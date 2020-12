White Shark Galahad - Perolaka psina

Specifikacije Tip senzora Optički (SPCP6651B, 6.400 DPI) Dimenzije 125 x 65 x 37 mm Masa 75 g (bez kabela) Broj tipki 6 Vrsta priključka USB Kabel 1,8 m, opleteni Jamstvo 2 godine

Iz White Sharkovih pogona stiže još jedan izrazito jeftin, a iznenađujuće dobar miš. Radi se o tvrtkinom prvom ultralakom mišu, koji na tržište stiže pod imenom Galahad. S cijenom od 149 kuna, ovo je uvjerljivo najjeftiniji miš ovakvog tipa, koji smo imali priliku testirati, a lako je moguće da se radi o najjeftinijem ultralakom mišu uopće.

Galahad je jedan od najjeftinijih, a lako moguće i najjeftiniji predstavnik kategorije ultralakih miševa

White Shark Galahad simetričnog je oblika. Već na prvi pogled djeluje poznato, iako je teško reći na koji nas točno model podsjeća. Kućište ovog miša izrađeno je od kvalitetne plastike mat crne boje (dostupna je i bijela varijanta) po čijim se leđima prostiru šesterokutne rupice, koje su pridonijele njegovoj vrlo maloj masi. Iako bi se ruku lako dalo prevariti, vaga kaže kako miš teži 75 grama bez kabela, što ga postavlja na dno ljestvice najlakših miševa. Jedan je gram teži od Razerova modela Viper Ultimate, a pet grama lakši od Logitechova modela G Pro Wireless. Galahadovu skromnu masu komplementiraju četiri teflonske nožice iznimno malog trenja, koje po kvalitetnoj krpenoj podlozi klize kao po svili. Kao bonus, tu je i vrlo kvalitetan opleteni kabel. Taj kabel često je viđen na ultralakim miševima. Vrlo je mekan, fleksibilan i ne pruža gotovo nikakav otpor prilikom korištenja, pa se postavlja pitanje zašto ga ne koriste baš svi žičani miševi.

Plastika od koje je miš načinjen dobre je kvalitete, ne škripi i ne krcka, a tek su tipke nešto glasnije nego što bismo voljeli

Kroz rupice na leđima miša nazire se osvijetljeni tvrtkin amblem, a osvjetljenje se može vidjeti još na kotačiću, te na dijelu gdje se gornji dio miša spaja s njegovom bazom. Zbog toga, miš djeluje kao da lebdi na podlozi, što ga čini atraktivnim dodatkom na gejmerskom stolu. Boja osvjetljenja na mišu indikator je odabranog korisničkog profila, uz koji je vezana osjetljivost senzora, a uzorak osvjetljenju moguće je mijenjati pomoću tipke smještene na donju stranu miša. Na Galahadu se, osim uobičajenih tipki (lijeva, desna i kotačić), nalaze dvije bočne tipke standardnih funkcija – naprijed i natrag – te tipka za promjenu korisničkog profila, koja se nalazi odmah ispod kotačića. U službenom driveru moguće je promijeniti funkcije svim tipkama, snimati makro naredbe, podešavati osjetljivost senzora i podešavati osvjetljenje.

Zahvaljujući osvijetljenom rubu, baze miš djeluje kao da lebdi na podlozi, pa na stolu djeluje impresivno

U unutrašnjosti ovog miša nalazi se optički senzor SPCP6651B. S tim se senzorom ranije nismo susretali. Iza njega stoji kineska tvrtka SunplusIT kojoj je, čini se, ovo jedini proizvod toga tipa. Senzor ima razlučivost do 6.400 DPI, uz tvorničke profile postavljene na 800, 1.600, 2.400 i 3.200 DPI. Iako u službenim specifikacijama proizvođač kaže kako je sposoban pratiti brzine od relativno skromnih 66 IPS (1,68 m/s) i ubrzanja od 22,5 G, u našim je testovima pomoću softvera MouseTester uredno pratio dvostruko veće brzine. Isti je alat pokazao da miš ima stabilno osvježenje od 500 Hz, te da ima precizno postavljene razlučivosti senzora u svim profilima. U igrama, Galahad se ponašao vrlo dobro. Bez obzira na to jesmo li igrali relativno spori Battlefield V ili nešto brži Call of Duty: Cold War, bio je precizan i pouzdan na nižim razlučivostima, uz manje probleme na 3.200 i 6.400 DPI, gdje bi povremeno neočekivano “skakutao”.

Iako savršeno dobro radi na principu plug & play, uz službeni driver možemo se poigrati naprednijim mogućnostima, poput snimanja makro naredbi i finog podešavanja osjetljivosti senzora

Mane je ovom mišu nezahvalno tražiti. Osim što košta gotovo upola manje od svog drugog najjeftinijeg konkurenta, kvalitetno je izrađen i nudi solidne performanse. Jedina zamjerka koju imamo ide na račun razmjerno glasnih tipki, no tu već cjepidlačimo. Ako tražite kvalitetnog suborca za virtualno ratovanje vikendom, i ne planirate potrošiti dvostruko ili trostruko više novca, ne morate tražiti dalje od Galahada.