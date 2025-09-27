Samsung Odyssey G6 G60SD - Za igru i koješta drugo

Živimo u neobičnim vremenima, u kojima je jedan od najjeftinijih 27-inčnih OLED monitora na domaćem tržištu Samsungov. Prvi sljedeći ekvivalentni model, Philips Evnia 27M2N8500, stotinjak je eura skuplji, a pritom ne donosi nikakva značajna poboljšanja, s obzirom na to da koristi identičan OLED panel – radi se o QD-OLED matrici treće generacije, proizašloj iz proizvodnih pogona Samsung Displaya. Samim time, teško je opravdati dodatni izdatak, pogotovo ako kupnji monitora pristupate iz perspektive nekoga tko želi potrošiti što je manje moguće, ali svejedno biste si htjeli priuštiti sve beneficije OLED-a, ali i blagodati frekvencije osvježavanja od 360 Hz.