća traka zgodan je detalj, koji će vašoj radnoj površini u noćnim uvjetima dati malo živosti. Prema potrebi može se isključiti – pomoću drivera ili odgovarajućih kombinacija tipki

Rasvjetom, funkcijama tipki i nekolicinom drugih detalja upravlja se pomoću estetski nemuštog, ali upotrebljivog drivera.

Ima sve

Kao što smo već spomenuli, Excalibur je izgrađen na kompaktnoj izvedbi full layouta. Radi se o takozvanom 95-postotnom formatu (neki proizvođači ga nazivaju 98-postotnim), kod kojeg je numerički dio posve približen glavnom dijelu tipkovnice, kursori su "podvučeni" ispod Entera, a desni Shift je skraćen. Zbog tih karakteristika, takve tipkovnice dostupne su isključivo s ANSI rasporedom tipki (Enter u jednom redu). Domaći korisnici preferiraju veliki Enter (ISO raspored) pa takvima možemo tek kazati kako navikavanje na ANSI raspored za većinu ne traje više od dva do tri dana. Isto vrijedi i za izostanak oznaka hrvatskih dijakritika.

Pomoću plastičnih nožica, tipkovnici se mogu dati dvije razine nagiba

Sam raspored tipki smislen je. Premda 95-postotni layout podrazumijeva da grupa sistemskih tipki Insert/Delete/Home/End/PgUp/PgDn nije na svojem uobičajenom mjestu, tri najvažnije – Delete, Insert i End – postavljene su u najgornji red tipkovnice, desno od tipke F12. Do ostalih navedenih dolazi se uz pritisak tipke Fn (između desnog Alta i Ctrla) i odgovarajućih tipki na numeričkom dijelu tipkovnice.

U gornjem desnom kutu smjestio se metalni kotačić, rado viđeni dodatak svakoj tipkovnici. Njegovim okretanjem upravljamo glasnoćom zvuka, a pritiskom zvuk privremeno isključujemo (mute).

Na stražnjem bridu su USB-C konektor, utor za 2,4-gigahercni prijamnik te prekidači za odabir načina rada i operacijski sustav (Windows ili macOS)

Na stražnjem bridu nalazi se prekidač za odabir načina rada: USB, Bluetooth i 2,4 GHz bežični. Potonji je, naravno, preferirani, barem kad je riječ o bežičnom povezivanju. Bluetooth povezivost valja promatrati kao priručnu; dobro će doći za brzinsko spajanje na mobitel, tablet ili laptop, ali da ćete ju koristiti stalno – vjerojatno nećete.

Ako ne želite razmišljati o trajanju baterije, naprosto iskoristite priloženi USB-C kabel te Excalibur s računalom spojite žično. Vrijeme autonomije izravno je ovisno o korištenju pozadinskog osvjetljenja. Ako je ono aktivno, računajte na petnaestak sati korištenja s jednim punjenjem baterije. Kad nije, autonomija raste na preko 80 sati, ili barem tako tvrde službene specifikacije – prilikom dvotjednog testa bateriju u tom scenariju nismo uspjeli isprazniti.

Driver nije lijep, ali - radi

Excalibur je, da sumiramo, izgrađen na ozbiljnim tehničkim temeljima te cjelokupnim osjećajem u radu stoji uz bok modelima koji su donedavno koštali dvostruko više. Za traženih 80 eura (uz povremena pojeftinjenja na ispod 70 eura), riječ je o upravo izvanrednom izboru.